Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
cm grafica messi argentina 2026 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Traduit par

Messi, la dernière danse : tous les chiffres records avec le maillot de l’Argentine

Argentine
Argentine vs Bénin
Bénin
Matchs Amicaux
L. Messi

The Last Dance. Lionel Messi fait ses adieux à la sélection argentine à 39 ans et avec un dernier match amical de gala contre le Bénin.


Après 21 ans, 207 sélections et 125 buts marqués, la Pulce dit au revoir à la Seleccion qu’il a ramenée vers de nouveaux sommets et s’apprête à mettre un terme à sa carrière internationale, tout en gardant encore ouverte celle en club et avec l’Inter Miami.


Une partie fondamentale de la trajectoire de Leo se referme donc, faite comme il est normal de hauts et de bas, couronnée par la Coupe du monde remportée au Qatar en 2022 mais aussi avec la dernière amertume de la finale perdue contre l’Espagne en 2026.



  • Un lien indissoluble unit Messi à l’Argentine, comme en témoignent tous ses chiffres records. Personne n’avait jamais disputé autant de matches avec l’Albiceleste (207), marqué plus de buts (125) ni délivré plus de passes décisives (68). À lui seul, il a contribué à 193 buts avec la sélection, des statistiques qui deviennent encore plus mastodontes si l’on fait le total, lui qui compte désormais plus de 900 buts et 400 passes décisives.


    Avec la Seleccion, il a remporté (en y contribuant grandement) la Coupe du monde U20, l’or olympique en 2008, la Copa America en 2021 et en 2024, la Coupe des champions CONMEBOL-UEFA en 2022 et, comme dit, la Coupe du monde 2022, en tant que capitaine et meilleur joueur du tournoi. Inoubliable, la finale contre la France, à laquelle il a infligé deux buts, ramenant le trophée le plus convoité à Buenos Aires après 36 ans. Il a participé à 6 Coupes du monde, disputant 34 matches et 3064 (deux records) et marquant 21 buts, seulement devancé par Mbappé. Il détient en revanche le record des passes décisives en Coupe du monde (12) où il a été nommé MVP en 2014 comme en 2022. Messi est le plus jeune joueur (18 ans et 357 jours) et aussi le plus âgé (38 ans et 357 jours) à avoir marqué un but en Coupe du monde, le seul à avoir marqué dans toutes les phases d’une Coupe du monde (phase de groupes, huitièmes, quarts, demi-finales et finale) et le recordman de buts consécutifs - neuf - lors de matches officiels de la compétition.


    D’ailleurs, d’un joueur qui a remporté 8 fois le Ballon d’Or et 6 fois le Soulier d’Or, on peut attendre cela et bien d’autres résultats. Messi est le meilleur buteur d’une sélection sud-américaine et le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires sud-américains (36 buts), ainsi que le joueur qui a disputé le plus de matches avec l’Argentine.

  • Et dire que tout avait mal commencé et que tout aurait pu se terminer plus tôt. En 2005, lorsqu’il avait débuté à 18 ans contre la Hongrie, il avait été expulsé après quelques secondes. En 2016, ensuite, il avait déjà quitté la sélection, avant de revenir sur sa décision. Submergé par le poids des attentes, par l’éternelle comparaison avec Maradona et par les défaites, Messi avait dit stop. Il l’avait fait après la finale de la Copa America perdue en 2016, 4-2 aux tirs au but contre le Chili. C’était la troisième finale consécutive que lui et son Argentine perdaient après celle de la Coupe du monde au Brésil en 2014, contre l’Allemagne, et celle de 2015, encore face à la Roja.


    Si Messi est revenu jouer avec l’Argentine – et enfin gagner –, le mérite en revient à Scaloni. C’est lui qui l’a convaincu, en lui construisant un groupe autour de lui et en lui redonnant le plaisir de jouer avec ceux qui le voyaient autrefois comme une idole et ont fini ensuite par jouer avec lui. Cinq ans après les adieux, le triomphe. La Copa America 2021 a ouvert une nouvelle étape de son aventure avec l’Argentine, bien différente de la précédente. Le premier sacre continental, la Finalissima, la Coupe du monde et une autre Copa America. Une chevauchée impressionnante qui ne s’est interrompue que face à l’Espagne en finale à New York et au temps, incessant, qui s’écoule.


    « C’est le bon moment », avait dit Messi dans sa lettre d’adieu. Mais pour les passionnés de football, ce ne sera jamais le bon moment pour le laisser vraiment partir.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Matchs Amicaux
Argentine crest
Argentine
ARG
Bénin crest
Bénin
BEN