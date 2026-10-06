Un lien indissoluble unit Messi à l’Argentine, comme en témoignent tous ses chiffres records. Personne n’avait jamais disputé autant de matches avec l’Albiceleste (207), marqué plus de buts (125) ni délivré plus de passes décisives (68). À lui seul, il a contribué à 193 buts avec la sélection, des statistiques qui deviennent encore plus mastodontes si l’on fait le total, lui qui compte désormais plus de 900 buts et 400 passes décisives.





Avec la Seleccion, il a remporté (en y contribuant grandement) la Coupe du monde U20, l’or olympique en 2008, la Copa America en 2021 et en 2024, la Coupe des champions CONMEBOL-UEFA en 2022 et, comme dit, la Coupe du monde 2022, en tant que capitaine et meilleur joueur du tournoi. Inoubliable, la finale contre la France, à laquelle il a infligé deux buts, ramenant le trophée le plus convoité à Buenos Aires après 36 ans. Il a participé à 6 Coupes du monde, disputant 34 matches et 3064 (deux records) et marquant 21 buts, seulement devancé par Mbappé. Il détient en revanche le record des passes décisives en Coupe du monde (12) où il a été nommé MVP en 2014 comme en 2022. Messi est le plus jeune joueur (18 ans et 357 jours) et aussi le plus âgé (38 ans et 357 jours) à avoir marqué un but en Coupe du monde, le seul à avoir marqué dans toutes les phases d’une Coupe du monde (phase de groupes, huitièmes, quarts, demi-finales et finale) et le recordman de buts consécutifs - neuf - lors de matches officiels de la compétition.





D’ailleurs, d’un joueur qui a remporté 8 fois le Ballon d’Or et 6 fois le Soulier d’Or, on peut attendre cela et bien d’autres résultats. Messi est le meilleur buteur d’une sélection sud-américaine et le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires sud-américains (36 buts), ainsi que le joueur qui a disputé le plus de matches avec l’Argentine.