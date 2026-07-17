



Lionel Messi, 39 ans, champion du monde en titre et finaliste de cette édition avec l’Argentine (dimanche à 21 h contre l’Espagne), évoque sa Coupe du monde. Voici les extraits les plus significatifs tirés de La Repubblica.





«Je ne veux pas dire que ce sera ma dernière Coupe du monde ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense simplement à en profiter pleinement. Ce sera ce que Dieu voudra, une fois de plus.»





Messi, est-il vrai que vous n’étiez pas certain de participer à la Coupe du monde ?

«C’est exact, j’en ai souvent parlé avec Scaloni, nous avons échangé et j’ai pris ma décision au dernier moment. Lors de la dernière Copa América, je n’étais pas au meilleur de ma forme et je n’aurais participé à cette Coupe du monde que si j’avais réussi à être dans les meilleures conditions, pour continuer à être utile à l’équipe. Dieu merci, j’y suis parvenu : je savais que je serais à la hauteur et maintenant, j’en profite pleinement.»



