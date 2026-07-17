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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Messi : « J'ai pris ma décision de participer à la Coupe du monde au tout dernier moment, mais désormais je savoure pleinement la compétition. Je ne me compare pas à Maradona. »

Argentine
L. Messi
Coupe du monde

Le numéro 10 de l’Argentine s’exprime


Lionel Messi, 39 ans, champion du monde en titre et finaliste de cette édition avec l’Argentine (dimanche à 21 h contre l’Espagne), évoque sa Coupe du monde. Voici les extraits les plus significatifs tirés de La Repubblica.


«Je ne veux pas dire que ce sera ma dernière Coupe du monde ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense simplement à en profiter pleinement. Ce sera ce que Dieu voudra, une fois de plus.»


Messi, est-il vrai que vous n’étiez pas certain de participer à la Coupe du monde ?

«C’est exact, j’en ai souvent parlé avec Scaloni, nous avons échangé et j’ai pris ma décision au dernier moment. Lors de la dernière Copa América, je n’étais pas au meilleur de ma forme et je n’aurais participé à cette Coupe du monde que si j’avais réussi à être dans les meilleures conditions, pour continuer à être utile à l’équipe. Dieu merci, j’y suis parvenu : je savais que je serais à la hauteur et maintenant, j’en profite pleinement.»


  • La victoire contre l’Angleterre est-elle l’une de vos plus grandes joies ?

    « Sans tout mélanger et en restant uniquement dans le domaine sportif, oui, cela me manquait, compte tenu de tout ce que ce match représente pour l’histoire du football, pour nous, Argentins, et pour notre histoire. Je suis très fier et heureux d’avoir pu offrir cette joie particulière au peuple : aucun Argentin ne voulait perdre ce match. »


    Vous sentez-vous enfin à la hauteur de Maradona ?

    «Mieux vaut éviter les comparaisons : Diego était un immense champion. Je ne me suis jamais mesuré à lui ; pour moi, c’est le plus grand de tous les temps. Nous avons partagé des moments extraordinaires. En 2010, lors de la Coupe du monde, il a réalisé un parcours fantastique. Aujourd’hui, où qu’il se trouve, il sera heureux de profiter de tout cela, compte tenu de tout ce que l’équipe nationale a représenté pour lui, là où il a laissé un héritage. C’est un cadeau pour lui. »



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