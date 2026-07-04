D’un côté, Lionel Messi, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire ; de l’autre, Vozinha, gardien cap-verdien de 40 ans, qui a maintenu son invincibilité durant les 90 minutes de son premier match de Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Requins Bleus n’ont cédé qu’en prolongation face aux champions d’Amérique du Sud et du monde en titre, après avoir également tenu tête à l’Espagne, championne d’Europe, lors de la phase de poules. Et même Lionel Messi, auteur de son septième but en quatre matchs, a salué la performance des Africains à la fin de la rencontre.
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Messi : « J'ai appris que Vozinha avait 40 ans, ça m'a surpris. » Le gardien : « Il m'a dit que les gens devaient être fiers de moi. »
Les propos de Messi
« Franchement, nous savions d’avance que le match serait très difficile. Et ce n’est pas un hasard si cette équipe nationale n’a pas perdu contre l’Espagne ni contre l’Uruguay », a déclaré « La Pulga » après la 120e minute. « Nous avons réussi le plus difficile, en marquant le premier but, et nous pensions que cela nous aiderait à imposer notre style de jeu et à jouer avec plus de sérénité, mais c’est exactement le contraire qui s’est produit. Nous avons parfois perdu le ballon, nous nous sommes repliés et nous n’avons pas réussi à les presser efficacement, si bien qu’ils ont exploité leurs atouts pour scorer. Nous savions que la tâche serait ardue. En phase à élimination directe, personne ne vous fait de cadeau. Certains peuvent sous-estimer ces sélections en raison de leur nom, mais nous étions convaincus que la rencontre serait loin d’être facile. Telle est la marque de fabrique de cette Coupe du monde : un immense équilibre et des rencontres extrêmement disputées. Nous avons fourni, comme toujours, un effort colossal, que notre jeu soit abouti ou non. À présent, l’essentiel est de récupérer, de se projeter vers le prochain match et de tirer les enseignements positifs de cette rencontre. »
À PROPOS DE VOZINHA
Interrogé sur Vozinha, qui lui a arrêté plusieurs tirs et l'a privé d'un doublé, Messi a été franc : « On m'a dit qu'il avait 40 ans, ça m'a stupéfié. » Puis le gardien a pris la parole : « Messi s’est approché et m’a dit que j’avais été fantastique, que les gens devaient être fiers de moi. Je l’ai remercié, lui ai demandé d’échanger nos maillots, et il a accepté. Je n’oublierai jamais ce moment. »
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