Messi : « J'ai appris que Vozinha avait 40 ans, ça m'a surpris. » Le gardien : « Il m'a dit que les gens devaient être fiers de moi. »

« Franchement, nous savions d’avance que le match serait très difficile. Et ce n’est pas un hasard si cette équipe nationale n’a pas perdu contre l’Espagne ni contre l’Uruguay », a déclaré « La Pulga » après la 120e minute. « Nous avons réussi le plus difficile, en marquant le premier but, et nous pensions que cela nous aiderait à imposer notre style de jeu et à jouer avec plus de sérénité, mais c’est exactement le contraire qui s’est produit. Nous avons parfois perdu le ballon, nous nous sommes repliés et nous n’avons pas réussi à les presser efficacement, si bien qu’ils ont exploité leurs atouts pour scorer. Nous savions que la tâche serait ardue. En phase à élimination directe, personne ne vous fait de cadeau. Certains peuvent sous-estimer ces sélections en raison de leur nom, mais nous étions convaincus que la rencontre serait loin d’être facile. Telle est la marque de fabrique de cette Coupe du monde : un immense équilibre et des rencontres extrêmement disputées. Nous avons fourni, comme toujours, un effort colossal, que notre jeu soit abouti ou non. À présent, l’essentiel est de récupérer, de se projeter vers le prochain match et de tirer les enseignements positifs de cette rencontre. »