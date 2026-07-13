Messi, grand bénéficiaire… L’Angleterre va-t-elle trébucher sur un coup de pouce adverse lors de cette finale cruciale ?

À quelques heures de la demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, l’attention s’est détournée du terrain pour se porter sur les coulisses du camp des « Trois Lions ».

Des déclarations divergentes entre l’entraîneur Thomas Tuchel et la star Jude Bellingham ont alimenté les spéculations et suscité des interrogations sur la cohésion des « Three Lions » à ce stade crucial de la compétition.

Si les médias britanniques ont minimisé l’existence d’une crise au sein du camp anglais, la polémique née après la victoire contre la Norvège a offert un coup de pouce psychologique indirect à l’Argentine ; certains observateurs estiment même que Lionel Messi pourrait être le principal bénéficiaire de ce contexte avant la bataille décisive pour une place en finale.