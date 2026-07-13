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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Messi, grand bénéficiaire… L’Angleterre va-t-elle trébucher sur un coup de pouce adverse lors de cette finale cruciale ?

FEATURES
L. Messi
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
J. Bellingham
T. Tuchel
Argentine
Angleterre
É.-U.
Allemagne

La star argentine est confrontée à un défi de taille face aux Anglais.

À quelques heures de la demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, l’attention s’est détournée du terrain pour se porter sur les coulisses du camp des « Trois Lions ».

Des déclarations divergentes entre l’entraîneur Thomas Tuchel et la star Jude Bellingham ont alimenté les spéculations et suscité des interrogations sur la cohésion des « Three Lions » à ce stade crucial de la compétition.

Si les médias britanniques ont minimisé l’existence d’une crise au sein du camp anglais, la polémique née après la victoire contre la Norvège a offert un coup de pouce psychologique indirect à l’Argentine ; certains observateurs estiment même que Lionel Messi pourrait être le principal bénéficiaire de ce contexte avant la bataille décisive pour une place en finale.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel critique… et Bellingham répond sur le terrain

    Après la victoire étriquée de l’Angleterre 2-1 face à la Norvège, Tuchel a exprimé sa déception, estimant que la prestation de son équipe était en deçà de ses attentes et rappelant qu’elle devait élever son niveau de jeu dans les moments clés.

    Mais Bellingham a analysé la rencontre sous un angle différent, rappelant que la Norvège alignait des joueurs de classe mondiale comme Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth, et que battre de tels adversaires nécessitait un effort exceptionnel.

    Cette divergence d’appréciation a conduit certains médias britanniques à interpréter les propos du milieu de terrain comme une réponse indirecte à son sélectionneur, alimentant les rumeurs de désaccord stratégique au sein de la sélection anglaise.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Démenti officiel… mais les doutes subsistent

    Le journal britannique « Daily Mail » a rapidement démenti les rumeurs de tension entre Tuchel et Bellingham, assurant que leur relation est parfaitement normale et que le désaccord se limitait à une simple différence d’analyse du match.

    Néanmoins, le simple fait que cette polémique surgisse à la veille d’un match aussi crucial que celui face à l’Argentine interpelle, d’autant que Tuchel a critiqué publiquement la performance des joueurs, tandis que Bellingham a pris la défense de ses coéquipiers et salué leur prestation contre la Norvège.

    Dans un tournoi majeur comme la Coupe du monde, de tels détails peuvent peser sur le plan psychologique, même s’ils n’évoluent pas en véritable conflit au sein du vestiaire.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi… Le grand gagnant avant même le coup d’envoi.

    De son côté, l’Argentine de Messi aborde la rencontre dans un climat de stabilité et de confiance, après un parcours solide dans le tournoi ; toute défaillance anglaise serait donc une aubaine pour le « Tango ».

    Bellingham traverse l’une de ses meilleures périodes avec l’Angleterre, auteur de quatre buts lors des deux dernières sorties, mais la pression qui s’exerce sur le groupe pourrait profiter à l’Argentine en cas de fléchissement mental ou de perte de concentration.

    Tuchel s’efforce d’apaiser la polémique et de recentrer l’attention sur le terrain, mais Messi et ses coéquipiers guettent déjà le moindre signe de division chez les Three Lions. Un facteur qui pourrait, le moment venu, sceller l’issue du rêve argentin d’un deuxième sacre mondial consécutif.

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