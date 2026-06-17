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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi fait la différence tandis que Cristiano Ronaldo reste en retrait. Le quintuple Ballon d’Or a connu des débuts décevants face à la République démocratique du Congo et reste muet depuis 10 matchs consécutifs en Coupe du monde et à l’Euro

C. Ronaldo
Coupe du monde
Portugal
Portugal vs RD Congo
RD Congo

La star portugaise n’a pas convaincu lors de son premier match de la Coupe du monde.

Le petit géant et le géant qui se fait petit : les débuts de Cristiano Ronaldo sur la scène mondiale contrastent avec ceux de Lionel Messi.


À Houston, l’attente était grande pour le premier match du Portugal à la Coupe du monde 2026, et tous les regards étaient tournés vers CR7, attendu au tournant après le triplé spectaculaire de « la Pulga »contre l’Arabie saoudite.


Au final, la sélection portugaise a dû se contenter d’un match nul (1-1), et le joueur de 41 ans, malgré son statut, n’a pas brillé, semblant loin de ses meilleures années et même de ses 30 buts marqués avec Al Nassr cette saison.

  • PREMIÈRE MI-TEMPS SANS OCCASIONS

    Les difficultés de Cristiano Ronaldo se sont manifestées dès les premières minutes et se traduisent sans équivoque dans les statistiques du premier acte.


    Peu de ballons touchés, essentiellement pour des passes sans impact dans la surface. Pire : il conclut les 45 premières minutes sans cadrer la moindre frappe face à Mpasi Nzau.


    Aucun ballon n’est venu à sa rencontre, que ce soit au sol ou dans les airs, ce qui contraste avec l’ouverture du score de João Neves, auteur d’une tête surprenante malgré sa petite taille. L’inefficacité de CR7 serait même passée inaperçue si Wissa n’avait pas frappé dans le temps additionnel, offrant à la République démocratique du Congo l’égalisation et lançant une soirée difficile pour le Portugal.

    • Publicité

  • Aucun changement de rythme notable lors de la reprise.

    On attend une réaction de l'équipe de Roberto Martinez, qui lance Conceição, de la Juventus, en remplacement d'un Bernardo Silva en manque d'inspiration, et surtout de Cristiano Ronaldo. Mais cette réaction ne vient pas.


    Le joueur de 41 ans s’est aussi montré plus présent dans la surface de réparation, mais sans réussir à faire la différence et en gaspillant même des occasions prometteuses : il tire d’abord à côté alors qu’il est bien placé, puis à côté à nouveau suite à une déviation d’un défenseur non signalée par l’arbitre, et encore à côté dans les minutes de temps additionnel. Sans jamais trouver le cadre.


    Les statistiques finales sont impitoyables : 25 ballons touchés, zéro tir cadré, zéro dribble réussi. Aucun joueur ayant atteint ce total de touches n’a été aussi peu efficace que le capitaine portugais. Cristiano Ronaldo reste ainsi muet depuis dix matchs consécutifs en Coupe du monde et à l’Euro ; son dernier but remonte à la phase de groupes du Mondial 2022 face au Ghana.


    Des statistiques qui nourrissent les interrogations qui planaient déjà sur le Portugal avant le début de la Coupe du monde.

  • MESSI MÈNE LA DANSE, RONALDO SE CONTENTE D'UN RÔLE SECONDAIRE

    La performance éclatante de Messi contre l’Arabie saoudite a ranimé le débat : Cristiano Ronaldo est-il vraiment indispensable à cette sélection portugaise ?


    En termes de statut, il est le pilier et le paratonnerre de la sélection, mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Si Messi demeure le moteur incontesté de l’Albiceleste, tant par ses buts que par son influence sur l’ensemble du jeu, CR7 peut parfois apparaître comme un frein pour le Portugal.


    Prenons sa première occasion manquée : Conceição pénètre dans la surface, se recentre sur son pied gauche et, alors qu’il peut tirer, choisit de servir son capitaine d’une passe complexe, gâchant l’action. Tout au long de la rencontre, on sent que le jeu portugais s’organise pour offrir à CR7 des occasions de frappe, quitte à forcer le jeu.


    Conséquence collatérale : les autres joueurs disposent de moins d’espace. L’entrée tardive d’un autre avant-centre, Gonçalo Ramos, seulement à la 83^e minute alors que le score était encore de parité, illustre laprudence de Martinez. Le sélectionneur peine à associer deux pointures offensives au sol, d’autant que les ailes sont déjà occupées par des profils créatifs comme Conceição ou Rafa Leão, remplaçant de Pedro Neto, passeur décisif pour João Neves.


    Au final, les premiers pas de Ronaldo ne sont pas seulement décevants : ils sonnent l’alarme au sein de la sélection portugaise. Des réponses sont attendues dès le 23 juin, contre l’Ouzbékistan. Il reste donc près d’une semaine pour clarifier les idées et trouver le moyen de faire de CR7 un atout, et non un frein, pour la Seleção.

  • LA CHARGE DE CR7

    Cristiano Ronaldo a immédiatement tourné la page et s’est projeté vers le match contre l’Ouzbékistan via un message publié sur les réseaux sociaux :


    « Ce n’est pas le départ que nous espérions, mais rien n’est fini. Tête haute et concentrons-nous sur le prochain match. »





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