La performance éclatante de Messi contre l’Arabie saoudite a ranimé le débat : Cristiano Ronaldo est-il vraiment indispensable à cette sélection portugaise ?
En termes de statut, il est le pilier et le paratonnerre de la sélection, mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Si Messi demeure le moteur incontesté de l’Albiceleste, tant par ses buts que par son influence sur l’ensemble du jeu, CR7 peut parfois apparaître comme un frein pour le Portugal.
Prenons sa première occasion manquée : Conceição pénètre dans la surface, se recentre sur son pied gauche et, alors qu’il peut tirer, choisit de servir son capitaine d’une passe complexe, gâchant l’action. Tout au long de la rencontre, on sent que le jeu portugais s’organise pour offrir à CR7 des occasions de frappe, quitte à forcer le jeu.
Conséquence collatérale : les autres joueurs disposent de moins d’espace. L’entrée tardive d’un autre avant-centre, Gonçalo Ramos, seulement à la 83^e minute alors que le score était encore de parité, illustre laprudence de Martinez. Le sélectionneur peine à associer deux pointures offensives au sol, d’autant que les ailes sont déjà occupées par des profils créatifs comme Conceição ou Rafa Leão, remplaçant de Pedro Neto, passeur décisif pour João Neves.
Au final, les premiers pas de Ronaldo ne sont pas seulement décevants : ils sonnent l’alarme au sein de la sélection portugaise. Des réponses sont attendues dès le 23 juin, contre l’Ouzbékistan. Il reste donc près d’une semaine pour clarifier les idées et trouver le moyen de faire de CR7 un atout, et non un frein, pour la Seleção.