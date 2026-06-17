Le petit géant et le géant qui se fait petit : les débuts de Cristiano Ronaldo sur la scène mondiale sont l’inverse de ceux de Lionel Messi.





À Houston, l’attente était grande pour le premier match du Portugal à la Coupe du monde 2026, et tous les regards étaient tournés vers CR7, attendu au tournant après le triplé spectaculaire de « la Pulga »contre l’Arabie saoudite.





Au final, la sélection portugaise a concédé un match nul (1-1) et son capitaine, âgé de 41 ans, est apparu loin de son meilleur niveau, ainsi que des 30 buts inscrits cette saison avec Al Nassr.