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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi fait la différence tandis que Cristiano Ronaldo reste en retrait. Le quintuple Ballon d’Or a connu des débuts décevants face à la République démocratique du Congo et ne a pas trouvé le chemin des filets depuis dix matchs consécutifs en Coupe du monde et à l’Euro

C. Ronaldo
Coupe du monde
Portugal
Portugal vs RD Congo
RD Congo

La star portugaise n’a pas convaincu lors de son premier match de la Coupe du monde.

Le petit géant et le géant qui se fait petit : les débuts de Cristiano Ronaldo sur la scène mondiale sont l’inverse de ceux de Lionel Messi.


À Houston, l’attente était grande pour le premier match du Portugal à la Coupe du monde 2026, et tous les regards étaient tournés vers CR7, attendu au tournant après le triplé spectaculaire de « la Pulga »contre l’Arabie saoudite.


Au final, la sélection portugaise a concédé un match nul (1-1) et son capitaine, âgé de 41 ans, est apparu loin de son meilleur niveau, ainsi que des 30 buts inscrits cette saison avec Al Nassr.

  • PREMIÈRE MI-TEMPS SANS OCCASIONS

    Les difficultés de Cristiano Ronaldo se sont manifestées dès l’entame du match et ressortent clairement des statistiques de la première période.


    Peu de ballons touchés, essentiellement pour des passes sans impact dans la surface. Pire : il boucle les 45 premières minutes sans cadrer la moindre frappe face à Mpasi Nzau.


    Aucun ballon n’est venu à sa rencontre, que ce soit au sol ou dans les airs, ce qui contraste avec l’ouverture du score de João Neves, auteur d’une tête décisive malgré une carrure peu imposante. L’inefficacité de CR7 serait même passée inaperçue si Wissa n’avait pas frappé dans le temps additionnel, offrant à la République démocratique du Congo l’égalisation et lançant une soirée difficile pour le Portugal.

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  • Aucun changement de rythme à la reprise

    On attend une réaction de l'équipe de Roberto Martinez, qui lance Conceição, joueur de la Juventus, en remplacement d'un Bernardo Silva en manque d'inspiration, et surtout de Cristiano Ronaldo. Mais cette réaction ne vient pas.


    Le joueur de 41 ans s’est aussi projeté dans la surface de réparation, mais sans jamais réussir à faire la différence, manquant même des occasions prometteuses : il tire d’abord à côté alors qu’il est bien placé, puis à côté après une déviation d’un défenseur non signalée par l’arbitre, et encore à côté dans les minutes de temps additionnel. Sans jamais trouver le cadre.


    Les statistiques finales sont impitoyables : 25 ballons touchés, zéro tir cadré, aucun dribble réussi. Aucun joueur ayant atteint ce total de touches n’a été aussi peu efficace que le capitaine portugais. Cristiano Ronaldo reste ainsi muet depuis dix matchs consécutifs en Coupe du monde et à l’Euro ; son dernier but remonte à la phase de groupes du Mondial 2022 face au Ghana.


    Des statistiques qui nourrissent les interrogations qui planaient déjà sur le Portugal avant le début de la Coupe du monde.

  • MESSI TIRE L’ÉQUIPE VERS LE HAUT, RONALDO « FREINE »

    La performance éclatante de Messi contre l’Arabie saoudite a ranimé le débat : Cristiano Ronaldo est-il vraiment indispensable à cette sélection portugaise ?


    En termes de statut, il est le pilier et le paratonnerre de la sélection, mais sur le terrain, la réalité est différente. Si Messi demeure le moteur incontesté de l’Albiceleste, tant par ses buts que par son influence sur l’ensemble du jeu, CR7 apparaît parfois comme un frein pour le Portugal.


    Prenons la première occasion manquée par Ronaldo : Conceição pénètre dans la surface, se recentre sur son pied gauche et peut tirer avec son pied fort, mais il choisit de chercher son capitaine d’une passe complexe, gâchant ainsi l’action. De telles séquences se multiplient : on sent que les Portugais cherchent par tous les moyens à servir CR7, ce qui influence leur jeu.


    Conséquence collatérale : le jeu s’étouffe, et les autres offensifs se retrouvent étroits. L’entrée tardive d’un autre avant-centre, Gonçalo Ramos, seulement à la 83^e minute alors que le score était encore de parité, illustre laprudence de Martinez. Le sélectionneur peine à associer deux pointures offensives dans un schéma déjà animé par les ailiers Conceição et Rafa Leão, ce dernier ayant remplacé Pedro Neto, passeur décisif pour João Neves.


    Au final, les débuts de Ronaldo ne sont pas seulement décevants ; ils sonnent l’alarme au sein de la sélection portugaise. Des réponses s’imposent dès le prochain match contre l’Ouzbékistan, le 23 juin. Il reste donc près d’une semaine pour remettre de l’ordre dans les idées et trouver le moyen de faire en sorte que CR7 redevienne un atout et non un frein pour la Seleçao.

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