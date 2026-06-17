La performance éclatante de Messi contre l’Arabie saoudite a ranimé le débat : Cristiano Ronaldo est-il vraiment indispensable à cette sélection portugaise ?
En termes de statut, il est le pilier et le paratonnerre de la sélection, mais sur le terrain, la réalité est différente. Si Messi demeure le moteur incontesté de l’Albiceleste, tant par ses buts que par son influence sur l’ensemble du jeu, CR7 apparaît parfois comme un frein pour le Portugal.
Prenons la première occasion manquée par Ronaldo : Conceição pénètre dans la surface, se recentre sur son pied gauche et peut tirer avec son pied fort, mais il choisit de chercher son capitaine d’une passe complexe, gâchant ainsi l’action. De telles séquences se multiplient : on sent que les Portugais cherchent par tous les moyens à servir CR7, ce qui influence leur jeu.
Conséquence collatérale : le jeu s’étouffe, et les autres offensifs se retrouvent étroits. L’entrée tardive d’un autre avant-centre, Gonçalo Ramos, seulement à la 83^e minute alors que le score était encore de parité, illustre laprudence de Martinez. Le sélectionneur peine à associer deux pointures offensives dans un schéma déjà animé par les ailiers Conceição et Rafa Leão, ce dernier ayant remplacé Pedro Neto, passeur décisif pour João Neves.
Au final, les débuts de Ronaldo ne sont pas seulement décevants ; ils sonnent l’alarme au sein de la sélection portugaise. Des réponses s’imposent dès le prochain match contre l’Ouzbékistan, le 23 juin. Il reste donc près d’une semaine pour remettre de l’ordre dans les idées et trouver le moyen de faire en sorte que CR7 redevienne un atout et non un frein pour la Seleçao.