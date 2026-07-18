Messi encense Yamal : « Il peut marquer l'histoire, il figure déjà parmi les meilleurs au monde. Notre photo emblématique ensemble résume la vie. »

« Lamine est un grand joueur que j’ai beaucoup suivi, car il porte les couleurs d’un club que j’adore, et je lui souhaite toujours le meilleur. À tout juste 19 ans, c’est déjà une référence mondiale ; il a toute sa carrière devant lui. Il a déjà une formidable occasion de réaliser un exploit historique ; nous allons tout faire pour qu’il ne puisse pas donner le meilleur de lui-même et qu’il doive reporter son rendez-vous avec le titre mondial. L’Espagne compte certes d’autres grands joueurs, mais nous avons nous aussi nos atouts. »





« Notre célèbre photo ensemble ? Cette image est incroyable, car elle représente la vie. Elle a été prise quand il était tout petit, et aujourd’hui, nous nous affrontons en finale de la Coupe du monde : c’est fou. Lamine est l’un des meilleurs au monde. »





« Notre secret ? Nous avons grandi en jouant au football avec passion, toujours prêts à nous divertir et à nous amuser, qu’importe le lieu : une cour d’école, une rue ou un vrai terrain. Nous avons tous commencé dans un club de quartier, puis nous avons écrit notre histoire. Nous ne nous focalisons jamais sur la pression ; nous la considérons comme quelque chose de naturel et nous ne nous soucions que de jouer et de prendre du plaisir. Nous sommes un groupe compétitif, nous voulons gagner, mais nos adversaires ont les mêmes objectifs que nous et on ne peut pas toujours obtenir ce qu’on veut. En tant que jeune, j’ai appris qu’on perd plus souvent qu’on ne gagne, et cela m’a permis de mûrir en tant que personne et en tant que joueur. »