Leo Messi, auteur de deux passes décisives lors de la victoire 2-1 de l'Argentine face à l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, a déclaré après le match : « Nous savons que la Coupe du monde est un événement spécial qui nous aide à oublier, ne serait-ce que pour un instant, toutes les difficultés que l'on traverse. »





Le numéro 10 poursuit : « Il y a des gens sans emploi, des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui se battent chaque jour. Ça nous fait plaisir de savoir qu’ils sont heureux. »



