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Gianluca Minchiotti

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Messi : « C'est gratifiant de rendre heureux ceux qui peinent à joindre les deux bouts. L'Espagne ? Beaucoup évoluent au FC Barcelone, le club que j'adore. »

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Le numéro 10 argentin s'exprime après la demi-finale de la Coupe du monde remportée face à l'Angleterre

Leo Messi, auteur de deux passes décisives lors de la victoire 2-1 de l'Argentine face à l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, a déclaré après le match : « Nous savons que la Coupe du monde est un événement spécial qui nous aide à oublier, ne serait-ce que pour un instant, toutes les difficultés que l'on traverse. »


Le numéro 10 poursuit : « Il y a des gens sans emploi, des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui se battent chaque jour. Ça nous fait plaisir de savoir qu’ils sont heureux. »


  • Enfin, concernant l’Espagne, qui défiera l’Argentine en finale dimanche soir : « L’Espagne est très forte et je connais bien ses joueurs ; beaucoup d’entre eux jouent au Barça, le club que j’affectionne et que je continue de suivre. Ce sera un match très difficile. »

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