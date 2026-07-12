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Gianluca Minchiotti

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Messi bat un nouveau record et s’apprête à affronter l’Angleterre pour la première fois. L’Argentine est prête à « tout donner sur le terrain » pour Leo

Argentine
L. Messi
Coupe du monde

Le numéro 10, détenteur du record de passes décisives en Coupe du monde, relève désormais un défi inédit.

Lionel Messi n'a pas marqué lors de la victoire 3-1 de l'Argentine face à la Suisse, mais son influence et sa présence sur le terrain ont été constantes et omniprésentes. Sur le plan statistique, le numéro 10 a délivré la passe décisive du premier but de la Selección, inscrit par Alexis Mac Allister. « La Pulga » enrichit ainsi son palmarès déjà impressionnant : deuxième passe décisive dans cette Coupe du monde et dixième en phase finale de l’épreuve, un total inédit.


Sa performance ne se limite toutefois pas à cette passe décisive : l’Argentine lui doit une véritable mission, dont l’étape suivante est l’Angleterre, en demi-finale mercredi 15 juillet à 21 heures (heure italienne) à Atlanta. Pour les Anglais, ce sera l’occasion de prendre leur revanche quarante ans après le 2-1 de Mexico, le match de la « Main de Dieu » et du but du siècle de Diego Armando Maradona. Pour l’Argentine, ce sera l’occasion de poursuivre la mission affichée après la victoire contre la Suisse : « On le fait pour la dernière Coupe du monde de Messi », scande l’Albiceleste en chœur.

  • « NOUS LAISSERONS NOTRE PEAU SUR LA PELOUSE »

    Décisif face aux Suisses grâce à son superbe but qui a porté le score à 2-1, Julian Álvarez se montre encore plus explicite : « Nous ferons tout pour que Messi remporte à nouveau la Coupe du monde. Chaque match est une bataille pour lui. La première chose que j’ai faite quand j’ai marqué, c’est de le serrer dans mes bras. »


    Cristian Romero abonde dans son sens : « Nous allons tout donner contre l'Angleterre. Nous nous donnerons à fond sur le terrain pour atteindre à nouveau la finale. »


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  • MESSI, LA PREMIÈRE FOIS

    Terminons avec les propos de Messi, qui défiera l'Angleterre pour la première fois en 205 sélections et 125 buts : « Revêt-il une signification particulière, comme pour tous les Argentins ? Oui, les confrontations avec les grandes nations sont toujours spéciales, et je n'ai jamais joué contre l'Angleterre, donc ce sera un match à part. C’est une demi-finale de Coupe du monde, nous allons donc nous reposer avant de nous y préparer. Nous avons fourni un effort énorme après avoir disputé deux prolongations puis un autre match, et cela se fait parfois sentir. »


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