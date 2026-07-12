Lionel Messi n'a pas marqué lors de la victoire 3-1 de l'Argentine face à la Suisse, mais son influence et sa présence sur le terrain ont été constantes et omniprésentes. Sur le plan statistique, le numéro 10 a délivré la passe décisive du premier but de la Selección, inscrit par Alexis Mac Allister. « La Pulga » enrichit ainsi son palmarès déjà impressionnant : deuxième passe décisive dans cette Coupe du monde et dixième en phase finale de l’épreuve, un total inédit.





Sa performance ne se limite toutefois pas à cette passe décisive : l’Argentine lui doit une véritable mission, dont l’étape suivante est l’Angleterre, en demi-finale mercredi 15 juillet à 21 heures (heure italienne) à Atlanta. Pour les Anglais, ce sera l’occasion de prendre leur revanche quarante ans après le 2-1 de Mexico, le match de la « Main de Dieu » et du but du siècle de Diego Armando Maradona. Pour l’Argentine, ce sera l’occasion de poursuivre la mission affichée après la victoire contre la Suisse : « On le fait pour la dernière Coupe du monde de Messi », scande l’Albiceleste en chœur.