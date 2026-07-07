Messi a manqué son quatrième penalty en Coupe du monde, le deuxième en 2026 : un triste record. Tous ses échecs

Lionel Messi a manqué un deuxième penalty dans cette Coupe du monde. À la 21^e minute d’Argentine-Égypte,l’attaquant a buté sur Shobeir, après avoir déjà tiré à côté face à l’Autriche. Un record négatif : jamais un joueur n’avait raté deux tentatives lors d’une même édition de l’épreuve. Le talentueux Argentin a frappé fort mais sans effet ; Shobeir a plongé sur sa gauche et repoussé le ballon, arrêtant ainsi son deuxième penalty de cette Coupe du monde après celui de Taremi lors d’Égypte-Iran.