Encore un penalty manqué, le deuxième de cette Coupe du monde. À la 21^e minute du match Argentine-Égypte,Lionel Messi s'est laissé hypnotiser par Shobeir, après avoir tiré à côté contre l'Autriche. Un record négatif pour le numéro 10 : personne n'avait jamais raté deux penalties lors d'une même édition de la Coupe du monde. Le talentueux Argentin a frappé fort mais sans effet ; Shobeir a plongé sur sa gauche et repoussé le ballon, stoppant ainsi son deuxième penalty de cette Coupe du monde après celui de Taremi lors d’Égypte-Iran.
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Messi a manqué son quatrième penalty en Coupe du monde, le deuxième en 2026 : un triste record. L’intégralité de ses erreurs
TOUTES LES ERREURS
Messi a manqué son quatrième penalty en Coupe du monde. Après avoir échoué face à l’Autriche et à l’Égypte cette année, l’Argentin avait déjà raté sa tentative en Russie, repoussée par Halldorsson lors du match nul 1-1 contre l’Islande, puis au Qatar en 2022, où Szczesny avait arrêté sa frappe face à la Pologne.
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