Encore un penalty manqué, le deuxième de cette Coupe du monde. À la 21^e minute du match Argentine-Égypte,Lionel Messi s'est laissé hypnotiser par Shobeir, après avoir tiré à côté contre l'Autriche. Un record négatif pour le numéro 10 : personne n'avait jamais raté deux penalties lors d'une même édition de la Coupe du monde. Le talentueux Argentin a frappé fort mais sans effet ; Shobeir a plongé sur sa gauche et repoussé le ballon, stoppant ainsi son deuxième penalty de cette Coupe du monde après celui de Taremi lors d’Égypte-Iran.