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Messi à Chelsea ?! Les Blues « accélèrent leur projet » de recrutement du jeune Rayane alors que le Bayern, Barcelone et le PSG s'intéressent à lui
BlueCo s'apprête à protéger sa jeune star face aux géants
Chelsea a pris des mesures pour consolider son emprise à long terme sur la jeune sensation Messi, suite à un regain d’intérêt de la part des clubs les plus puissants du monde. Selon un article de TEAMtalk, l’ailier de 18 ans – qui évolue actuellement au sein de la structure multi-clubs BlueCo – est suivi de près par plusieurs poids lourds du continent. Recruté à l'origine à Dijon en 2024, ce talent né à Paris passe la saison actuelle en prêt en Arabie saoudite, au Neom. Cependant, sa progression fulgurante a attiré l'attention de clubs tels que le Bayern, Barcelone et le PSG, ce qui a incité Chelsea à réévaluer son avenir immédiat afin d'éviter un éventuel détournement.
Une position ferme concernant le projet « Messi »
Selon certaines informations, la position du groupe de propriétaires du BlueCo face à d'éventuels prétendants serait celle d'un refus catégorique. La direction reste attachée au jeune joueur, qu'elle considère comme un élément central de ses futurs projets offensifs plutôt que comme un actif à vendre. Alors que la stratégie initiale prévoyait une saison de formation au sein du club partenaire de Strasbourg, les dirigeants « accélèrent » désormais ces plans. Le club serait au courant de demandes officielles émanant de l'élite européenne, mais a clairement fait savoir qu'il n'avait aucune intention de laisser le produit du centre de Clairefontaine quitter l'orbite de Stamford Bridge, quelles que soient les offres financières proposées.
Concilier le potentiel et les compétences existantes
Le dilemme pour Chelsea réside dans la difficulté de trouver une place pour ce jeune joueur au sein d’un effectif qui regorge déjà d’ailiers de renom. Avec Alejandro Garnacho et Jamie Gittens qui s’imposent comme des figures clés sur les ailes, et Pedro Neto qui apporte également de la profondeur à l’effectif, la concurrence pour les places est féroce. Cependant, le profil unique de Messi – qui est devenu à 16 ans le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts à Dijon – est considéré comme une opportunité « générationnelle ». En le rapprochant dès maintenant de l'équipe première, Chelsea espère lui offrir un parcours clair qui l'empêchera de se laisser séduire par des clubs tels que Barcelone ou le PSG.
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Une évaluation décisive pendant la pré-saison
Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si l'adolescent participera à la tournée de pré-saison de Chelsea ou s'il retournera en France pour une saison de perfectionnement en Ligue 1. Beaucoup dépendra de sa forme lors des dernières journées de la saison saoudienne et de ses performances ultérieures avec les équipes de jeunes françaises pendant la trêve estivale. À l'approche du mercato estival, Chelsea doit gérer avec soin les attentes du joueur tout en repoussant l'intérêt « de poids » manifesté par des clubs étrangers. Si Messi poursuit sur sa lancée actuelle, une intégration « surprise » dans l'équipe première des Blues pour la saison 2026-2027 devient un scénario de plus en plus réaliste.
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