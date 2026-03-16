Messi à Chelsea ?! Les Blues « accélèrent leur projet » de recrutement du jeune Rayane alors que le Bayern, Barcelone et le PSG s'intéressent à lui

Le dilemme pour Chelsea réside dans la difficulté de trouver une place pour ce jeune joueur au sein d’un effectif qui regorge déjà d’ailiers de renom. Avec Alejandro Garnacho et Jamie Gittens qui s’imposent comme des figures clés sur les ailes, et Pedro Neto qui apporte également de la profondeur à l’effectif, la concurrence pour les places est féroce. Cependant, le profil unique de Messi – qui est devenu à 16 ans le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts à Dijon – est considéré comme une opportunité « générationnelle ». En le rapprochant dès maintenant de l'équipe première, Chelsea espère lui offrir un parcours clair qui l'empêchera de se laisser séduire par des clubs tels que Barcelone ou le PSG.