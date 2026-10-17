Quitter le domicile familial pour intégrer l’internat du centre de formation avait d’abord suscité de fortes réticences dans sa famille, alors que le jeune attaquant avait plusieurs autres propositions à l’époque.

Revenant sur sa détermination à maintenir sa décision et sur son adaptation à la vie loin de chez lui, Karl a déclaré dans un entretien accordé à DAZN : « Mes parents n’étaient pas vraiment convaincus, surtout ma mère. Mais dès le début, j’ai dit que je voulais y aller. Quand j’ai vu le campus pour la première fois, je me suis simplement dit : c’est là que je veux aller.

« Je vais le faire, je vais aller jusqu’au bout. Mes parents n’étaient pas vraiment de mon côté. J’avais quelques autres offres, mais j’ai dit que j’allais le faire. Je suis entré à l’internat. Ma famille m’a un peu manqué pendant les deux premières semaines. Je me demandais comment tout cela allait se passer. Mais ensuite, j’ai fait connaissance avec les garçons de l’internat et les choses sont allées assez vite. J’y ai passé de très, très bons moments. »