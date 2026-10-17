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« Mes parents n’étaient pas aussi convaincus » : Lennart Karl raconte comment il est passé outre l’avis de sa famille pour rejoindre le Bayern Munich à 14 ans
Un jeune prodige surmonte les doutes de ses parents
Le jeune espoir du club le plus titré d’Allemagne a expliqué qu’il avait dû faire preuve de détermination pour rejoindre les équipes de jeunes du club à l’adolescence. Il est arrivé au FC Bayern Campus à l’été 2022, après s’être formé dans les centres de formation du Viktoria Aschaffenburg et de l’Eintracht Frankfurt. Cette décision audacieuse, prise à un si jeune âge, a finalement jeté les bases de son ascension rapide à Munich.
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Le pari de l’internat porte ses fruits
Quitter le domicile familial pour intégrer l’internat du centre de formation avait d’abord suscité de fortes réticences dans sa famille, alors que le jeune attaquant avait plusieurs autres propositions à l’époque.
Revenant sur sa détermination à maintenir sa décision et sur son adaptation à la vie loin de chez lui, Karl a déclaré dans un entretien accordé à DAZN : « Mes parents n’étaient pas vraiment convaincus, surtout ma mère. Mais dès le début, j’ai dit que je voulais y aller. Quand j’ai vu le campus pour la première fois, je me suis simplement dit : c’est là que je veux aller.
« Je vais le faire, je vais aller jusqu’au bout. Mes parents n’étaient pas vraiment de mon côté. J’avais quelques autres offres, mais j’ai dit que j’allais le faire. Je suis entré à l’internat. Ma famille m’a un peu manqué pendant les deux premières semaines. Je me demandais comment tout cela allait se passer. Mais ensuite, j’ai fait connaissance avec les garçons de l’internat et les choses sont allées assez vite. J’y ai passé de très, très bons moments. »
La percée chez les seniors dépasse les attentes initiales
Même après avoir gravi les échelons, le jeune joueur doutait d’abord de pouvoir obtenir régulièrement du temps de jeu sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany. Sa situation a toutefois rapidement changé après ses débuts professionnels, le 15 juin 2025, contre Auckland City lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.
Revenant sur ses premiers pas en équipe première, Karl a déclaré : « Au début, je pensais qu’il serait difficile d’avoir du temps de jeu. Puis j’ai été utilisé de temps en temps, j’ai eu quelques minutes et j’ai pu montrer mes qualités. Ensuite, j’ai été titulaire pour la première fois contre Hoffenheim, je crois, ou peut-être contre [Wehen] Wiesbaden [en Coupe d’Allemagne]. J’ai fait un bon match, je dirais. Puis il y a eu Hoffenheim, et j’ai délivré ma première passe décisive. »
Son ascension fulgurante a pris une nouvelle dimension sur la plus grande scène européenne : il s’est illustré en Ligue des champions en marquant dans les cinq premières minutes face au Club Bruges. « Et puis il y a eu Bruges, et ce but », s’est souvenu Karl avec le sourire. « Je crois que c’était à la quatrième ou à la cinquième minute. Je me suis dit : « Waouh, tout allait vraiment très vite. » La Ligue des champions avait toujours été un rêve pour moi, et ensuite, tout s’est enchaîné rapidement dans le bon sens. »
- Sven Simon
Un contrat de longue durée garantit son avenir en Bavière
Ses progrès impressionnants ont déjà été récompensés par les dirigeants du club, qui ont prolongé son contrat professionnel, le liant à l’Allianz Arena jusqu’en 2029. Fort d’une expérience grandissante acquise lors des rencontres nationales et en Ligue des champions, l’adolescent cherchera désormais à s’imposer durablement dans la rotation offensive de Kompany cette saison. La détermination dont il a fait preuve il y a quatre ans devrait lui être précieuse alors que le Bayern vise des trophées majeurs.
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