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« Mes émotions ont pris le dessus » : James Tavernier se dit « profondément blessé » alors que le capitaine des Rangers revient sur l'altercation avec Danny Rohl qui a gâché ses adieux à Ibrox
Problème de communication à Ibrox
Le défenseur latéral chevronné, pilier des Rangers depuis plus de dix ans, a assisté au match depuis les tribunes alors que son équipe s’inclinait à domicile. Après que l’entraîneur Danny Rohl a d’abord affirmé que le capitaine avait refusé une place sur le banc, avant de quitter puis de réintégrer le stade, Tavernier a publié un communiqué émouvant pour exposer sa version des faits ayant conduit à son exclusion.
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Tavernier a expliqué : « Je suis sûr que vous comprendrez tous que je ne peux pas laisser planer le moindre doute sur mon départ ou sur les événements qui ont entouré le match d’hier soir. Je me suis blessé à la cheville après la rencontre contre Hearts. Après en avoir discuté avec le staff médical, nous avons convenu qu’une injection était la seule option, initialement prévue pour jeudi. »
L’échec des négociations sur la date de lancement définitive
Le joueur de 34 ans a révélé qu’il avait délibérément reporté son examen médical pour pouvoir mener l’équipe sur la pelouse une dernière fois. Selon Tavernier, un accord préalable avec Rohl prévoyait qu’il soit titulaire, mais l’entraîneur allemand aurait annulé cet arrangement au dernier moment.
Le capitaine a déclaré : « J’ai personnellement informé l’entraîneur de ma décision et lui ai expliqué à quel point il était important pour moi et ma famille de faire mes adieux comme il se doit aux fidèles d’Ibrox. Je lui ai dit que je voulais mener les gars sur le terrain à Ibrox une dernière fois et que mes enfants m’accompagnent en tant que mascottes. Il a approuvé mon choix, affirmant que je méritais un adieu digne de ce nom et qu’il tenait à ce que tout soit parfait pour moi et ma famille. »
Une tragédie familiale secoue les coulisses
Dans sa déclaration, Tavernier a souligné le poids émotionnel de cette décision, d’autant plus que son fils était présent ce jour-là. Le capitaine a admis que ce changement de programme inattendu, annoncé par message, avait déclenché une vague d’émotion qu’il a eu du mal à contenir à mesure que la réalité de son départ s’imposait à lui.
« En tant que père, ce qui me touche profondément, c’est que mon fils avait renoncé à partir avec l’Académie des Rangers pour son premier tournoi à l’étranger, aux Pays-Bas, car être présent à Ibrox pour mon dernier match à domicile comptait tellement pour lui », a expliqué Tavernier. « Après avoir envoyé un message au manager mardi pour lui demander si je serais titulaire et lui avoir expliqué que mes enfants me demandaient s’ils pourraient quand même faire leur entrée en tant que mascottes, on m’a alors informé que je commencerais le match en tant que remplaçant. À ce moment-là, mes émotions ont naturellement pris le dessus. »
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Dix ans au service du Gers
Malgré une sortie conflictueuse de Govan, Tavernier a tenu à rappeler que son engagement envers le club ne doit pas être remis en cause. Avec plus de 400 matchs au compteur sous le maillot des Gers, le latéral droit admet que la situation a mal été gérée, mais il souligne que le club reste sa priorité, au-delà de tout différend personnel.
Il a conclu : « Beaucoup estiment que j’aurais pu mieux gérer la situation, et je l’admets. Mais après avoir consacré plus de dix ans de ma vie au club, ma famille et moi à ses côtés, j’ai ressenti une profonde blessure et une trahison. Ce qui m’a le plus déçu, c’est la version des faits présentée publiquement, car elle ne reflétait pas les discussions privées précédentes. Je tiens à préciser qu’aucun individu n’est jamais plus important que ce grand club de football. Les Rangers doivent toujours passer en premier. »
Les Rangers concluront la saison samedi par un déplacement sur la pelouse de Falkirk. L’équipe de Rohl reste sur quatre défaites consécutives depuis la scission et occupe actuellement la troisième place du classement.