« Mes émotions ont pris le dessus » : James Tavernier se dit « profondément blessé » alors que le capitaine des Rangers revient sur l'altercation avec Danny Rohl qui a gâché ses adieux à Ibrox

Le défenseur latéral chevronné, pilier des Rangers depuis plus de dix ans, a assisté au match depuis les tribunes alors que son équipe s’inclinait à domicile. Après que l’entraîneur Danny Rohl a d’abord affirmé que le capitaine avait refusé une place sur le banc, avant de quitter puis de réintégrer le stade, Tavernier a publié un communiqué émouvant pour exposer sa version des faits ayant conduit à son exclusion.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Tavernier a expliqué : « Je suis sûr que vous comprendrez tous que je ne peux pas laisser planer le moindre doute sur mon départ ou sur les événements qui ont entouré le match d’hier soir. Je me suis blessé à la cheville après la rencontre contre Hearts. Après en avoir discuté avec le staff médical, nous avons convenu qu’une injection était la seule option, initialement prévue pour jeudi. »