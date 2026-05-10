« Mes deux derniers matchs ? On verra bien » : la cible de transfert du FC Bayern Munich reste évasif après un retour de rêve

« Mes deux derniers matchs avec la Juve ? On verra bien… », a déclaré Vlahovic, restant évasif. Pourtant, l’attaquant serbe jouit d’un grand capital de sympathie auprès des supporters turinois, qui n’ont cessé de scander son nom durant la rencontre. Malgré des signes évidents de départ, l’avant-centre de 26 ans se sent bien au Piémont et la perspective de disputer la Ligue des champions avec le troisième de Serie A pourrait le convaincre de rester.

Selon plusieurs sources concordantes, un obstacle majeur bloque la prolongation de son contrat, qui expire cet été : la question du salaire. Après cinq cycles de négociations infructueuses, le climat s’est dégradé entre la Juve et l’attaquant, qui souhaite conserver ses douze millions d’euros nets annuels, tandis que le club turinois voudrait réduire cette somme de moitié.

Selon la Gazzetta dello Sport, généralement bien informée, l’attaquant joue la montre : il espère que le Bayern Munich ou le FC Barcelone, déjà évoqués par le passé, lui soumettront une proposition plus avantageuse cet été.