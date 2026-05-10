L'attaquant, aligné d’entrée pour la première fois en près de six mois avec la « Vieille Dame », a ouvert le score après seulement onze secondes, offrant la victoire 1-0 à la Juventus face à l’US Lecce. Interrogé sur son avenir à Turin, il s’est montré prudent.
Traduit par
« Mes deux derniers matchs ? On verra bien » : la cible de transfert du FC Bayern Munich reste évasif après un retour de rêve
Vlahovic et la Juve : le point de blocage serait-il salarial ?
« Mes deux derniers matchs avec la Juve ? On verra bien… », a déclaré Vlahovic, restant évasif. Pourtant, l’attaquant serbe jouit d’un grand capital de sympathie auprès des supporters turinois, qui n’ont cessé de scander son nom durant la rencontre. Malgré des signes évidents de départ, l’avant-centre de 26 ans se sent bien au Piémont et la perspective de disputer la Ligue des champions avec le troisième de Serie A pourrait le convaincre de rester.
Selon plusieurs sources concordantes, un obstacle majeur bloque la prolongation de son contrat, qui expire cet été : la question du salaire. Après cinq cycles de négociations infructueuses, le climat s’est dégradé entre la Juve et l’attaquant, qui souhaite conserver ses douze millions d’euros nets annuels, tandis que le club turinois voudrait réduire cette somme de moitié.
Selon la Gazzetta dello Sport, généralement bien informée, l’attaquant joue la montre : il espère que le Bayern Munich ou le FC Barcelone, déjà évoqués par le passé, lui soumettront une proposition plus avantageuse cet été.
Vlahovic est-il destiné à succéder à Jackson au FC Bayern ?
Selon la Gazzetta dello Sport, le club le plus titré d’Allemagne serait la destination privilégiée de Vlahovic. Dès son arrivée à la Juventus début 2022, des rumeurs avaient déjà lié l’attaquant à Munich. Au Bayern, Vlahovic pourrait endosser le rôle de remplaçant de Nicolas Jackson. Le Sénégalais, prêté par Chelsea, devrait quitter le FCB, comme l’a récemment confirmé le directeur sportif Max Eberl. L’option d’achat négociée ne sera pas levée.
Reste à savoir si le club bavarois, soucieux de contenir sa masse salariale, pourra répondre aux prétentions du buteur serbe. Néanmoins, Anthony Gordon (Newcastle United) et Yan Diomande (RB Leipzig), tous deux polyvalents, sont également dans le viseur, mais ils ne seront pas bon marché et, contrairement à Vlahovic, nécessiteront un montant de transfert conséquent. Des rumeurs ont aussi récemment évoqué les noms de William Osula et Charles De Ketelaere.
Malgré un retour prometteur, son état de forme demeure incertain : une longue lésion aux adducteurs l’avait tenu écarté des terrains de fin novembre à mi-mars, avant de nouveaux soucis au mollet. Reste qu’il a sauvé les meubles en inscrivant l’unique but de la Juve lors du match nul 1-1 face à Hellas Vérone.
Dusan Vlahovic : performances et statistiques avec la Juventus cette saison
Jeux 21 buts 8 passes décisifs. Passes décisives 2 Minutes jouées 1 010 minutes de jeu