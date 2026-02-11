« Merde ! Est-ce que je vais être traité comme Beckham ? » - David Seaman s'ouvre sur ses craintes d'une violente réaction après le but sur coup franc de Ronaldinho lors de la Coupe du monde 2002.

Seaman a été surpris par Ronaldinho, l'icône du FC Barcelone, lors du tournoi organisé au Japon et en Corée du Sud. Son tir lointain a fini au fond des filets, donnant au Brésil une avance de 2-1. Les Three Lions n'ont pas réussi à égaliser, ce qui les a conduits à être éliminés du tournoi en quarts de finale. L'ancien numéro 1 des Gunners s'est alors demandé quel accueil lui serait réservé à son retour en Angleterre.

En effet, Beckham a été complètement vilipendé par la presse, ainsi que par un nombre important de supporters anglais, pour son rôle dans la défaite du pays face à l'Argentine en 1998. Son carton rouge pour avoir donné un coup de pied à Simeone a entraîné une vague d'insultes souvent inacceptables qui ont gravement affecté l'ancien ailier de Manchester United et sa famille.

Interrogé par Adebayo Akinfenwa au sujet du coup franc de Ronaldinho, Seaman admet avoir pensé à Beckham et aux réactions négatives qui pourraient suivre : « Il marque ce but et il nous reste encore une demi-heure à jouer. Et nous sommes maintenant en phase à élimination directe. Je suis sur le terrain et je me dis : « Merde, si le score reste comme ça, vais-je être traité comme Beckham en 98 ?

Ce genre de choses vous traverse l'esprit. Quand les enjeux sont si importants... Au final, ça allait, d'accord, nous avons perdu 2-1, ce but nous a coûté cher, mais quand je suis rentré chez moi, nous avons atterri à Heathrow et il y avait beaucoup de supporters anglais qui ont commencé à chanter mon nom. Dieu merci. »

Lorsqu'on lui a demandé si Ronaldinho avait l'intention de tirer au but depuis cette distance, Seaman a ajouté : « Gilberto Silva m'a dit juste après le match qu'il ne l'avait pas fait exprès. Mais cela n'a pas d'importance. Le ballon est quand même rentré. On m'a dit tellement de fois qu'il ne l'avait pas fait exprès.

Ce qui était drôle, c'est que nous jouions au Soccer Aid [en 2016] et il jouait pour le Rest of the World, et il a obtenu un coup franc dans une position similaire. Je suis retourné vers le but, je me suis mis debout et j'ai pointé du doigt le coin supérieur. « Allez-y, voyons si vous pouvez le refaire ! » Et il riait aux éclats. »