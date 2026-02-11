Getty/GOAL
« Merde ! Est-ce que je vais être traité comme Beckham ? » - David Seaman s'ouvre sur ses craintes d'une violente réaction après le but sur coup franc de Ronaldinho lors de la Coupe du monde 2002.
« Dieu merci ! »
Seaman a été surpris par Ronaldinho, l'icône du FC Barcelone, lors du tournoi organisé au Japon et en Corée du Sud. Son tir lointain a fini au fond des filets, donnant au Brésil une avance de 2-1. Les Three Lions n'ont pas réussi à égaliser, ce qui les a conduits à être éliminés du tournoi en quarts de finale. L'ancien numéro 1 des Gunners s'est alors demandé quel accueil lui serait réservé à son retour en Angleterre.
En effet, Beckham a été complètement vilipendé par la presse, ainsi que par un nombre important de supporters anglais, pour son rôle dans la défaite du pays face à l'Argentine en 1998. Son carton rouge pour avoir donné un coup de pied à Simeone a entraîné une vague d'insultes souvent inacceptables qui ont gravement affecté l'ancien ailier de Manchester United et sa famille.
Interrogé par Adebayo Akinfenwa au sujet du coup franc de Ronaldinho, Seaman admet avoir pensé à Beckham et aux réactions négatives qui pourraient suivre : « Il marque ce but et il nous reste encore une demi-heure à jouer. Et nous sommes maintenant en phase à élimination directe. Je suis sur le terrain et je me dis : « Merde, si le score reste comme ça, vais-je être traité comme Beckham en 98 ?
Ce genre de choses vous traverse l'esprit. Quand les enjeux sont si importants... Au final, ça allait, d'accord, nous avons perdu 2-1, ce but nous a coûté cher, mais quand je suis rentré chez moi, nous avons atterri à Heathrow et il y avait beaucoup de supporters anglais qui ont commencé à chanter mon nom. Dieu merci. »
Lorsqu'on lui a demandé si Ronaldinho avait l'intention de tirer au but depuis cette distance, Seaman a ajouté : « Gilberto Silva m'a dit juste après le match qu'il ne l'avait pas fait exprès. Mais cela n'a pas d'importance. Le ballon est quand même rentré. On m'a dit tellement de fois qu'il ne l'avait pas fait exprès.
Ce qui était drôle, c'est que nous jouions au Soccer Aid [en 2016] et il jouait pour le Rest of the World, et il a obtenu un coup franc dans une position similaire. Je suis retourné vers le but, je me suis mis debout et j'ai pointé du doigt le coin supérieur. « Allez-y, voyons si vous pouvez le refaire ! » Et il riait aux éclats. »
Dire non à Sir Alex et à Manchester United
Seaman est devenu une légende à Arsenal grâce à ses contributions qui ont permis au club de remporter deux titres de Premier League et quatre FA Cups. Avant de rejoindre les Gunners, il avait toutefois eu l'occasion de signer à Manchester United.
Révélant un appel téléphonique qu'il a reçu de Sir Alex Ferguson, Seaman raconte : « Il (Sir Alex) m'a appelé et m'a dit : "Je vais venir te chercher cet été, je veux que tu sois mon gardien de but." J'ai répondu : "D'accord !" J'ai raccroché le téléphone et je me suis dit : "Je vais devenir joueur de Manchester United". Littéralement une semaine plus tard, Arsenal a fait une offre pour moi.
Sir Alex voulait que j'attende jusqu'à l'été pour qu'il n'y ait pas de frais de transfert, car mon contrat arrivait à expiration. Arsenal a fait une offre pour moi juste avant la date limite des transferts. J'avais vécu à Londres pendant quatre ans quand j'étais à QPR, ma famille était installée... Je suis donc allé discuter avec Arsenal, nous nous sommes mis d'accord sur tout, mais il y avait un problème : un joueur devait partir, et c'était John Lukic. Nous étions amis. Il m'a dit : « Non, je ne pars pas », et l'accord a donc échoué. Je n'ai pas signé. »
Seaman a finalement rejoint le club du nord de Londres en 1990, après le départ de Lukic, alors gardien de but d'Arsenal, et il a disputé plus de 500 matchs toutes compétitions confondues pour les Gunners.
CETTE sauvegarde contre Sheffield United
En 2003, Seaman a réalisé ce qui est souvent décrit comme l'un des plus beaux arrêts jamais vus dans le football anglais lors d'une demi-finale de la FA Cup remportée contre Sheffield United à Old Trafford. En tendant son bras droit, l'ancien gardien de but anglais a miraculeusement réussi à empêcher Paul Peschisolido de marquer le but égalisateur à bout portant. Seaman a admis qu'il ne s'était pas rendu compte à ce moment-là que cet arrêt allait entrer dans l'histoire.
Il raconte : « Quand le corner est tiré, il y a plusieurs rebonds, les joueurs essaient de marquer de la tête, alors je me suis placé à un endroit, puis j'ai dû me déplacer vers un autre endroit pour ce que je pensais être un tir de la tête. Finalement, le ballon revient vers Peschisolido, qui le touche de la tête ou de l'épaule, ce qui est une bonne chose pour moi car cela me donne un peu de temps. Mais je me souviens avoir plongé en arrière et m'être dit : « Je ne peux pas prendre ça avec moi parce que je vais dans le but ». Alors je l'ai repoussé, je me suis retrouvé dans le but et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu [Phil] Jagielka, qui s'apprêtait à smasher le rebond... et il l'a envoyé au-dessus de la barre. Dieu merci. Si ça avait rentré, personne n'aurait parlé de [l'arrêt].
Il faut toujours un peu de chance. Ce n'est qu'en voyant les images à la télévision... Je me suis dit : « C'était pas mal ». Si vous regardez l'arrêt, observez mon visage quand je me relève, je suis très sérieux. Je me souviens qu'Ashley [Cole] est venu vers moi, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, il m'a probablement insulté, en me disant à quel point c'était bien. Mais ensuite, je l'ai vu à la télévision et je me suis dit : « Oooft, c'était bien ».
