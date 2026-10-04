« Merci pour tout ! » : comment Gurpreet Singh Sandhu est devenu un mème du jour au lendemain au Brésil

Le sélectionneur de l’Inde, Khalid Jamil, a soutenu le gardien Gurpreet Singh Sandhu malgré deux erreurs coûteuses en première période lors d’une défaite 4-0 en match amical contre le Brésil au Salt Lake Stadium. Sandhu a honoré sa 90e sélection internationale, mais a mal jugé des frappes à ras de terre d’Estevao et de Pedro avant d’être remplacé à la mi-temps par Prabhsukhan Singh Gill.

Malgré l’ampleur de la défaite, l’Inde a livré une prestation pleine de courage face aux quintuples champions du monde, remportant davantage de duels et réussissant 13 dribbles contre trois pour le Brésil.

Jamil a refusé de faire de son gardien expérimenté un bouc émissaire après le coup de sifflet final.