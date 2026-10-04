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« Merci pour tout ! » : comment Gurpreet Singh Sandhu est devenu un mème du jour au lendemain au Brésil
Jamil défend le capitaine Sandhu après une soirée cauchemardesque à Kolkata
Le sélectionneur de l’Inde, Khalid Jamil, a soutenu le gardien Gurpreet Singh Sandhu malgré deux erreurs coûteuses en première période lors d’une défaite 4-0 en match amical contre le Brésil au Salt Lake Stadium. Sandhu a honoré sa 90e sélection internationale, mais a mal jugé des frappes à ras de terre d’Estevao et de Pedro avant d’être remplacé à la mi-temps par Prabhsukhan Singh Gill.
Malgré l’ampleur de la défaite, l’Inde a livré une prestation pleine de courage face aux quintuples champions du monde, remportant davantage de duels et réussissant 13 dribbles contre trois pour le Brésil.
Jamil a refusé de faire de son gardien expérimenté un bouc émissaire après le coup de sifflet final.
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L’entraîneur refuse de juger son gardien de confiance sur un seul match
S’exprimant après le match, Jamil a souligné que Sandhu reste l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du football indien. L’entraîneur principal a indiqué que des erreurs défensives plus haut sur le terrain avaient largement contribué aux premiers buts du Brésil.
Jamil a insisté sur le fait que chaque joueur traverse des moments difficiles sur le terrain.
« C’est l’un des meilleurs gardiens de but dont dispose l’Inde, et nous ne pouvons pas le juger sur seulement deux matches, parce que le prochain match arrive », a déclaré Jamil aux journalistes. « Il reviendra encore. Parfois, cela arrive. On ne peut pas rejeter la faute sur un seul joueur. Si vous voyez beaucoup d’erreurs de la part des défenseurs, en lui permettant de tirer. »
Les médias brésiliens font du capitaine indien une sensation virale sur internet
Les erreurs de Sandhu ont rapidement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux brésiliens pendant la pause. Le grand média TNT Sports Brasil a publié une image du capitaine indien avec la légende sarcastique « Singh Sandhu, obrigado por tudo » (« Singh Sandhu, merci pour tout »), en le qualifiant ironiquement de « Craque do Jogo » (« homme du match ») pour avoir offert au Brésil son avance de deux buts.
Jamil a réservé ses critiques les plus sévères aux remplaçants de l’Inde en seconde période, les appelant à faire preuve d’une plus grande force mentale.
« Ceux qui sont entrés ce soir n’étaient pas au niveau », a ajouté Jamil. « Si un joueur entre en jeu, il doit être prêt. Mentalement, il doit être fort. »
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Les Blue Tigers se préparent à un test difficile face à l’Uruguay
Jamil et son équipe tournent désormais leur attention vers un autre test exigeant contre l’Uruguay, double champion du monde. Le sélectionneur a mis en avant les bonnes performances d’Anirudh Thapa, Ryan Williams et Manvir Singh comme bases de travail pour les prochaines rencontres.
L’Inde affrontera également la Nouvelle-Zélande lors de la prochaine fenêtre internationale de novembre.
L’équipe vise à affiner sa concentration défensive avant sa prochaine sortie.
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