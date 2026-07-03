Sur son compte Instagram, Pierre Littbarski a vivement critiqué l’ex-sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, pointant son attitude publique après l’élimination précoce des champions du monde en titre.
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« Merci pour rien, cher DFB » : après une élimination humiliante à la Coupe du monde, un champion du monde accuse Julian Nagelsmann d'une grave arrogance
Le champion du monde 1990 a publié un Reel où apparaît une vignette citant ses propos : « Quand Johannes B. Kerner lui pose une question, il doit répondre de manière sensée, car il ne répond pas à Kerner, mais au public. »
Littbarski vise manifestement le comportement de Nagelsmann après la défaite 3-4 aux tirs au but en seizièmes de finale contre le Paraguay. À cette occasion, le sélectionneur de 38 ans avait répondu de manière extrêmement laconique et évasive aux questions du présentateur de MagentaTV, Kerner.
Dans la légende, Littbarski a écrit : « Merci pour rien. Chère DFB, délivre-nous de Julian Nagelsmann. L’arrogance et la présomption ne font pas partie des vertus d’un sélectionneur national, qui a également un rôle de modèle à jouer. »
- Getty Images Sport
De graves accusations à l’encontre de Nagelsmann sont révélées
En exprimant ses critiques, cet homme de 66 ans s’inscrit dans la lignée des experts qui, ces derniers jours, ont reproché au sélectionneur national des erreurs et des négligences majeures dans la gestion du tournoi.
Selon les révélations de Sport Bild et de Sky, l’ambiance au sein du camp de la DFB était bien moins sereine que l’image officielle ne le laissait croire. Les critiques portaient sur une communication défaillante avec les joueurs, une gestion controversée de l’attaquant Deniz Undav et le mécontentement de plusieurs cadres à l’égard du staff technique et médical constitué par le sélectionneur de 38 ans.
Nagelsmann avait refusé de démissionner immédiatement après l’élimination de l’équipe, mais vendredi, la DFB a annoncé une séparation à l’amiable. Les dirigeants de la DFB, dont le président Bernd Neuendorf, le président de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke et le directeur sportif Rudi Völler, auraient suggéré au sélectionneur de renoncer volontairement à son poste, ce que Nagelsmann a finalement accepté.
- AFP
Jürgen Klopp va-t-il succéder à Nagelsmann au poste de sélectionneur de l’équipe nationale ?
Jürgen Klopp devrait lui succéder. En parallèle de l’annonce concernant Nagelsmann, la DFB a indiqué qu’elle allait « désormais entamer des discussions » avec l’ancien entraîneur de Liverpool et du BVB. « Il a déjà fait part de sa volonté de principe d’occuper ce poste », précise-t-elle.
En principe, Klopp serait disponible si Red Bull acceptait de le libérer de son contrat, qui court jusqu’en 2029. Il y occupe le poste de « Global Head of Soccer ». Selon certaines sources, une clause de résiliation existerait, mais uniquement à l’oral ; la DFB devrait donc s’acquitter d’une indemnité de transfert. Selon Bild, Red Bull réclamerait plusieurs millions d’euros.
Le salaire de l’entraîneur de 59 ans pourrait également poser problème. Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe d’Allemagne, affirme que Klopp ne se contentera pas des sept millions d’euros annuels attribués à Nagelsmann. « Un ensemble de conditions qui donne des maux de tête, surtout aux responsables du DFB », a-t-il conclu.
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