« Merci pour rien, cher DFB » : après une élimination humiliante à la Coupe du monde, un champion du monde accuse Julian Nagelsmann d'une grave arrogance

Le champion du monde 1990 a publié un Reel où apparaît une vignette citant ses propos : « Quand Johannes B. Kerner lui pose une question, il doit répondre de manière sensée, car il ne répond pas à Kerner, mais au public. »

Littbarski vise manifestement le comportement de Nagelsmann après la défaite 3-4 aux tirs au but en seizièmes de finale contre le Paraguay. À cette occasion, le sélectionneur de 38 ans avait répondu de manière extrêmement laconique et évasive aux questions du présentateur de MagentaTV, Kerner.

Dans la légende, Littbarski a écrit : « Merci pour rien. Chère DFB, délivre-nous de Julian Nagelsmann. L’arrogance et la présomption ne font pas partie des vertus d’un sélectionneur national, qui a également un rôle de modèle à jouer. »