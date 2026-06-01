« Merci, mon idole ! » - Rodrygo reçoit un cadeau de rêve dédicacé par Cristiano Ronaldo, la légende du Real Madrid

Rodrygo n’a jamais caché son admiration pour Ronaldo, reproduisant souvent la célèbre célébration « Siu » et citant le capitaine d’Al-Nassr comme sa principale source d’inspiration dans le football. En pleine convalescence, le joueur de 23 ans a été touché par une marque d’affection de celui qu’il considère comme le plus grand de tous les temps.

L’attaquant brésilien s’est rendu sur son compte X officiel pour exhiber le maillot d’Al-Nassr dédicacé que la star portugaise lui a fait parvenir. Cristiano y a griffonné un message personnel : « À Rodrygo, un câlin. » Touchée par cette attention, la jeune pépite a commenté la publication : « Merci, mon idole ! Cristiano. »







