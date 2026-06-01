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« Merci, mon idole ! » - Rodrygo reçoit un cadeau de rêve dédicacé par Cristiano Ronaldo, la légende du Real Madrid
Un geste légendaire pour un parcours vers la guérison
Rodrygo n’a jamais caché son admiration pour Ronaldo, reproduisant souvent la célèbre célébration « Siu » et citant le capitaine d’Al-Nassr comme sa principale source d’inspiration dans le football. En pleine convalescence, le joueur de 23 ans a été touché par une marque d’affection de celui qu’il considère comme le plus grand de tous les temps.
L’attaquant brésilien s’est rendu sur son compte X officiel pour exhiber le maillot d’Al-Nassr dédicacé que la star portugaise lui a fait parvenir. Cristiano y a griffonné un message personnel : « À Rodrygo, un câlin. » Touchée par cette attention, la jeune pépite a commenté la publication : « Merci, mon idole ! Cristiano. »
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La déception de ne pas participer à la Coupe du monde 2026
Ce soutien intervient à un moment particulièrement délicat de la carrière de Rodrygo. Début mars, l’attaquant des Merengues a appris la terrible nouvelle : il s’est déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque latéral de la jambe droite lors d’un match de Liga contre Getafe. Cette blessure nécessite une convalescence de dix à douze mois, mettant ainsi prématurément fin à sa saison.
Outre la Liga, cette blessure compromet ses ambitions internationales avec le Brésil : Rodrygo a été officiellement écarté de la Coupe du monde, privant la Seleção d’un de ses atouts les plus créatifs pour le tournoi nord-américain. L’intervention de Ronaldo vise donc à soutenir un joueur confronté à une longue période d’indisponibilité.
Rodrygo déplore l’occasion manquée par Ronaldo
CR7 a quitté le Bernabéu pour un transfert retentissant vers la Juventus, géant de la Serie A. Le recrutement de Rodrygo en Espagne a été acté la même année, mais le jeune Brésilien a dû attendre son dix-huitième anniversaire, soit douze mois plus tard, pour que le deal soit officialisé. À son arrivée à Madrid, Ronaldo avait donc déjà pris ses distances depuis plusieurs mois.
Un rendez-vous manqué qui demeure une source de frustration pour l’international brésilien. Interrogé par la chaîne YouTube Lives do Jon, il a confié : « Je voulais jouer avec Cristiano Ronaldo, mais ça ne s’est pas fait. C’est dommage, car c’est mon modèle. Je l’ai toujours admiré. »
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Ronaldo se prépare pour une sixième Coupe du monde historique
Alors que Rodrygo doit se contenter d’un rôle de spectateur, Cristiano Ronaldo, 41 ans, ne montre aucun signe de ralentissement. L’ex-star du Real Madrid peaufine sa préparation en vue de sa sixième Coupe du monde, un exploit qui l’inscrirait parmi les trois seuls joueurs de l’histoire du football à atteindre ce cap, aux côtés de Lionel Messi et Guillermo Ochoa.
Le Portugal, logé dans le groupe K, lancera sa campagne le 17 juin face à la République démocratique du Congo, avant de défier l’Ouzbékistan le 23 juin et la Colombie le 27 juin.