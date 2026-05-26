« Merci » : Marrion Valette, l'épouse d'Alphonse Areola, adresse une pique sarcastique à Graham Potter et Nuno Espírito Santo après la relégation de West Ham

En août, Potter avait relégué Areola au statut de remplaçant, avant que Nuno ne le réintègre brièvement, puis de nouveau de l’écarter en janvier suite à une série d’erreurs médiatisées. En partageant des statistiques soulignant le pourcentage d’arrêts de son mari, le plus élevé du championnat, Valette a mis en lumière un problème de communication interne au club.

Elle a écrit : « Écarté en début de saison sans explication… Après un départ difficile, j’ai joué 20 matchs, puis, soudain : “Je suis désolé, tu ne seras pas titulaire…” “Pourquoi ?” “Aucune raison particulière, mais je suis désolé.” »