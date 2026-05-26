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« Merci » : Marrion Valette, l'épouse d'Alphonse Areola, adresse une pique sarcastique à Graham Potter et Nuno Espírito Santo après la relégation de West Ham
Les Hammers sont relégués en Championship.
Le parcours de quatorze ans de West Ham en Premier League s’est conclu par une déception lors de la dernière journée. Malgré une victoire 3-0 sur Leeds United, les Hammers ont été officiellement relégués en Championship, Tottenham Hotspur ayant battu Everton 1-0 au même moment, les laissant à deux points de la zone de sauvetage. Selon talkSPORT, cette relégation pourrait coûter son poste à l’entraîneur Nuno, une clause de son contrat permettant au conseil d’administration de le licencier sans indemnité.
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Valette exprime sa colère suite à sa rétrogradation
Au lendemain de cette confirmation, Valette a pris la parole sur Instagram pour publier une série de messages très critiques visant aussi bien l’entraîneur actuel que son prédécesseur. Évoquant le déclin spectaculaire survenu après l’apogée continentale sous David Moyes, elle a légendé une photo d’archive : « D’un trophée à la relégation. Merci à Potter pour le début de saison et à Nuno pour la fin. »
Les choix des compositions d’équipe ont été vivement critiqués.
En août, Potter avait relégué Areola au statut de remplaçant, avant que Nuno ne le réintègre brièvement, puis de nouveau de l’écarter en janvier suite à une série d’erreurs médiatisées. En partageant des statistiques soulignant le pourcentage d’arrêts de son mari, le plus élevé du championnat, Valette a mis en lumière un problème de communication interne au club.
Elle a écrit : « Écarté en début de saison sans explication… Après un départ difficile, j’ai joué 20 matchs, puis, soudain : “Je suis désolé, tu ne seras pas titulaire…” “Pourquoi ?” “Aucune raison particulière, mais je suis désolé.” »
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Un avenir marqué par l’incertitude
La frustration de la famille a atteint son paroxysme lorsque le sélectionneur français Didier Deschamps a écarté le gardien de but vétéran de sa sélection pour la Coupe du monde, préférant Mike Maignan, Robin Risser et Brice Samba. Valette a conclu : « Et PAS de Coupe du monde cette année, merci coach Nuno. »
Inactif en Premier League depuis sa dernière sortie contre Chelsea le 31 janvier, Areola affronte désormais une immense incertitude : il ne lui reste qu’un an de contrat et West Ham s’apprête à entamer une délicate reconstruction en Championship.