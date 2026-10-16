Sur les réseaux sociaux, l’ancien gardien de Chelsea est revenu sur l’importance de cet anniversaire. « Hier, cela faisait 20 ans que s’était déroulé le ‹ fameux › match à l’extérieur contre Reading, a écrit Cech. J’ai gardé cette publication pour aujourd’hui, car tout le monde semblait en parler hier.

« C’est indéniablement un jour qui a profondément marqué la Premier League, les supporters de football, mes proches et, bien sûr, moi-même. Vingt ans plus tard, on peut voir les choses de bien des façons, mais remettons toute l’histoire en perspective.

« La convalescence a été difficile au début et j’ai parfois beaucoup douté de ma capacité à rejouer, mais j’ai tiré de précieux enseignements de ce parcours. »

Cech a ensuite expliqué que cet incident, qui a failli lui coûter la vie, lui avait fait apprécier encore davantage le football et prendre conscience de la fragilité de la vie, lui apprenant à donner un sens à chaque journée. Cette épreuve l’a également poussé à transformer sa routine en y intégrant des exercices d’entraînement cognitif et de respiration, tout en l’incitant à obtenir des diplômes en dehors du football pour préparer sa retraite.



