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« Merci de m’avoir donné la chance de vivre » : la légende de Chelsea Petr Cech publie un message émouvant 20 ans après sa blessure à la tête potentiellement mortelle subie face à Reading
Un moment décisif dans l’histoire de la Premier League
À l’occasion du 20e anniversaire de l’un des incidents les plus tristement célèbres du football anglais, Cech est revenu sur l’après-midi où il a failli perdre la vie. L’ancien international tchèque, alors âgé de 24 ans et titulaire dans la redoutable équipe de Chelsea dirigée par Jose Mourinho, avait subi une fracture du crâne avec enfoncement quelques secondes après le coup d’envoi d’un match de première division au Madejski Stadium de Reading.
Après un violent choc avec Stephen Hunt, le gardien avait reçu de longs soins sur le terrain avant d’être transporté en urgence, plus tard dans la nuit, à l’unité spécialisée de neurochirurgie du Radcliffe Infirmary, à Oxford. Cech s’était finalement rétabli et avait repris sa brillante carrière, portant désormais un casque de protection devenu sa marque de fabrique dans le monde entier.
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Cech revient sur son difficile rétablissement
Sur les réseaux sociaux, l’ancien gardien de Chelsea est revenu sur l’importance de cet anniversaire. « Hier, cela faisait 20 ans que s’était déroulé le ‹ fameux › match à l’extérieur contre Reading, a écrit Cech. J’ai gardé cette publication pour aujourd’hui, car tout le monde semblait en parler hier.
« C’est indéniablement un jour qui a profondément marqué la Premier League, les supporters de football, mes proches et, bien sûr, moi-même. Vingt ans plus tard, on peut voir les choses de bien des façons, mais remettons toute l’histoire en perspective.
« La convalescence a été difficile au début et j’ai parfois beaucoup douté de ma capacité à rejouer, mais j’ai tiré de précieux enseignements de ce parcours. »
Cech a ensuite expliqué que cet incident, qui a failli lui coûter la vie, lui avait fait apprécier encore davantage le football et prendre conscience de la fragilité de la vie, lui apprenant à donner un sens à chaque journée. Cette épreuve l’a également poussé à transformer sa routine en y intégrant des exercices d’entraînement cognitif et de respiration, tout en l’incitant à obtenir des diplômes en dehors du football pour préparer sa retraite.
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Comment un incident a transformé la sécurité des joueurs
Au-delà de son traumatisme personnel, le choc de 2006 a contraint le football anglais à moderniser ses procédures médicales. Le temps qu’il a fallu pour que Cech soit pris en charge à l’hôpital a entraîné une révision en profondeur des protocoles de sécurité de l’élite.
Évoquant cet héritage durable, Cech a déclaré : « Le casque emblématique est né. La Premier League a modifié les règles relatives à la sécurité médicale des joueurs et, depuis, des ambulanciers sont présents à chaque match (et ont sauvé de nombreuses vies par la même occasion). »
Le gardien a également rendu hommage au personnel médical d’Oxford qui l’a opéré cette nuit-là. « Pour conclure, je voudrais remercier une nouvelle fois les équipes médicales et le Radcliffe Hospital d’Oxford de m’avoir donné la chance de vivre et permis de continuer à pratiquer le sport que j’aimais, de battre des records et de faire le bonheur de millions de supporters en remportant des trophées... et, le plus précieux, j’ai pu devenir père. »
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Laisser le passé derrière soi
Malgré la gravité de l’intervention de Hunt, Cech ne garde aucune rancune envers l’ancien ailier de Reading. Les deux joueurs s’étaient pris dans les bras lors d’un match ultérieur à Stamford Bridge pour enterrer la hache de guerre.
Selon Cech, ils ont décidé ensemble de tourner la page. « Nous avons convenu de ne pas trop en parler et de laisser cela derrière nous... Nous tenons parole », a-t-il confirmé.
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