À Lyon, Nicolás Tagliafico avance sans bruit mais avec une constance qui force le respect. Sous les ordres de Paulo Fonseca, le latéral argentin incarne la stabilité dans un effectif souvent mouvant. Pourtant, à mesure que son contrat se rapproche de son dernier tiers, les signaux autour de son avenir deviennent plus flous. En Amérique du Sud, un club mythique prépare son retour.
Mercato OL : un géant argentin fonce sur Nicolas Tagliafico
- AFP
Tagliafico, un cadre solide dans le projet lyonnais
Depuis son arrivée à l’OL, l’ancien joueur de l’Ajax a trouvé sa place. Sérieux, appliqué, rarement pris à défaut, il répond présent dans les matchs à pression comme dans les soirées plus ordinaires. À 33 ans, l’international argentin reste une référence à son poste, autant pour son engagement que pour sa lecture du jeu.
Sous Paulo Fonseca, il conserve un rôle central. Son expérience sert de point d’ancrage à une défense parfois rajeunie, et son leadership se ressent sans grands discours.
- Getty Images Sport
River Plate prépare son mercato post-Mondial
De l’autre côté de l’Atlantique, River Plate anticipe déjà l’après-Coupe du monde 2026. Le club de Buenos Aires, fort de ses 38 titres nationaux, veut frapper fort lors du mercato estival suivant. Marcelo Gallardo a une idée claire en tête : attirer Nicolás Tagliafico à partir de juin 2026.
Selon River Noticias, le technicien argentin souhaite convaincre le joueur alors que son contrat lyonnais court jusqu’en 2027. Une fenêtre étroite, mais jugée exploitable par la direction de River.
- AFP
Un profil qui coche toutes les cases pour Gallardo
Aux yeux de Gallardo, Tagliafico offre exactement ce qui manque à un effectif jeune et ambitieux. De la rigueur. De la personnalité. Et une vraie culture des grands rendez-vous européens.
« C’est un joueur qui peut apporter de l’expérience et de la maturité à notre défense, tout en restant performant au plus haut niveau », confient des sources proches du club. Une vision partagée en interne, où l’on estime que son vécu à Amsterdam puis à Lyon constitue un atout immédiat.
- AFP
Un dossier ouvert mais loin d’être simple
Sur le plan contractuel, rien ne se règle facilement. Lié à l’OL jusqu’en juin 2027, Tagliafico impliquerait le versement d’une indemnité, évaluée autour de 5 millions d’euros selon Transfermarkt. Une somme abordable pour River, mais qui attire aussi d’autres convoitises.
En Europe, plusieurs clubs de Liga et de Premier League surveillent toujours le latéral gauche. Cette concurrence pourrait faire monter la pression au moment des discussions.
- AFP
Un retour symbolique pour River Plate
Faire revenir un joueur confirmé du football européen s’inscrit pleinement dans la stratégie actuelle du club argentin. River veut gagner maintenant, tout en préparant la transition. Dans ce cadre, Tagliafico incarne une passerelle idéale entre expérience et exigence.
Le mercato d’été 2026 s’annonce encore lointain. Mais à Lyon comme à Buenos Aires, chacun sait déjà que ce dossier mérite une attention particulière.