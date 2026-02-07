Mercato OL : un géant argentin fonce sur Nicolas Tagliafico

Depuis son arrivée à l’OL, l’ancien joueur de l’Ajax a trouvé sa place. Sérieux, appliqué, rarement pris à défaut, il répond présent dans les matchs à pression comme dans les soirées plus ordinaires. À 33 ans, l’international argentin reste une référence à son poste, autant pour son engagement que pour sa lecture du jeu.

Sous Paulo Fonseca, il conserve un rôle central. Son expérience sert de point d’ancrage à une défense parfois rajeunie, et son leadership se ressent sans grands discours.