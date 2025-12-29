Mercato, le PSG va piocher (encore) au Portugal

L’année 2025 restera comme un exercice exceptionnel pour le Paris Saint-Germain, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Auteur d’un sextuplé historique, le club de la capitale a également brillé lors des grandes cérémonies individuelles. À Dubaï, Luis Campos a été sacré directeur sportif de l’année lors des Globe Soccer Awards. Une distinction qui récompense un travail de fond mené depuis plusieurs saisons. Luis Campos a su attirer des profils aujourd’hui incontournables, à l’image de Willian Pacho ou João Neves, recrutés pour des montants conséquents mais assumés par la direction parisienne.

Cette reconnaissance, Luis Campos l’a accueillie avec une certaine émotion, sans masquer sa satisfaction. «Tout le monde aime les petites attentions, moi aussi, je ne peux pas le nier. Je suis heureux que mon travail soit reconnu, je pense que c’est le fruit de nombreuses années d’efforts, d’amour pour le football, d’une immense passion, de dévouement, et c’est toujours agréable», a confié Luis Campos dans des propos relayés par A Bola. Une déclaration qui illustre la philosophie d’un dirigeant profondément attaché à son métier et à la cohérence du projet parisien.