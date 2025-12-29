Le Paris Saint-Germain vit une période charnière de son histoire récente, marquée par des succès sportifs majeurs et une reconnaissance internationale de sa stratégie. Derrière cette dynamique, une ligne directrice claire se dessine, celle d’un recrutement ciblé, jeune et ambitieux. Au cœur de ce projet, une figure incarne cette vision et ne cesse de faire parler d’elle. À mesure que les trophées s’accumulent et que les distinctions pleuvent, une question s’impose naturellement. Et si le prochain renfort parisien venait, une fois encore, du Portugal.
Mercato, le PSG va piocher (encore) au Portugal
- AFP
Luis Campos, architecte d’un projet salué
L’année 2025 restera comme un exercice exceptionnel pour le Paris Saint-Germain, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Auteur d’un sextuplé historique, le club de la capitale a également brillé lors des grandes cérémonies individuelles. À Dubaï, Luis Campos a été sacré directeur sportif de l’année lors des Globe Soccer Awards. Une distinction qui récompense un travail de fond mené depuis plusieurs saisons. Luis Campos a su attirer des profils aujourd’hui incontournables, à l’image de Willian Pacho ou João Neves, recrutés pour des montants conséquents mais assumés par la direction parisienne.
Cette reconnaissance, Luis Campos l’a accueillie avec une certaine émotion, sans masquer sa satisfaction. «Tout le monde aime les petites attentions, moi aussi, je ne peux pas le nier. Je suis heureux que mon travail soit reconnu, je pense que c’est le fruit de nombreuses années d’efforts, d’amour pour le football, d’une immense passion, de dévouement, et c’est toujours agréable», a confié Luis Campos dans des propos relayés par A Bola. Une déclaration qui illustre la philosophie d’un dirigeant profondément attaché à son métier et à la cohérence du projet parisien.
- AFP
Une fierté assumée pour les talents portugais du PSG
Au-delà de la récompense personnelle, Luis Campos a tenu à mettre en avant la réussite des joueurs portugais évoluant au PSG. Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos ou encore Nuno Mendes symbolisent cette connexion forte entre Paris et le Portugal. Luis Campos a tenu à préciser que ce choix n’était pas dicté par la nationalité, mais bien par le talent. «Oui, je suis fier de toutes (les recrues portugaises). Je ne pense pas ça juste parce qu’ils sont portugais, ils sont là parce qu’ils ont du talent. Ils pourraient être d’autres pays, je dois penser aux objectifs du PSG, au Portugal, il y a beaucoup de bons joueurs», a expliqué Luis Campos.
Cette fierté s’est également étendue à la réussite globale du football portugais, récemment mis à l’honneur sur la scène internationale. «Je suis fier de voir le président de la FPF monter sur scène et recevoir le trophée pour le Portugal (sacré sélection nationale de l’année)», a ajouté Luis Campos, soulignant la vitalité d’un vivier qui continue de produire des joueurs de très haut niveau, parfaitement compatibles avec les exigences du PSG.
- AFP
Le PSG cible de nouveaux cracks au Portugal
Fort de cette dynamique, Luis Campos n’a pas caché que le recrutement parisien pourrait encore s’orienter vers le Portugal dans les années à venir. Le PSG a réussi son pari de bâtir un effectif jeune, avec une moyenne d’âge proche de 25 ans, tout en restant ultra compétitif. Dans ce contexte, Luis Campos a reconnu suivre de très près la nouvelle génération portugaise, notamment celle sacrée championne du monde U17 en novembre dernier.
«Le PSG n’a pas pour objectif de changer grand-chose, l’idée fonctionne, c’est une équipe jeune. Nous avons un entraîneur exceptionnel qui développe ce talent et fait travailler l’équipe. Un président extraordinaire. Des joueurs de la Coupe du Monde des moins de 17 ans dans ma liste ? J’en ai beaucoup, certains que j’aimerais déjà avoir, mais je ne peux pas le dire (rires)», a confié Luis Campos. Avant de conclure «J’ai été enchanté, je les connaissais déjà, notre système les avait déjà repérés, mais j’ai eu l’occasion de les voir en direct et le Portugal se porte bien et se portera bien à l’avenir, en produisant des joueurs de grande qualité».
Le message est limpide. Sous l’impulsion de Luis Campos, le PSG continuera de surveiller attentivement le marché portugais. Une stratégie assumée, cohérente et désormais validée par les résultats.