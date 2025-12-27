L’Olympique Lyonnais ne compte pas lever le pied durant ce mercato hivernal. Malgré un contexte financier scruté de près, le club avance avec méthode et ambition, déterminé à renforcer son effectif pour la seconde partie de saison.
Mercato : l’OL tient la corde, un défenseur argentin attendu dans le Rhône
- Getty Images Sport
Un mercato lancé malgré la vigilance de la DNCG
L’OL a déjà dégainé un premier coup avec l’arrivée d’Endrick, recruté sous la forme d’un prêt. Un mouvement révélateur. Récemment auditionné par la DNCG, le club lyonnais s’est vu imposer un encadrement de la masse salariale, sans pour autant subir d’interdiction de recrutement pour l’hiver. Une nuance essentielle, qui a permis aux dirigeants de concrétiser l’arrivée du jeune Brésilien.
À 19 ans, Endrick, qui fait déjà sensation à Lyon, espère retrouver du rythme après une première moitié de saison compliquée au Real Madrid, limitée à trois apparitions pour 99 minutes disputées. Lyon lui offre un terrain d’expression idéal, dans un championnat qu’il découvre, mais où la pression reste constante. Cinquième de Ligue 1, l’OL assume ses objectifs.
- AFP
Plusieurs pistes, un axe défensif prioritaire : Santiago Ramos Mingo ciblé
En parallèle, la cellule de recrutement multiplie les dossiers. Axel Disasi, actuellement à Chelsea, figure sur les tablettes, tout comme Himad Abdelli (Angers), Giorgi Tsitaishvili (Metz) ou encore Manoël Verhaeghe (RWDM Brussels). Des profils variés, preuve que le chantier reste vaste.
Mais un nom ressort avec insistance. Selon les informations de Goal et Sport, Lyon cible désormais Santiago Ramos Mingo. Défenseur central argentin de 24 ans, il évolue à EC Bahia depuis janvier 2025. Passé par les centres de formation de Boca Juniors et du FC Barcelone, il a ensuite connu la Belgique avec OH Leuven et l’Argentine avec Defensa, avant de s’installer durablement au Brésil.
- Getty Images Sport
Un dossier coûteux et très convoité
Sous contrat jusqu’en décembre 2029, Santiago Ramos Mingo affiche une valeur estimée à 11 M€ selon Transfermarkt, après 57 matchs disputés en 2025. Bahia, de son côté, se montre plus gourmand. Goal évoque une demande à hauteur de 15 M€, tandis qu’Ekrem Konur parle d’un montant compris entre 17 et 20 M€.
La concurrence s’annonce rude. Besiktas, le PSV Eindhoven et Southampton suivent le dossier de près, selon Transferfeed. Le club anglais semble disposer d’un avantage financier, sauf si le joueur privilégie le projet sportif. Dans cette optique, l’OL, engagé en Ligue Europa et cité parmi les prétendants sérieux, conserve de solides arguments.
- Getty Images Sport
Des départs pour financer l’ambition
Lyon pourrait aussi compter sur des ventes. Tanner Tessmann et Tyler Morton attirent des intérêts à l’étranger et pourraient quitter le Rhône dès cet hiver, même si l’OL se montre peu vendeur pour Morton. De quoi offrir à l’OL les moyens de ses ambitions, sans renier sa prudence récente.