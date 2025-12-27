Mercato : l’OL tient la corde, un défenseur argentin attendu dans le Rhône

L’OL a déjà dégainé un premier coup avec l’arrivée d’Endrick, recruté sous la forme d’un prêt. Un mouvement révélateur. Récemment auditionné par la DNCG, le club lyonnais s’est vu imposer un encadrement de la masse salariale, sans pour autant subir d’interdiction de recrutement pour l’hiver. Une nuance essentielle, qui a permis aux dirigeants de concrétiser l’arrivée du jeune Brésilien.

À 19 ans, Endrick, qui fait déjà sensation à Lyon, espère retrouver du rythme après une première moitié de saison compliquée au Real Madrid, limitée à trois apparitions pour 99 minutes disputées. Lyon lui offre un terrain d’expression idéal, dans un championnat qu’il découvre, mais où la pression reste constante. Cinquième de Ligue 1, l’OL assume ses objectifs.