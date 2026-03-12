À Paris, Khvicha Kvaratskhelia enchaîne les performances marquantes sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Pourtant, un autre membre de la famille attire déjà l’attention. Son jeune frère, Tornike Kvaratskhelia, commence lui aussi à faire parler de lui en Europe. Plusieurs clubs suivent de près la progression de ce talent âgé de seulement 16 ans.
Mercato : Kvaratskhelia en feu au PSG, la Ligue 1 et la Belgique s’arrachent son petit frère
- AFP
Khvicha Kvaratskhelia s’impose à Paris
Arrivé lors du mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas tardé à convaincre dans la capitale française. L’ailier géorgien s’intègre rapidement au collectif dirigé par Luis Enrique.
Quelques mois seulement après son arrivée, il célèbre déjà un immense succès : la victoire en Ligue des champions de l'UEFA avec le club parisien. Son apport offensif apporte une dimension supplémentaire à l’équipe.
Mercredi soir, face à Chelsea FC, le Géorgien confirme encore son importance. Lors du huitième de finale aller, il inscrit deux buts et participe au large succès parisien (5-2), alors qu’il n’a fait son entrée qu’après 63 minutes de jeu. Une prestation qui renforce encore son statut dans l’effectif parisien.
Mais pendant que Khvicha s’impose au plus haut niveau, un autre Kvaratskhelia commence à attirer les regards.
Tornike Kvaratskhelia attire les recruteurs
Du haut de ses 16 ans, Tornike Kvaratskhelia suit les traces de son grand frère. Le jeune joueur évolue actuellement à l’Inter Academy Georgia.
Dans son pays, ses prestations ne passent plus inaperçues. Plusieurs recruteurs européens observent déjà son évolution. Selon les informations recueillies par Média Foot, plusieurs clubs français surveillent de près sa situation.
Ces intérêts proviennent aussi bien de formations de Ligue 1 que de Ligue 2. Les recruteurs voient en lui un profil capable de progresser rapidement dans un environnement compétitif. Pour le moment, aucun nom de prétendants n’a encore fuité.
La Belgique également à l’affût
La France n’est pas seule sur ce dossier. En Europe, la Belgique suit également le jeune talent géorgien. D’après les informations disponibles, au moins trois clubs du championnat belge se montrent attentifs à sa progression. Aucun nom précis ne filtre pour l’instant.
Le championnat belge conserve une réputation solide lorsqu’il s’agit d’offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs. Beaucoup de talents utilisent cette étape pour lancer leur carrière avant de rejoindre les grands championnats européens.
Dans ce contexte, Tornike Kvaratskhelia pourrait rapidement se retrouver face à plusieurs options pour poursuivre sa formation. Une chose paraît déjà claire : le nom Kvaratskhelia n’a pas fini de circuler sur le marché européen.