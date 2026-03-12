Mercato : Kvaratskhelia en feu au PSG, la Ligue 1 et la Belgique s’arrachent son petit frère

Arrivé lors du mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas tardé à convaincre dans la capitale française. L’ailier géorgien s’intègre rapidement au collectif dirigé par Luis Enrique.

Quelques mois seulement après son arrivée, il célèbre déjà un immense succès : la victoire en Ligue des champions de l'UEFA avec le club parisien. Son apport offensif apporte une dimension supplémentaire à l’équipe.

Mercredi soir, face à Chelsea FC, le Géorgien confirme encore son importance. Lors du huitième de finale aller, il inscrit deux buts et participe au large succès parisien (5-2), alors qu’il n’a fait son entrée qu’après 63 minutes de jeu. Une prestation qui renforce encore son statut dans l’effectif parisien.

Mais pendant que Khvicha s’impose au plus haut niveau, un autre Kvaratskhelia commence à attirer les regards.