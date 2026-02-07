Mercato : Guardiola réclame une star du Barça, Manchester City sort le chéquier

Pep Guardiola ne laisse rien au hasard. À Manchester City, le technicien catalan anticipe déjà la prochaine phase de son projet. L’objectif reste clair : renforcer une défense appelée à évoluer, avec un latéral droit capable d’assurer une relance propre, rapide et fiable sous pression.

Selon Fichajes, Jules Koundé figure tout en haut de la liste des priorités mancuniennes. Le défenseur français, aujourd’hui installé comme un pilier du Barça, correspond parfaitement aux exigences du jeu prôné à l’Etihad Stadium. Polyvalent, intelligent dans ses déplacements, propre techniquement, il coche toutes les cases.

L’opération, estimée à près de 80 millions d’euros, pourrait devenir l’un des grands feuilletons du mercato estival 2026.