L’été 2026 s’annonce brûlant sur le marché des transferts européens. Dans l’ombre des compétitions encore en cours, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Et au centre de toutes les attentions, un défenseur français du FC Barcelone, devenu indispensable en Catalogne, attire désormais les convoitises les plus puissantes.
Mercato : Guardiola réclame une star du Barça, Manchester City sort le chéquier
Guardiola cible Koundé, un profil très précis
Pep Guardiola ne laisse rien au hasard. À Manchester City, le technicien catalan anticipe déjà la prochaine phase de son projet. L’objectif reste clair : renforcer une défense appelée à évoluer, avec un latéral droit capable d’assurer une relance propre, rapide et fiable sous pression.
Selon Fichajes, Jules Koundé figure tout en haut de la liste des priorités mancuniennes. Le défenseur français, aujourd’hui installé comme un pilier du Barça, correspond parfaitement aux exigences du jeu prôné à l’Etihad Stadium. Polyvalent, intelligent dans ses déplacements, propre techniquement, il coche toutes les cases.
L’opération, estimée à près de 80 millions d’euros, pourrait devenir l’un des grands feuilletons du mercato estival 2026.
Du poste axial au couloir droit, une mue réussie
Formé comme défenseur central à Bordeaux avant de débarquer à Séville, Jules Koundé a su transformer sa carrière en acceptant un rôle différent. À Barcelone, sa reconversion sur le flanc droit lui a permis de franchir un cap. Sa vitesse pour couvrir de larges zones, son sens du placement et sa qualité de passe courte ont rapidement fait la différence.
À 27 ans, l’international français s’est imposé parmi les références mondiales à son poste. Sa capacité à ressortir le ballon proprement, même sous un pressing intense, séduit particulièrement Guardiola, toujours obsédé par le contrôle du jeu depuis la base défensive.
Manchester City prêt à tester la résistance du Barça
Le club anglais sait que le FC Barcelone traverse une période de réorganisation financière. Dans ce contexte, aucun joueur ne paraît totalement intouchable. Même s’il reste un élément clé pour Hansi Flick, une offre conséquente pourrait faire réfléchir la direction catalane.
Manchester City envisagerait une proposition structurée autour d’un montant de base proche de 50 millions d’euros, avec des bonus permettant d’atteindre la clause fixée à 80 millions. Une somme importante, mais jugée cohérente par les dirigeants mancuniens au vu du marché et du profil ciblé.
Le renouvellement générationnel de la défense de City devient une priorité. Certains cadres approchent d’un âge charnière, et l’arrivée d’un joueur déjà rompu aux joutes européennes offrirait une transition plus fluide.
Une concurrence féroce en Premier League… et ailleurs
City ne se retrouve pas seul sur ce dossier. En Angleterre, plusieurs clubs historiques surveillent la situation de très près. Liverpool, Chelsea et Manchester United ont déjà multiplié les prises d’informations.
À Anfield, la recherche d’un successeur crédible à certains leaders défensifs se précise. Chelsea, de son côté, suit Jules Koundé depuis des années, convaincu qu’il pourrait stabiliser un secteur encore jeune. Sa capacité à participer au jeu offensif, avec une vingtaine de passes décisives depuis son arrivée à Barcelone, renforce son attractivité.
En France aussi, l’intérêt existe. Le Paris Saint-Germain garde un œil attentif sur le dossier. Luis Enrique apprécie le profil du défenseur français et sa connaissance du très haut niveau.
Une décision stratégique pour l’avenir
Pour Manchester City, frapper vite devient essentiel. Chaque semaine qui passe augmente le risque de voir la concurrence faire monter les enchères. Le club aimerait boucler l’opération avant le début des compétitions internationales, afin d’offrir à Guardiola une vision claire de son effectif avant la préparation estivale.
Reste désormais la position du joueur. Jules Koundé sait qu’il évolue déjà dans l’un des plus grands clubs d’Europe. Mais l’idée de rejoindre un projet taillé pour dominer encore le continent pourrait peser lourd. Le Barça, lui, détient l’un de ses joyaux. La bataille ne fait que commencer.