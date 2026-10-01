Long entretien de Jérémy Ménez à LaGazzetta dello Sport, dans lequel il évoque son passé à l’AC Milan : « Après trois ans au PSG, j’avais besoin d’un nouveau défi. Je me souviens qu’Ibrahimovic et Thiago Silva ont appelé Galliani. Adriano est venu à Ibiza, où j’étais en vacances, et il m’a convaincu. La première année a été incroyable : 16 buts et 4 passes décisives. La deuxième, en revanche, s’est mal passée. Lors d’un entraînement, j’ai fait un sprint en montée et j’ai ressenti une énorme douleur au dos. Au PSG, j’avais déjà été opéré d’une hernie et cette partie du corps me posait des problèmes. J’avais du mal à marcher et j’ai été contraint de me faire opérer. Une fois revenu, cependant, j’avais encore trop mal. En août, le médecin m’a dit de suivre un traitement médicamenteux et de rester à la maison pendant quatre mois. Au début, je boitais, je ne suis revenu qu’en janvier ».
Menez : « Pourquoi ça s’est terminé avec l’AC Milan, Montella a dit à Galliani de me virer. Moi, rebelle, quand j’étais jeune, j’ai volé un scooter »
POURQUOI C’EST FINI AVEC L’AC MILAN
« Nous étions partis en stage aux États-Unis. Lors d’un match amical contre Liverpool, il m’a mis sur le banc et, à l’entraînement suivant, je me suis comporté comme quelqu’un de peu impliqué. Il m’a chassé et je lui ai répondu de manière vive. À la fin de l’entraînement, il a appelé Galliani et lui a dit de me faire partir. J’étais une tête brûlée, c’était ma faute. Mon caractère m’a freiné, je l’admets. J’aurais pu faire bien plus. Je jouais sans réfléchir, à l’instinct. Je voulais m’amuser avec le ballon et cela m’amenait peut-être à mal gérer ma colère. »
Menez rebelle
« D’où vient le Menez rebelle ? L’environnement dans lequel j’ai grandi ne m’a pas aidé. Je vivais dans la banlieue de Paris avec ma mère, j’avais un groupe d’amis au sein duquel tu devais te faire remarquer. On en a fait beaucoup, une fois on a commandé une pizza et j’ai volé le scooter du livreur. Au PSG, j’ai pris beaucoup de cartons jaunes pour contestation. J’avais 24 ans et je n’avais pas une mentalité de professionnel. Je me sentais comme un gamin, je détestais les injustices et je perdais le contrôle. »
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