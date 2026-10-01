Menez : « Pourquoi ça s’est terminé avec l’AC Milan, Montella a dit à Galliani de me virer. Moi, rebelle, quand j’étais jeune, j’ai volé un scooter »

Long entretien de Jérémy Ménez à LaGazzetta dello Sport, dans lequel il évoque son passé à l’AC Milan : « Après trois ans au PSG, j’avais besoin d’un nouveau défi. Je me souviens qu’Ibrahimovic et Thiago Silva ont appelé Galliani. Adriano est venu à Ibiza, où j’étais en vacances, et il m’a convaincu. La première année a été incroyable : 16 buts et 4 passes décisives. La deuxième, en revanche, s’est mal passée. Lors d’un entraînement, j’ai fait un sprint en montée et j’ai ressenti une énorme douleur au dos. Au PSG, j’avais déjà été opéré d’une hernie et cette partie du corps me posait des problèmes. J’avais du mal à marcher et j’ai été contraint de me faire opérer. Une fois revenu, cependant, j’avais encore trop mal. En août, le médecin m’a dit de suivre un traitement médicamenteux et de rester à la maison pendant quatre mois. Au début, je boitais, je ne suis revenu qu’en janvier ».