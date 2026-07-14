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Lionel Messi Diego Maradona Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Mener l'Argentine à la victoire contre l'Angleterre en Coupe du monde est l'unique exploit qui manque encore au palmarès de Lionel Messi, déterminé à suivre les traces de Diego Maradona

Analysis
Argentine
L. Messi
Coupe du monde
Angleterre
D. Maradona
FEATURES
Angleterre vs Argentine

Avant le coup d’envoi de sa sixième Coupe du monde, Lionel Messi semblait avoir déjà tout vu et tout fait. Après avoir presque raccroché les crampons au Qatar il y a quatre ans, certains doutaient qu’il puisse, à 39 ans, ajouter une nouvelle pierre à son édifice, craignant même qu’il ne l’écorne. Mais Messi a passé sa carrière à déjouer les pronostics, et il a finalement consolidé son statut de plus grand joueur de tous les temps en devenant le meilleur buteur et passeur de l’histoire de la Coupe du monde lors du parcours de l’Argentine jusqu’en demi-finales.

Fait marquant : malgré ses 205 sélections, Messi n’a jamais croisé l’Angleterre. Cette statistique surprenante prendra fin mercredi à Atlanta.

« Évidemment, affronter l’Angleterre est un moment particulier, car c’est une grande nation, et les matchs contre les grandes nations sont toujours spéciaux », a déclaré Messi aux journalistes après la victoire de l’Argentine en quart de finale contre la Suisse. « Personnellement, c’est la première fois que je vais les affronter. J’ai joué contre toutes les équipes sauf l’Angleterre, donc ce sera agréable pour cette raison-là aussi. »

Pour l’histoire de Messi en Coupe du monde, cependant, une demi-finale face à l’Angleterre est plus qu’« agréable » : c’est la perfection à l’état pur, une occasion inespérée de s’inscrire dans la légende entourant l’un des affrontements les plus célèbres (ou tristement célèbres) du football.

Messi a déjà imité Diego Maradona à bien des égards et l’a même surpassé sur certains plans. Avant de soulever enfin le trophée mondial grâce à sa domination à la Maradona lors du Mondial 2022 au Qatar, il avait déjà guidé l’Argentine vers la gloire en Copa América, au Maracanã, fief spirituel du grand rival brésilien. Pourtant, une victoire en Coupe du monde face à l’Angleterre serait autre chose : un moment unique.

  • CUP-FR98-ARG-ENG-SIMEONE-BECKHAM-RED CARDAFP

    « Une histoire riche »

    Lionel Scaloni a rapidement minimisé l’enjeu de l’adversaire de l’Argentine en demi-finale mercredi.

    « Ce n’est qu’un match de football, d’accord ? », a déclaré le sélectionneur de l’Albiceleste. « C’est tout ce que je peux dire. C’est un match de football et nous allons affronter un adversaire très coriace, dirigé par un excellent entraîneur. Et c’est un match de football. C’est tout. »

    Il a raison, dans un sens, mais uniquement parce qu’il y aura bien un ballon et 22 joueurs sur la pelouse. Car Argentine-Angleterre n’est pas un match comme les autres.

    Comme le résumait le milieu de terrain José Manuel López après la victoire 3-1 contre la Suisse : « En dehors du terrain, c’est une confrontation chargée d’histoire, marquée par beaucoup de souffrances et de souvenirs. »


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  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    « Les animaux »

    La rivalité entre l’Angleterre et l’Argentine en Coupe du monde remonte à 1962, mais la tension entre les deux nations trouve ses racines dans leur deuxième confrontation, quatre ans plus tard, lorsque l’entraîneur des Three Lions, Alf Ramsey, avait qualifié les adversaires de son équipe d’« animaux » à l’issue d’un match houleux à Wembley, remporté par les hôtes grâce à un but contesté de Geoff Hurst.

    Les supporters les plus jeunes se souviendront surtout de l’expulsion de David Beckham lors de la Coupe du monde 1998 en France – et de sa rédemption lors de l’édition suivante, au Japon et en Corée du Sud. Mais quel que soit votre âge, l’évocation d’un match Angleterre-Argentine fait immédiatement resurgir les images de leur quart de finale épique de la Coupe du monde 1986 au Mexique, la rencontre la plus emblématique et la plus controversée de l’histoire de la compétition.

    Comme le reconnaît Messi : « Tout ce que j’ai vu et dont je me souviens [de ce match] provient des vidéos et des images que les Argentins regardent et revivent sans cesse. » Et Maradona en est la raison.


  • Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

    « Tout le monde l’a vu »

    Dans son autobiographie « Touché par Dieu », Maradona méditait sur sa popularité intemporelle : « Il y a encore aujourd’hui des enfants de 10 ans qui portent mon nom dans le dos. Et ce genre de folie ne peut s’expliquer que par un seul but. Ou peut-être deux… » Il n’y a jamais eu le moindre « peut-être » à ce sujet.

    Le 22 juin 1986, Maradona a inscrit deux buts qui résument à eux seuls pourquoi il demeure le joueur le plus controversé de l’histoire du football. À la 51^e minute de la rencontre disputée à l’Azteca, il a utilisé sa main pour dévier le ballon au-delà du gardien anglais Peter Shilton, lancé vers lui, et l’envoyer au fond des filets.

    « On l’a tous vu », a déclaré l’ancien ailier de Liverpool John Barnes à GOAL. « Nous tous sur le banc – les joueurs, les entraîneurs, le manager – on l’a tous vu aussi clair que le jour. On savait tous qu’il avait touché le ballon de la main, mais je n’en veux pas à Maradona. J’en veux à l’arbitre et aux officiels de ne pas l’avoir vu. Je n’ai jamais rien eu contre Maradona. C’était le meilleur joueur du monde. Et je ne faisais que regarder tout ce qu’il faisait.

    Bien sûr, je suivais la rencontre et j’encourageais mon équipe. Mais je le regardais même s’échauffer. Voir le meilleur joueur du monde – peut-être le meilleur de tous les temps – exécuter tout son répertoire était un vrai frisson.

    « Et, vous savez quoi, son deuxième but n’était pas mal, n’est-ce pas ? » Certainement pas.

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  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    « Une aventure personnelle »

    Si l’on ne devait retenir qu’une image, ce serait celle du deuxième but de Maradona face à l’Angleterre, souvent considéré comme la plus grande action individuelle de l’histoire du football : le numéro 10 a fait trembler les filets après avoir slalomé entre cinq joueurs, dont Shilton, en onze touches de balle, en seulement onze secondes.

    « Au début, je l’ai suivi », a révélé plus tard son coéquipier en attaque, Jorge Valdano, « mais ensuite, j’ai réalisé que je n’étais qu’un spectateur de plus. C’était son but et cela n’avait rien à voir avec l’équipe. C’était l’aventure personnelle de Diego, une aventure tout à fait spectaculaire. » En effet, Valdano comparera plus tard le parcours de Maradona à celui d’Ulysse

    « Les mêmes adjectifs s’appliquaient au héros de l’Odyssée : sagace, rusé, astucieux, avisé, habile, fourbe, trompeur, malicieux », écrivait Valdano dans The Guardian. « Le football de Diego reposait sur la beauté, la créativité, la fierté et la bravoure et, cet après-midi-là contre l’Angleterre, sur un profond attachement à l’Argentine également, ainsi que sur son talent et sa lucidité.

    « Diego a marqué un but stratosphérique et un autre pour lequel il a triché. Et c’est là le meilleur exemple d’une expression si souvent utilisée, et dans des moments moins appropriés que celui-ci : il était au-dessus du bien et du mal. »

    Peu d’Anglais partageaient cet avis. La nature du premier but de la rencontre, marqué de la main à Mexico, a plongé le match dans la controverse, d’autant plus que l’Angleterre avait réduit l’écart en fin de match grâce à une tête de Gary Lineker sur un centre de Barnes. Bobby Robson et ses joueurs estimaient, à juste titre, qu’ils n’auraient pas perdu si Maradona n’avait pas triché.

    Leur indignation s’est encore exacerbée lorsque l’auteur de l’infraction a invoqué une « intervention divine », affirmant avoir marqué « un peu avec la tête de Maradona » et « un peu avec la Main de Dieu ». Shilton, furieux, déplorait aussi la politisation de la victoire argentine.

  • WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    « Une revanche symbolique »

    Disputé seulement quatre ans après la guerre des Malouines, ce quart de finale opposa l’Argentine au Royaume-Uni pour la possession de deux territoires britanniques de l’Atlantique Sud. Maradona avait alors martelé que la rencontre ne portait « que sur le football », mais Valdano comme son homologue anglais Lineker ont depuis reconnu qu’il était impossible pour les joueurs des deux camps d’ignorer ce contexte chargé.

    Dans le documentaire d’Asif Kapadia, Maradona a ensuite reconnu que battre l’Angleterre avait représenté « un sentiment merveilleux, une revanche symbolique sur les Anglais » pour la perte des Malouines. Il a aussi affirmé avoir déclaré à ses coéquipiers qu’il n’éprouvait aucune honte quant à la nature trompeuse de la « Main de Dieu ».

    « Je leur ai dit : “Celui qui vole un voleur mérite cent ans de pardon” », a-t-il expliqué dans son émission de télévision « La Noche del 10 ». « Et les Anglais nous avaient fait bien des choses… »


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mission en solitaire

    Le match de mercredi à Atlanta ne devrait pas atteindre le même degré de tension politique que le quart de finale de 1986, mais samedi, dans leur vestiaire de Kansas City, les Argentins ont juré de battre l’Angleterre « pour les Malouines, pour Diego et pour la dernière Coupe du monde de Leo ! »

    On s’attend donc à un nouveau duel serré, tendu et farouchement disputé, d’autant plus que la rencontre revêt une importance sportive majeure pour l’Angleterre. Les Three Lions n’ont plus atteint la finale d’une Coupe du monde depuis leur sacre de 1966, et l’impression générale est que cette Albiceleste, auteur d’un parcours jusqu’ici décevant, est à leur portée.

    Pourtant, si les champions en titre ont jusqu’ici déçu, ce n’est pas le cas de Messi. Tandis que certains de ses coéquipiers font de belles promesses pour mieux décevoir, lui continue de défier toutes les attentes. Huit buts et deux passes décisives en six matches : un bilan incroyable pour n’importe quel joueur, extraordinaire pour un homme de 39 ans à la mobilité limitée.

    On croyait avoir tout vu de Messi, mais on se trompait. L’histoire n’est pas finie : un dernier chapitre, peut-être décisif, reste à écrire. Malgré ses records et ses exploits, il n’a jamais tout à fait rejoint la mythologie de Maradona, et cela tient sans doute plus à des facteurs extra-sportifs qu’à son talent.

    Pourtant, une victoire en Coupe du monde face à l’Angleterre viendrait sans aucun doute enrichir un héritage que l’on croyait déjà achevé. C’est vraiment la seule case que le « GOAT » (le plus grand de tous les temps) n’a pas encore cochée, la seule chose qui manque à la carrière magique de Messi.

    Pourtant, la logique voudrait que les chances soient plutôt contre lui : Harry Kane et Jude Bellingham semblent avoir davantage de arguments pour faire la différence à Atlanta. Mais si le quart de finale de 1986 entre l’Angleterre et l’Argentine était, selon Barnes, « entièrement consacré à Maradona », la demi-finale de 2026 pourrait bien tourner autour d’un autre Argentin lancé dans une aventure personnelle spectaculaire, une mission quasi solitaire pour conquérir une deuxième Coupe du monde.

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