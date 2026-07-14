Fait marquant : malgré ses 205 sélections, Messi n’a jamais croisé l’Angleterre. Cette statistique surprenante prendra fin mercredi à Atlanta.

« Évidemment, affronter l’Angleterre est un moment particulier, car c’est une grande nation, et les matchs contre les grandes nations sont toujours spéciaux », a déclaré Messi aux journalistes après la victoire de l’Argentine en quart de finale contre la Suisse. « Personnellement, c’est la première fois que je vais les affronter. J’ai joué contre toutes les équipes sauf l’Angleterre, donc ce sera agréable pour cette raison-là aussi. »

Pour l’histoire de Messi en Coupe du monde, cependant, une demi-finale face à l’Angleterre est plus qu’« agréable » : c’est la perfection à l’état pur, une occasion inespérée de s’inscrire dans la légende entourant l’un des affrontements les plus célèbres (ou tristement célèbres) du football.

Messi a déjà imité Diego Maradona à bien des égards et l’a même surpassé sur certains plans. Avant de soulever enfin le trophée mondial grâce à sa domination à la Maradona lors du Mondial 2022 au Qatar, il avait déjà guidé l’Argentine vers la gloire en Copa América, au Maracanã, fief spirituel du grand rival brésilien. Pourtant, une victoire en Coupe du monde face à l’Angleterre serait autre chose : un moment unique.