La Corée du Sud, double championne d’Asie emmenée par son capitaine Heung-Min Son, a battu la République tchèque 2-1 (0-0) à Guadalajara, au Mexique. Cette victoire méritée lui ouvre grand les portes des huitièmes de finale. En revanche, les Tchèques, de retour sur la scène mondiale après vingt ans d’absence, commencent leur tournoi par un faux pas.
Traduit par
Menée au score, la Corée du Sud a renversé la vapeur et signe un départ idéal face à la République tchèque
In-Beom Hwang (67e) et Hyeon-Gyu Oh (80e) ont permis à la Corée du Sud de renverser la vapeur, après l’ouverture du score de Ladislav Krejci (59e) pour des Tchèques globalement inoffensifs. Au classement du groupe A, les Sud-Coréens prennent donc la deuxième place. Lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, le Mexique avait dominé l’Afrique du Sud 2-0 dans un Azteca en fusion.
Jeudi prochain, la République tchèque défiera l’Afrique du Sud à Atlanta, tandis que la Corée du Sud se rendra à nouveau à Guadalajara pour y affronter le Mexique, coorganisateur de la compétition.
La Corée du Sud se crée nettement plus d’occasions
Qualifiés in extremis en mars dernier après un parcours de barrages, les Tchèques disputent leur premier Mondial depuis vingt ans. Sous les ordres de Miroslav Koubek (74 ans), en poste depuis décembre 2025, la sélection a retrouvé une certaine solidité. Pourtant, face à des Sud-Coréens entreprenants, elle a immédiatement subi la pression. Peu en vue, l’avant-centre du Bayer Leverkusen Patrik Schick a peiné à se mettre en évidence.
La Corée du Sud s’est montrée plus active et s’est créé nettement plus d’occasions : l’ancien joueur de Bundesliga Son a été contré in extremis (12e), puis, peu après, Kang-In Lee, du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, a tenté sa chance d’un tir lointain (14e). Par la suite, la rencontre s’est essoufflée : la Tchéquie manquait d’idées, tandis que la Corée du Sud manquait de sang-froid. Son a tiré à côté alors qu’il était bien placé sur la gauche (39^e).
Après la pause, le double champion d’Asie a maintenu sa domination : Jae-Sung Lee a manqué l’ouverture du score sur un rebond (49^e). À l’autre bout du terrain, Krejci a ouvert le score d’une frappe directe sur coup franc (67^e). Les Sud-Coréens ont aussitôt répliqué pour égaliser logiquement.