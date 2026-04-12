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Mendy : « Je pourrais tout à fait terminer ma carrière à Al-Ahly… Et je n’oublierai jamais ce que Buffon a fait pour moi. »

E. Mendy
M. Jaissle
G. Buffon
R. Mahrez
Al Ahli
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Des déclarations fracassantes de la part du gardien sénégalais chevronné

Le Sénégalais Édouard Mendy, gardien de but d’Al-Ahli, a accordé une interview éclairante sur son parcours avec le club saoudien, évoquant au passage l’Algérien Riyad Mahrez et sa relation avec la légende italienne Gianluigi Buffon.

Arrivé en provenance de Chelsea à l’été 2023, le gardien est rapidement devenu l’un des meilleurs à son poste et a contribué au doublé historique du club : championnat d’Asie et Supercoupe nationale.


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    L’hypothèse d’un départ à la retraite au sein du club Al-Ahly est sérieusement envisagée.

    Invité du podcast « The Mo Show », Mendy a affirmé qu’il ne projetait pas de quitter l’Al-Ahly, tout en laissant entendre qu’il pourrait y clore sa carrière. « Honnêtement, je ne me vois pas ailleurs. Ce club m’apporte tout ce dont j’ai besoin et m’aide à donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré.

    À propos du titre attribué au Maroc, il avoue : « Cette décision est tombée de nulle part ; on a d’abord cru à un poisson d’avril. »

    Il a ajouté : « Al-Ahly m’a permis de briller en sélection sénégalaise ; je suis convaincu que mes performances internationales reposent sur ce que j’apporte ici. Sans le soutien du club, j’aurais eu du mal à atteindre ce niveau. »

    Il conclut : « Je suis au bon endroit au bon moment. La direction me fait énormément confiance et les supporters me témoignent un amour et un soutien exceptionnels qui me font sentir toujours désiré. »

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  • Cette crise a révélé un héros

    Mendy est revenu sur la période tumultueuse traversée par le club, qu’il a qualifiée de tournant de l’histoire du club : « Lorsque la crise avec Matthias a éclaté et que l’instabilité régnait, tout le monde s’est rallié au club avec force. »

    « J’entendais beaucoup de questions venant de l’extérieur, mais je répétais toujours que, ici, les supporters ne soutiennent que le club, rien d’autre. »

    « Si les supporters n’avaient pas maintenu leur soutien à l’équipe durant cette période, avec un nouvel entraîneur et une nouvelle vision, la donne aurait été totalement différente, mais ils ont cru au projet jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

    Il a conclu : « Au final, les titres asiatiques et nationaux que nous avons remportés, c’est grâce aux supporters, car ils ont été le facteur décisif dans les moments les plus difficiles. Ce sont eux, en réalité, le véritable club. »

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    La magie de Riyad Mahrez

    Mendy a salué les qualités de son coéquipier algérien Riyad Mahrez, qu’il qualifie de joueur exceptionnel et techniquement très doué, déclarant : « Riyad est un joueur magique, il fait preuve d’une grande intelligence de jeu et lit les mouvements des défenseurs de manière incroyable. »

    Il ajoute : « Son premier contrôle est toujours remarquable : il parvient à orienter le ballon vers le bon espace sans effort apparent. Sa présence à nos côtés a clairement fait la différence. »

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    La position de Buffon

    Mendy a raconté un moment émouvant partagé avec le légendaire gardien italien Gianluigi Buffon : « Je l'admirais énormément, et lorsque nous avons joué contre lui en Ligue 1, j'ai ressenti une joie particulière. Après le match, il m'a félicité et m'a demandé mon maillot. »

    Il précise toutefois : « Je n’ai pas obtenu son maillot à l’époque, j’en ai été un peu déçu, mais je n’ai pas insisté. »

    Des années plus tard, alors qu’il était en sélection, il a réitéré sa demande auprès d’un membre du staff, qui a sollicité Buffon. Le gardien légendaire s’est souvenu de lui et a salué sa progression.

    « Le jour où j’ai remporté le prix The Best, j’ai enfin reçu son maillot, et ce fut l’un des plus beaux jours de ma carrière », a-t-il conclu.

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