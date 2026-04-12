Invité du podcast « The Mo Show », Mendy a affirmé qu’il ne projetait pas de quitter l’Al-Ahly, tout en laissant entendre qu’il pourrait y clore sa carrière. « Honnêtement, je ne me vois pas ailleurs. Ce club m’apporte tout ce dont j’ai besoin et m’aide à donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré.

À propos du titre attribué au Maroc, il avoue : « Cette décision est tombée de nulle part ; on a d’abord cru à un poisson d’avril. »

Il a ajouté : « Al-Ahly m’a permis de briller en sélection sénégalaise ; je suis convaincu que mes performances internationales reposent sur ce que j’apporte ici. Sans le soutien du club, j’aurais eu du mal à atteindre ce niveau. »

Il conclut : « Je suis au bon endroit au bon moment. La direction me fait énormément confiance et les supporters me témoignent un amour et un soutien exceptionnels qui me font sentir toujours désiré. »