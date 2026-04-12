Mendy est revenu sur la période tumultueuse traversée par le club, qu’il a qualifiée de tournant de l’histoire du club : « Lorsque la crise avec Matthias a éclaté et que l’instabilité régnait, tout le monde s’est rallié au club avec force. »
« J’entendais beaucoup de questions venant de l’extérieur, mais je répétais toujours que, ici, les supporters ne soutiennent que le club, rien d’autre. »
« Si les supporters n’avaient pas maintenu leur soutien à l’équipe durant cette période, avec un nouvel entraîneur et une nouvelle vision, la donne aurait été totalement différente, mais ils ont cru au projet jusqu’au bout », a-t-il ajouté.
Il a conclu : « Au final, les titres asiatiques et nationaux que nous avons remportés, c’est grâce aux supporters, car ils ont été le facteur décisif dans les moments les plus difficiles. Ce sont eux, en réalité, le véritable club. »