Il est difficile de comprendre la situation actuelle de Hamza sans revenir au point de départ.

Le joueur qui a quitté Al Ahly n'était pas un attaquant titulaire dans l'équipe première, et il ne disposait pas de statistiques officielles qui feraient de son transfert au Barça l'aboutissement naturel d'un parcours riche en réalisations ; ses apparitions étaient limitées, et ses véritables occasions se sont présentées dans des compétitions de moindre importance, ce qui a fait que son transfert vers l'Europe est d'abord apparu comme un pari sur le talent plus qu'une récompense pour des accomplissements achevés.

Puis Hossam Hassan est venu le placer devant l'un des plus grands bonds possibles pour un joueur de cet âge, après l'avoir convoqué dans la liste de l'Égypte pour la Coupe du monde, une décision qui en a surpris plus d'un compte tenu du manque d'expérience du joueur au niveau de l'équipe première.

Hamza a disputé 4 matches lors du Mondial, pour un total de 56 minutes, sans marquer ni délivrer de passe décisive. Les chiffres à eux seuls ne lui offrent donc pas une compétition exceptionnelle sur laquelle s'appuyer pour évaluer son niveau ; mais la valeur de l'expérience se situait tout à fait ailleurs, car un joueur de 18 ans s'est retrouvé au milieu de noms de la stature de Mohamed Salah et Omar Marmoush, confronté à l'atmosphère d'un tournoi mondial et à une pression populaire et médiatique considérable, lors d'une édition qui a vu l'Égypte atteindre les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.