Il y a tout juste un an, Hamza Abdelkrim cherchait à grappiller quelques minutes avec Al Ahly, et voilà qu'aujourd'hui son nom circule au sein du Barça comme l'une des solutions possibles pour le poste d'avant-centre.
Entre ces deux scènes, un parcours qui semble trop rapide pour que le joueur lui-même en prenne pleinement conscience : du banc des remplaçants au Caire à la surprise de sa convocation avec l'Égypte pour la Coupe du monde, puis au premier maillot du Barça, un but inscrit face à Al Ahly lors du Trophée Joan Gamper et une place en tête du classement des buteurs de l'équipe durant la préparation.
Et maintenant, après avoir franchi tout ce chemin en quelques mois, la question se pose : Hamza est-il capable de porter le fardeau de mener l'attaque du Barça, ou bien la présence d'un grand attaquant devant lui serait-elle en réalité la meilleure chose qui puisse arriver à la carrière du joueur égyptien ?