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Menace-t-il sa place ou protège-t-il son avenir : le nouvel attaquant du Barça sert-il les intérêts de Hamza Abdelkrim ?

FEATURES
Analysis
H. Abdelkarim
H. Flick
Deco
R. Lewandowski
Elche vs FC Barcelone
Elche
FC Barcelone
LaLiga
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Al Ahly SC
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FC Bâle 1893 vs FC Barcelone
FC Bâle 1893
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Le jeune Égyptien peut-il actuellement jouer un rôle majeur ?

Il y a tout juste un an, Hamza Abdelkrim cherchait à grappiller quelques minutes avec Al Ahly, et voilà qu'aujourd'hui son nom circule au sein du Barça comme l'une des solutions possibles pour le poste d'avant-centre.

Entre ces deux scènes, un parcours qui semble trop rapide pour que le joueur lui-même en prenne pleinement conscience : du banc des remplaçants au Caire à la surprise de sa convocation avec l'Égypte pour la Coupe du monde, puis au premier maillot du Barça, un but inscrit face à Al Ahly lors du Trophée Joan Gamper et une place en tête du classement des buteurs de l'équipe durant la préparation.

Et maintenant, après avoir franchi tout ce chemin en quelques mois, la question se pose : Hamza est-il capable de porter le fardeau de mener l'attaque du Barça, ou bien la présence d'un grand attaquant devant lui serait-elle en réalité la meilleure chose qui puisse arriver à la carrière du joueur égyptien ?

  • Du banc de touche d'Al Ahly aux plus grandes scènes du monde

    Il est difficile de comprendre la situation actuelle de Hamza sans revenir au point de départ.

    Le joueur qui a quitté Al Ahly n'était pas un attaquant titulaire dans l'équipe première, et il ne disposait pas de statistiques officielles qui feraient de son transfert au Barça l'aboutissement naturel d'un parcours riche en réalisations ; ses apparitions étaient limitées, et ses véritables occasions se sont présentées dans des compétitions de moindre importance, ce qui a fait que son transfert vers l'Europe est d'abord apparu comme un pari sur le talent plus qu'une récompense pour des accomplissements achevés.

    Puis Hossam Hassan est venu le placer devant l'un des plus grands bonds possibles pour un joueur de cet âge, après l'avoir convoqué dans la liste de l'Égypte pour la Coupe du monde, une décision qui en a surpris plus d'un compte tenu du manque d'expérience du joueur au niveau de l'équipe première.

    Hamza a disputé 4 matches lors du Mondial, pour un total de 56 minutes, sans marquer ni délivrer de passe décisive. Les chiffres à eux seuls ne lui offrent donc pas une compétition exceptionnelle sur laquelle s'appuyer pour évaluer son niveau ; mais la valeur de l'expérience se situait tout à fait ailleurs, car un joueur de 18 ans s'est retrouvé au milieu de noms de la stature de Mohamed Salah et Omar Marmoush, confronté à l'atmosphère d'un tournoi mondial et à une pression populaire et médiatique considérable, lors d'une édition qui a vu l'Égypte atteindre les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.

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  • Une préparation exceptionnelle

    Si le transfert au Barça représente en soi une étape majeure, ce qui s'est passé durant la préparation a rendu les choses encore plus palpitantes. Hamza ne s'est pas contenté d'être présent aux entraînements de l'équipe première : il a saisi les occasions qui se sont présentées à lui pour se placer au cœur de la concurrence au poste de numéro neuf.

    Il a inscrit un doublé face à Birmingham City, ajouté un but contre Bâle, puis marqué dans les filets d'Al Ahly lors du Trophée Joan Gamper, portant son total à 4 buts durant la préparation, ce qui a poussé Hansi Flick à parler de lui sous un angle technique dépassant le simple éloge d'un jeune joueur.

    L'entraîneur allemand a évoqué sa capacité à attaquer les centres, à conserver le ballon et à se mouvoir dans la surface de réparation, des détails extrêmement importants pour l'attaquant recherché par le Barça.

    Et c'est ici que la question a changé au sein de Barcelone : il ne s'agit plus de savoir si Hamza mérite une chance avec l'équipe première, mais la question la plus réaliste est devenue celle-ci : peut-il obtenir un véritable rôle lors de la nouvelle saison ?

  • Flick et Deco veulent un attaquant : cela signifie-t-il un renoncement à Hamza ?

    Le paradoxe, c'est que la meilleure réponse à cette question est peut-être venue des déclarations de Flick et Deco eux-mêmes.

    Après la victoire face à Al Ahly, Flick a confirmé que le Barça cherchait toujours un nouvel avant-centre de métier, tandis que Deco a insisté sur la difficulté de remplacer un joueur du calibre de Robert Lewandowski, un message clair signifiant que le club ne veut pas entamer une longue saison avec des plans offensifs reposant sur un jeune joueur qui n'a pas encore disputé une saison complète dans le football européen.

    Et il ne faut surtout pas interpréter cette recherche d'un nouvel attaquant comme un jugement négatif à l'égard de Hamza ; le Barça peut être totalement convaincu du talent du joueur, tout en estimant que faire reposer sur ses épaules l'entière responsabilité de l'attaque de l'équipe à dix-huit ans serait une décision illogique.

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  • L'avant-centre chevronné : concurrent pour la place de titulaire ou filet de sécurité ?

    Il est facile de voir l'arrivée d'un nouvel attaquant comme une mauvaise nouvelle pour Hamza, car cela signifie tout simplement que le nombre de minutes à sa disposition va diminuer, et que le chemin vers le onze de départ deviendra plus difficile.

    Mais si l'on regarde la question sous l'angle de la progression du joueur, le tableau pourrait être tout autre.

    Hamza n'a pas rejoint le Barça après une longue carrière à Al Ahly ou une saison complète en championnat égyptien, mais après une période où il cherchait justement l'occasion de jouer. Dans la foulée, il a disputé la Coupe du monde, avant de se retrouver dans l'équipe première du Barça.

    Cette ascension d'une rapidité fulgurante peut être un atout, mais elle peut aussi se transformer en danger si elle s'accompagne de responsabilités plus lourdes que ce que le joueur est actuellement capable de supporter.

    Que Hamza devienne le premier attaquant du Barça signifie que chaque match se transformera en test direct pour lui. S'il marque, on dira qu'il est la révélation de la saison ; s'il reste muet pendant trois matchs, les comparaisons avec Lewandowski commenceront ; s'il gâche une occasion décisive, la séquence deviendra matière à critiques ; et si le niveau de l'équipe baisse, le poste d'attaquant sera le premier endroit où tout le monde cherchera les causes du problème.

    C'est un fardeau bien trop lourd pour un joueur de dix-huit ans.

    En revanche, si un grand attaquant titulaire arrive, Hamza pourra vivre une étape totalement différente : s'entraîner quotidiennement avec un attaquant de très haut niveau, observer ses déplacements et apprendre de lui, obtenir de vraies minutes en Liga, en coupes et en Ligue des champions, et débuter certains matchs lorsque Flick aura besoin de faire tourner, sans être sommé de faire la différence dans chaque rencontre qu'il dispute.

  • La plus grande ironie

    Le plus grand paradoxe dans l'histoire de Hamza est peut-être que la meilleure chose pour son avenir n'est pas forcément celle qui semble la meilleure pour lui dans le présent.

    Oui, ne pas recruter d'attaquant lui offrira davantage de chances de débuter et le placera dans une position avancée au sein des plans de Flick, mais la présence d'un grand titulaire pourrait lui apporter quelque chose de plus important : le temps.

    Le temps d'apprendre sans tapage, de commettre des erreurs sans que ses maladresses ne se transforment en crise, de jouer sans être sommé de sauver le Barça, d'acquérir l'expérience de la Liga et de la Ligue des champions, et de savoir comment gérer une longue saison et non une simple préparation réussie.

    Et après deux ou trois saisons, l'équation pourrait changer complètement. Hamza serait alors peut-être passé du statut de joueur qui cherchait des minutes à Al Ahly à celui d'un attaquant ayant disputé des dizaines de matches avec le Barça, s'étant frotté aux meilleurs défenseurs d'Europe, ayant joué en Ligue des champions et sachant comment gérer la pression du maillot catalan.

    C'est seulement à ce moment-là que la question « Hamza est-il prêt à être l'attaquant numéro un ? » deviendra parfaitement logique.

    Pour l'heure, la meilleure question est peut-être : comment préserver la rapidité de son développement sans brûler les étapes ?

    Sous cet angle, un nouvel attaquant n'apparaît pas comme un ennemi du rêve de Hamza Abdelkrim, mais serait peut-être l'un de ses meilleurs alliés : un attaquant qui porte le fardeau du présent, tandis que Hamza se construit tranquillement pour porter le fardeau de l'avenir.

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