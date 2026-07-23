La situation de Depay au Corinthians a atteint un point critique dans les négociations, ce qui menace son avenir dans le football brésilien. Selon des informations détaillées fournies par UOL, le joueur s'est montré ouvert à un renouvellement de contrat, mais son maintien dépend exclusivement d'un accord concernant une dette de 6 millions d'euros que le club doit à l'attaquant.

Selon le journaliste Samir Carvalho, le club souhaiterait étaler le remboursement sur les deux années du contrat, idéalement en 26 mensualités. Depay, lui, refuse ces modalités, ce qui a poussé le président à lancer un ultimatum : il exige un accord unique, et non deux.