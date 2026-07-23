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Memphis Depay se trouve dans l’incertitude concernant son contrat malgré son envie de rester aux Corinthians, une dette colossale retardant la conclusion d’un accord
Les impasses financières freinent la revitalisation de Memphis
La situation de Depay au Corinthians a atteint un point critique dans les négociations, ce qui menace son avenir dans le football brésilien. Selon des informations détaillées fournies par UOL, le joueur s'est montré ouvert à un renouvellement de contrat, mais son maintien dépend exclusivement d'un accord concernant une dette de 6 millions d'euros que le club doit à l'attaquant.
Selon le journaliste Samir Carvalho, le club souhaiterait étaler le remboursement sur les deux années du contrat, idéalement en 26 mensualités. Depay, lui, refuse ces modalités, ce qui a poussé le président à lancer un ultimatum : il exige un accord unique, et non deux.
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Le rôle direct de l'attaquant dans les négociations
Face à l'impasse des négociations entre ses représentants et la direction des Corinthians, Memphis Depay a décidé d'intervenir personnellement pour tenter de sauver le deal. À une semaine seulement de l'expiration de son contrat, l'attaquant a cherché à entrer directement en contact avec le président Osmar Stabile.
Selon le journaliste Fabio Lazaro, l’entourage de Depay « jouait les durs », poussant le joueur à « prendre les choses en main » et à ignorer les offres d’autres clubs jusqu’à ce qu’une issue soit trouvée avec le club pauliste.
Risques juridiques et litiges au Parque São Jorge
L'entourage de Depay refuse d'étaler la dette sur son futur salaire par précaution juridique. Si ce montant n'est pas inscrit dans le nouveau contrat et que les versements ne sont pas honorés, le club risquerait de devoir régler la totalité de la somme en justice.
Carvalho résume la situation : « En clair, ce qui bloque le renouvellement de Memphis avec les Corinthians, c’est cette dette. S’il accepte d’étaler le remboursement sur la durée du contrat, il prolongera. Sinon, si chaque partie maintient sa position, l’affaire est enterrée. »
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Un certain flou entoure actuellement les coulisses du club.
Bien que les négociations aient montré un léger signe de « déblocage » suite à l’intervention directe de Depay, la situation interne au sein du Corinthians n’est toujours pas à l’optimisme total. Depay n’est pas encore rentré au Brésil, puisqu’il est en vacances après avoir représenté les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026.
Lazaro a souligné qu’une résolution définitive semblait encore lointaine, malgré l’urgence du calendrier, ajoutant : « La situation n’est évidemment pas réglée, mais elle n’est plus au point mort ; elle s’est un peu débloquée, mais elle n’est toujours pas en passe d’être résolue du jour au lendemain. »
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