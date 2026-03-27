Memphis Depay risque une suspension de SIX MATCHS après qu'un tribunal a déposé plainte suite à la découverte de la star des Corinthians en train d'utiliser son téléphone sur le banc

Suite à la polémique, Memphis s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour clarifier la situation auprès des supporters et des autorités. L'attaquant a insisté sur le fait que son utilisation de l'appareil n'était pas une distraction anodine, mais une nécessité professionnelle urgente liée à son état physique et à son engagement envers l'équipe nationale néerlandaise.

Sur son compte X officiel, le joueur a expliqué : « Pour clarifier les choses, j'ai utilisé mon téléphone uniquement pour communiquer avec l'équipe médicale aux Pays-Bas à ce moment-là. Je suis sorti pour soutenir mon équipe, même si j'aurais pu rester dans les vestiaires à cause de ma blessure. Je suis moi aussi déçu du résultat. Nous continuons à travailler pour des jours meilleurs. »



