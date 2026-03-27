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Memphis Depay risque une suspension de SIX MATCHS après qu'un tribunal a déposé plainte suite à la découverte de la star des Corinthians en train d'utiliser son téléphone sur le banc
Suspension éventuelle et poursuites judiciaires
Le parquet de la STJD a mis Memphis en accusation en vertu de l'article 258 du Code brésilien de justice sportive (CBJD), qui concerne les comportements contraires à la discipline ou à l'éthique sportive. S'il est reconnu coupable, l'attaquant encourt une suspension allant d'un à six matchs, ainsi qu'une sanction pécuniaire proportionnelle à la gravité des faits.
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Préoccupations concernant l'influence et le contrôle disciplinaire
Selon le tribunal, le comportement du joueur est particulièrement préoccupant en raison de sa grande notoriété médiatique. L'accusation a fait valoir qu'une star de son envergure a une forte capacité à influencer les comportements, ce qui risque de banaliser l'utilisation d'appareils électroniques sur le banc de touche. Elle estime que cela sape le contrôle disciplinaire, ouvre la voie à des communications inappropriées et complique davantage la tâche des officiels chargés de faire respecter le règlement. L'incident s'est produit après que Memphis a été remplacé en première mi-temps en raison d'une blessure musculaire.
L'explication de Depay
Suite à la polémique, Memphis s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour clarifier la situation auprès des supporters et des autorités. L'attaquant a insisté sur le fait que son utilisation de l'appareil n'était pas une distraction anodine, mais une nécessité professionnelle urgente liée à son état physique et à son engagement envers l'équipe nationale néerlandaise.
Sur son compte X officiel, le joueur a expliqué : « Pour clarifier les choses, j'ai utilisé mon téléphone uniquement pour communiquer avec l'équipe médicale aux Pays-Bas à ce moment-là. Je suis sorti pour soutenir mon équipe, même si j'aurais pu rester dans les vestiaires à cause de ma blessure. Je suis moi aussi déçu du résultat. Nous continuons à travailler pour des jours meilleurs. »
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D'autres membres du personnel du Corinthians dans la ligne de mire
La procédure disciplinaire ne concerne pas uniquement la star néerlandaise. Le Corinthians doit également défendre deux autres membres de son département football. Le directeur sportif Leonardo Carnevale et le recruteur Mauro da Silva ont été mis en cause en vertu des articles 243 et 258 à la suite d'incidents signalés par l'arbitre.
Son rapport de match fait état de protestations agressives devant la porte du vestiaire des officiels après le match nul 1-1. S'ils sont reconnus coupables, ces personnes pourraient également encourir des suspensions de six matchs et de lourdes amendes. Le club attend actuellement la date du procès.