Une lourde défaite face à ses grands rivaux laisse le club à la 16e place, avec seulement 32 points au compteur. ESPN Brasil rapporte que Seedorf doit désormais obtenir le meilleur taux de victoires de sa carrière d’entraîneur pour atteindre la barre des 45 points, traditionnellement nécessaire pour assurer le maintien. Son meilleur bilan jusqu’ici était de 53 % à l’AC Milan, tandis que ses passages ultérieurs à Shenzhen, au Deportivo La Coruna et à la tête du Cameroun n’ont jamais dépassé les 48 %.