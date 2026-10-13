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Memphis Depay manquera les débuts de Clarence Seedorf : La crise du Corinthians dans la lutte pour le maintien s’aggrave après la déroute face à Palmeiras
Un coup de pied d’humeur entraîne une suspension malvenue
Depay devra manquer le premier match de son nouvel entraîneur à la tête de l’équipe après avoir écopé d’une suspension lors de la défaite dans le derby face à Palmeiras le week-end dernier. Le Néerlandais a été averti pour s’en être pris à Vitor Roque loin du ballon lors de cette lourde défaite 4-1 de l’Alvinegro. Ce coup de sang le prive de match pendant près de deux semaines, jusqu’à un déplacement à Rio de Janeiro fin octobre.
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La mission de survie exige un redressement sans précédent
Une lourde défaite face à ses grands rivaux laisse le club à la 16e place, avec seulement 32 points au compteur. ESPN Brasil rapporte que Seedorf doit désormais obtenir le meilleur taux de victoires de sa carrière d’entraîneur pour atteindre la barre des 45 points, traditionnellement nécessaire pour assurer le maintien. Son meilleur bilan jusqu’ici était de 53 % à l’AC Milan, tandis que ses passages ultérieurs à Shenzhen, au Deportivo La Coruna et à la tête du Cameroun n’ont jamais dépassé les 48 %.
Un entraîneur titré face à un défi monumental
Offrir à l’ancien milieu de terrain un contrat jusqu’en décembre 2027 relève d’un pari désespéré après le limogeage de Fernando Diniz. La situation sur le terrain ne l’aide guère : Depay traverse une campagne difficile, avec un seul but et trois passes décisives en 27 matches, club et sélection confondus. La pression monte rapidement, une série de huit défaites les laissant à égalité de points avec Internacional dans la zone de relégation.
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La lutte pour le maintien réserve des confrontations décisives
Il y a tout de même une bonne nouvelle pour le Corinthians : Rodrigo Garro et Kaio Cesar seront de retour de suspension pour le match décisif face à Vitoria lundi prochain. Après cette rencontre à domicile à la Neo Quimica Arena, le Corinthians disputera deux confrontations cruciales pour le maintien contre Vasco da Gama et Mirassol, deux autres équipes en difficulté. À huit matches de la fin, chaque point compte pour ce club historique du pays, qui lutte pour rester dans l’élite.
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