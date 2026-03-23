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Memphis Depay explique pourquoi il utilisait son TÉLÉPHONE alors qu'il était assis sur le banc des Corinthians, alors qu'une vidéo montre des membres du staff semblant réprimander la star néerlandaise
Sortie prématurée et rebondissements en marge
Le match décisif du championnat brésilien opposant le Corinthians au Flamengo à la Neo Quimica Arena a été assombri par la blessure précoce de son joueur vedette. La soirée de Depay a pris fin prématurément à la 22e minute, lorsqu’il a dû quitter le terrain sur blessure, peu après que Yuri Alberto eut égalisé suite au but d’ouverture de Lucas Paquetá. Le match s'est finalement soldé par un match nul 1-1, prolongeant la série sans victoire du Timao à six matchs, mais le véritable sujet de discussion est apparu plus tard en deuxième mi-temps. Les caméras de télévision ont filmé Depay, absorbé par son téléphone portable alors qu'il était assis sur le banc de touche, ce qui a conduit à une confrontation visible où le personnel du club semblait réprimander le Néerlandais pour son utilisation de l'appareil, étant donné que cela aurait probablement été repéré par les caméras de télévision.
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Ligne directe avec l'équipe nationale
Après le coup de sifflet final, Depay s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour expliquer que l'utilisation de son téléphone relevait d'une nécessité professionnelle plutôt que d'un manque de discipline. Il a révélé qu'après avoir été remplacé, il avait immédiatement pris contact avec des spécialistes afin d'évaluer son état physique en vue de la prochaine trêve internationale. « Juste pour clarifier les choses, j’ai utilisé mon téléphone uniquement pour communiquer avec le staff médical aux Pays-Bas à ce moment-là », a-t-il expliqué. « Je suis sorti pour soutenir mon équipe alors que j’aurais pu rester dans les vestiaires à cause de ma blessure. Je suis moi aussi déçu du résultat du match, mais nous continuons à travailler pour des jours meilleurs. Tmj ! »
Des trophées remportés avec les Corinthians, mais les problèmes de blessures persistent
Depuis son arrivée très médiatisée en septembre 2024, Depay a justifié son choix audacieux de s'installer au Brésil en accumulant un total impressionnant de 20 buts et 15 passes décisives en 77 apparitions sous les couleurs des Corinthians. À 32 ans, il a été le catalyseur des succès du club, le menant à une série de victoires comprenant le Campeonato Paulista (2024-25), la Coupe du Brésil (2025) et la Supercopa do Brasil (2026). Cependant, son impact a été fréquemment interrompu par des problèmes physiques persistants, la star des Oranje ayant manqué 18 matches après avoir passé un total de 95 jours sur la touche en raison de divers problèmes aux ischio-jambiers et à la cheville tout au long de son séjour en Amérique du Sud.
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Préparatifs pour la Coupe du monde
Le moment où cette nouvelle blessure survient est particulièrement préoccupant, car Depay s'apprêtait à rejoindre la sélection néerlandaise pour des matchs amicaux de premier plan contre la Norvège et l'Équateur. Ces rencontres constituent une préparation essentielle en vue de la Coupe du monde 2026, et le fait que l'attaquant ait immédiatement pris contact avec le staff médical néerlandais souligne l'importance de son rôle dans les projets internationaux de Ronald Koeman. Reste à savoir si l'attaquant devra se retirer de la sélection en raison de ce contretemps lié à sa blessure.
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