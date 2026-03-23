Memphis Depay explique pourquoi il utilisait son TÉLÉPHONE alors qu'il était assis sur le banc des Corinthians, alors qu'une vidéo montre des membres du staff semblant réprimander la star néerlandaise

Le match décisif du championnat brésilien opposant le Corinthians au Flamengo à la Neo Quimica Arena a été assombri par la blessure précoce de son joueur vedette. La soirée de Depay a pris fin prématurément à la 22e minute, lorsqu’il a dû quitter le terrain sur blessure, peu après que Yuri Alberto eut égalisé suite au but d’ouverture de Lucas Paquetá. Le match s'est finalement soldé par un match nul 1-1, prolongeant la série sans victoire du Timao à six matchs, mais le véritable sujet de discussion est apparu plus tard en deuxième mi-temps. Les caméras de télévision ont filmé Depay, absorbé par son téléphone portable alors qu'il était assis sur le banc de touche, ce qui a conduit à une confrontation visible où le personnel du club semblait réprimander le Néerlandais pour son utilisation de l'appareil, étant donné que cela aurait probablement été repéré par les caméras de télévision.



