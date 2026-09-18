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Memphis Depay écarté, Xavi dévoile sa première liste des Pays-Bas alors que Ruben van Bommel et Gjivai Zechiel décrochent leur première convocation
Une nouvelle ère sans Memphis
L’aube de l’ère Xavi à la tête de l’équipe nationale des Pays-Bas est arrivée avec une brutalité implacable, puisque le légendaire ancien entraîneur du FC Barcelone a sensationnellement écarté Memphis Depay. Memphis, qui poursuit le record absolu de buts avec sa sélection, se retrouve désormais en trop pour la prochaine trêve internationale. Cette décision intervient alors que l’attaquant cherche encore son premier but au Brésil avec les Corinthians, et Xavi a clairement privilégié la forme physique ainsi que le rendement en club à la réputation historique. Cette sélection marque une rupture nette avec les années Ronald Koeman, en envoyant un message clair : aucun joueur, quel que soit son statut, n’est à l’abri dans ce nouveau cycle.
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Révolution de la jeunesse et soucis de blessures
Si Memphis est la grande absence de cette liste, il n’est pas le seul vétéran écarté. Marten de Roon et Wout Weghorst ont eux aussi été laissés de côté. Sur le plan des blessures, Frenkie de Jong reste indisponible en raison du problème au genou contracté pendant la Coupe du monde, ce qui signifie que les retrouvailles entre le milieu de terrain et son ancien entraîneur du FC Barcelone devront attendre. Mats Wieffer est également absent sur blessure, tandis que la carrière internationale de Stefan de Vrij semble toucher à sa fin après son départ pour la Grèce. En revanche, le groupe est renforcé par le retour de Jurrien Timber, qui a longtemps été absent, notamment lors de la Coupe du monde, à cause d’une grave blessure au genou.
L’intégration de jeunes talents a été la priorité principale de la première liste de Xavi. Ruben van Bommel, fils de l’ancien international Oranje Mark van Bommel, a été récompensé pour son début de saison tonitruant avec le PSV Eindhoven. De retour après une blessure aux ligaments croisés, le jeune joueur compte déjà deux buts et deux passes décisives en championnat.
De la même manière, Gjivai Zechiel s’est imposé dans les plans après s’être installé comme titulaire régulier à Feyenoord. Le milieu technique a montré un instinct de buteur, trouvant déjà le chemin des filets à cinq reprises cette saison.
Veerman fait son retour tandis que Van Dijk s’engage
L’un des feuilletons les plus intrigants dans l’effectif de Xavi est la réhabilitation de Joey Veerman. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund était devenu persona non grata sous Ronald Koeman après une performance décevante contre l’Autriche à l’Euro 2024, ce qui avait conduit à un différend très médiatisé dans les médias néerlandais au sujet de son adéquation tactique. Cependant, un nouveau départ en Bundesliga a visiblement convaincu Xavi que le meneur de jeu de 27 ans avait encore un rôle à jouer au plus haut niveau. Sa capacité à déverrouiller les défenses depuis une position reculée pourrait être un atout précieux dans le système de Xavi, qui exige généralement une grande maîtrise technique de la part des milieux centraux.
Point crucial, le nouveau sélectionneur a également assuré l’avenir immédiat de son capitaine. Virgil van Dijk avait auparavant laissé entendre qu’il réfléchirait à son avenir international après la déception de l’élimination en Coupe du monde face au Maroc. À la suite de discussions privées avec Xavi en août, le cadre de Liverpool a confirmé qu’il continuerait à mener l’équipe.
Van Dijk reste la pierre angulaire d’une défense dans laquelle figurent également les stars de Premier League Micky van de Ven et Jan Paul van Hecke. Fait intéressant, Xavi a aussi fait preuve de souplesse concernant les joueurs partis au Moyen-Orient, puisque Tijjani Reijnders et Crysencio Summerville ont tous deux conservé leur place dans le groupe malgré leurs récents transferts en Saudi Pro League.
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Liste complète de l’équipe des Pays-Bas
Gardien : Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)
Défense : Nathan Ake (Fenerbahçe), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
Milieu : Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Kenneth Taylor (Lazio), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord)
Attaque : Justin Kluivert (Bournemouth), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (Al-Hilal)
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