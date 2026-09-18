Si Memphis est la grande absence de cette liste, il n’est pas le seul vétéran écarté. Marten de Roon et Wout Weghorst ont eux aussi été laissés de côté. Sur le plan des blessures, Frenkie de Jong reste indisponible en raison du problème au genou contracté pendant la Coupe du monde, ce qui signifie que les retrouvailles entre le milieu de terrain et son ancien entraîneur du FC Barcelone devront attendre. Mats Wieffer est également absent sur blessure, tandis que la carrière internationale de Stefan de Vrij semble toucher à sa fin après son départ pour la Grèce. En revanche, le groupe est renforcé par le retour de Jurrien Timber, qui a longtemps été absent, notamment lors de la Coupe du monde, à cause d’une grave blessure au genou.

L’intégration de jeunes talents a été la priorité principale de la première liste de Xavi. Ruben van Bommel, fils de l’ancien international Oranje Mark van Bommel, a été récompensé pour son début de saison tonitruant avec le PSV Eindhoven. De retour après une blessure aux ligaments croisés, le jeune joueur compte déjà deux buts et deux passes décisives en championnat.

De la même manière, Gjivai Zechiel s’est imposé dans les plans après s’être installé comme titulaire régulier à Feyenoord. Le milieu technique a montré un instinct de buteur, trouvant déjà le chemin des filets à cinq reprises cette saison.