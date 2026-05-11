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Memphis Depay aurait-il dû faire mieux ? Un ancien attaquant de Manchester United et du FC Barcelone estime que l’absence d’une qualité que possède Bruno Fernandes a freiné sa carrière
Le parcours de Memphis : du PSV aux Corinthians en passant par Manchester United et Barcelone
En 2015, après une arrivée tonitruante au PSV et un Soulier d’or de l’Eredivisie sous le bras, Memphis est recruté par Manchester United pour 25 millions de livres sterling (34 millions de dollars). Présenté comme un diamant brut, il enthousiasme les observateurs impatients de le voir à l’œuvre en Premier League.
La réalité s’est avérée bien moins reluisante : seulement sept buts marqués, dont deux en Premier League, lors de son premier exercice outre-Manche. En janvier 2017, sous l’ère José Mourinho, il a été cédé à l’OL, entraînant une perte financière et sportive pour Manchester United.
En France, l’étincelle perdue s’est ravivée, et son efficacité a refait surface. Peu de gens ont donc été surpris lorsque Barcelone l’a recruté en tant que joueur libre en 2021. Lionel Messi a quitté le Camp Nou quelques semaines plus tard, plaçant une pression supplémentaire sur les épaules de Memphis. Il n’a passé qu’une seule saison complète en Catalogne avant de rejoindre l’Atlético de Madrid pour 16 mois, puis de s’envoler vers l’Amérique du Sud.
Au Brésil, Memphis est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters du Corinthians grâce à ses qualités techniques, son répertoire de feintes taillé pour le football local et son goût pour la vie nocturne de São Paulo.
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Pourquoi Memphis n'a-t-il pas réussi à s'imposer dans un grand club européen ?
Memphis Depay aurait-il dû accomplir davantage au cours de sa carrière, notamment au sein d’un grand club européen ? Interrogé à ce sujet, l’ancien entraîneur adjoint de Manchester United, René Meulensteen, a confié en exclusivité à GOAL (via Best Betting Bonuses) : « Oui, je le pense. Mais cela ne m’étonne pas vraiment qu’il n’y soit pas parvenu.
Je ne lui vois pas cette mentalité d’acier que l’on observe chez Bruno, cette volonté de se donner à fond à chaque séance d’entraînement, à chaque match. Memphis ne possède pas cette régularité.
Ses performances sont souvent irrégulières : il alterne le très bon et l’invisible. Or, dans un grand club comme Manchester United, il faut se donner à fond à chaque match. »
Selon José Mourinho, l’échec de Memphis Depay à Manchester United s’explique par un manque de maturité tactique et une inadaptation au jeu collectif des Red Devils.
Mourinho, qui a mis fin au cauchemar de Memphis au « Théâtre des rêves », avait déjà expliqué pourquoi l’attaquant au talent naturel avait échoué sous sa houlette : « J’ai lu quelque part que Wayne Rooney racontait que Memphis était venu à un match de l’équipe réserve, où il devait jouer avec les jeunes, au volant d’une grosse Rolls-Royce et coiffé d’un chapeau de cow-boy ; c’était tout à fait le genre de Memphis.
C’est un type bien, vraiment bien. Un bon professionnel. C’est un très bon professionnel, mais les gens peuvent le regarder et penser que c’est encore un fêtard.
« Parfois, ces joueurs rejoignent trop tôt les plus grands clubs alors qu’ils ne sont pas prêts à affronter la concurrence interne et à accepter de ne pas jouer tout le temps. Ils évoluent aux côtés de joueurs fantastiques qui disputent la même place. Ils perdent alors un peu le sens des réalités et se comportent de manière infantile. C’est exactement ce qu’il s’est passé. »
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À l’approche de la Coupe du monde 2026, les joueurs affichent un large sourire.
Memphis s’affranchit désormais des critiques. Il entend jouer avec le sourire – aux côtés de son ancien partenaire à Manchester United, Jesse Lingard – et offrir un spectacle de qualité à un public qui déboursé pour le voir évoluer.
Fier de son parcours au sein de plusieurs des plus grands clubs mondiaux, il aura, à 32 ans, un rôle clé à jouer cet été avec son pays lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.