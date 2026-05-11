En 2015, après une arrivée tonitruante au PSV et un Soulier d’or de l’Eredivisie sous le bras, Memphis est recruté par Manchester United pour 25 millions de livres sterling (34 millions de dollars). Présenté comme un diamant brut, il enthousiasme les observateurs impatients de le voir à l’œuvre en Premier League.

La réalité s’est avérée bien moins reluisante : seulement sept buts marqués, dont deux en Premier League, lors de son premier exercice outre-Manche. En janvier 2017, sous l’ère José Mourinho, il a été cédé à l’OL, entraînant une perte financière et sportive pour Manchester United.

En France, l’étincelle perdue s’est ravivée, et son efficacité a refait surface. Peu de gens ont donc été surpris lorsque Barcelone l’a recruté en tant que joueur libre en 2021. Lionel Messi a quitté le Camp Nou quelques semaines plus tard, plaçant une pression supplémentaire sur les épaules de Memphis. Il n’a passé qu’une seule saison complète en Catalogne avant de rejoindre l’Atlético de Madrid pour 16 mois, puis de s’envoler vers l’Amérique du Sud.

Au Brésil, Memphis est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters du Corinthians grâce à ses qualités techniques, son répertoire de feintes taillé pour le football local et son goût pour la vie nocturne de São Paulo.