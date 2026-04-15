Même Vincent Kompany a perdu son sang-froid : Vinicius Junior a de nouveau provoqué l’ire face au FC Bayern

Kimmich réclame un coup franc auprès de l’arbitre Slavko Vincic, mais celui-ci laisse l’action se poursuivre. Vinicius interprète cette décision comme une opportunité de s’en prendre à nouveau à l’Allemand : il lui assène d’abord un léger coup de pied à la cheville alors que celui-ci est au sol, puis le repousse brutalement.

Depuis la touche, l’entraîneur Vincent Kompany a vivement protesté, ce qui en dit long sur son agacement. Après la manche aller, le technicien belge avait pourtant défendu Vinicius : « Je trouve que Vini doit rester tel qu’il est », avait-il déclaré à Madrid il y a huit jours, interrogé sur les provocations de l’attaquant.

L’arbitre slovène a de nouveau pris à partie la star du Real lors d’un échange, sans pour autant sortir un second avertissement. De manière incompréhensible, Vinicius, déjà sanctionné d’un carton jaune, n’a donc pas été suspendu pour une éventuelle demi-finale.