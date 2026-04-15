À la 9^e minute, l’attaquant vedette du Real Madrid, personnalité controversée et clivante, s’est rué avec une fougue débordante sur Kimmich et a clairement bousculé le meneur de jeu après une tentative de passe.
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Même Vincent Kompany a perdu son sang-froid : Vinicius Junior a de nouveau provoqué l’ire face au FC Bayern
Kimmich réclame un coup franc auprès de l’arbitre Slavko Vincic, mais celui-ci laisse l’action se poursuivre. Vinicius interprète cette décision comme une opportunité de s’en prendre à nouveau à l’Allemand : il lui assène d’abord un léger coup de pied à la cheville alors que celui-ci est au sol, puis le repousse brutalement.
Depuis la touche, l’entraîneur Vincent Kompany a vivement protesté, ce qui en dit long sur son agacement. Après la manche aller, le technicien belge avait pourtant défendu Vinicius : « Je trouve que Vini doit rester tel qu’il est », avait-il déclaré à Madrid il y a huit jours, interrogé sur les provocations de l’attaquant.
L’arbitre slovène a de nouveau pris à partie la star du Real lors d’un échange, sans pour autant sortir un second avertissement. De manière incompréhensible, Vinicius, déjà sanctionné d’un carton jaune, n’a donc pas été suspendu pour une éventuelle demi-finale.
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Vinicius Junior contre Kimmich : un duel qui a déjà fait parler de lui
L’Allianz Arena, pleine à craquer et en effervescence, a accueilli la clémence de Vincic et le comportement de Vinicius par une salve de sifflets assourdissante ; le joueur de 25 ans a ensuite été hué à chaque touche de balle.
Le joueur brésilien, souvent critiqué pour son attitude provocatrice, avait déjà été impliqué dans un incident avec Kimmich lors du match retour de la demi-finale 2024. À l’époque, l’attaquant brésilien, connu pour ses protestations véhémentes et ses simulations, s’était certes abstenu de chercher des penalties ou des fautes, mais il avait provoqué Kimmich de manière ouvertement antisportive.
Dans les dernières minutes, alors que le Real préparait une remise en jeu, Vinicius a tendu la main vers Kimmich pour réclamer le ballon, puis l’a laissé tomber à ses pieds. Le Bavarois lui a aussitôt rendu le cuir pour éviter tout gain de temps, mais l’attaquant brésilien l’a de nouveau posé au sol et l’a fait rouler loin de lui.
À l’époque, le Real s’était qualifié pour la finale de la Ligue des champions grâce à un doublé tardif de Joselu (88^e, 90^e+1), avait ensuite battu le Borussia Dortmund et remporté son 15^e et, à ce jour, dernier titre continental. Cette fois, la chance était du côté du club le plus titré.
L’arbitre Vincic a expulsé Camavinga, provoquant un applaudissement ironique de Vinicius.
Si l’arbitre avait fait preuve de clémence envers Vinicius dès la 9^e minute, son choix d’exclure Eduardo Camavinga pour gain de temps en toute fin de rencontre (86^e) s’est révélé implacable. Camavinga, déjà averti, avait pris le ballon pour empêcher le Bayern de relancer rapidement. Vincic, visiblement ignorant de la première sanction, a sorti le jaune puis le rouge.
Les Merengues, furieux et sous le choc, ont protesté vigoureusement. Vinicius a applaudi avec ironie, sans écoper d’une sanction supplémentaire. En supériorité numérique, le Bayern a frappé trois minutes plus tard : une frappe déviée de Luis Díaz a permis d’égaliser à 3-3. Michael Olise a inscrit le 4-3 dans le temps additionnel.
Les Merengues et Vinicius quittent ainsi la Ligue des champions, tandis que le Bayern défiera le Paris Saint-Germain en demi-finale.