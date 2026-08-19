Même total de buts que Cristiano Ronaldo ! Pourquoi Kylian Mbappe fait face à des critiques « étranges » au Real Madrid, alors que le géant de la Liga évolue sous un microscope du « victoire ou catastrophe »

Interrogé sur le rôle de Mbappé aux côtés de l’ailier brésilien Vinicius Junior et sur la pression sous laquelle il évolue, l’ancien de Madrid McManaman, qui s’exprimait auprès de GOAL avec l’aimable autorisation d’ESPN sur Disney+, qui diffusera ce samedi le premier match de Liga de Jose Mourinho depuis son retour sur un banc, lorsque le Real se déplacera sur la pelouse de l’Espanyol, a déclaré : « C’est énorme. C’est étrange, en quelque sorte, ce n’est pas une critique, c’est juste que les pièces ne s’emboîtent pas ensemble pour le moment à Madrid, c’est tout, c’est tout ce que c’est.

« Individuellement, quand ils sont suspendus, ou quand l’un est blessé, ou quand l’un n’est pas sur le terrain, tous les deux [Mbappé et Vini Jr] sont les rois de la jungle, ce sont les meilleurs joueurs sur le terrain, ce sont ceux qui ressortent vraiment et qui ressemblent à d’incroyables superstars.

« Mais quand ils sont ensemble, ce que les deux dernières années ont montré, c’est qu’ils n’ont rien gagné et, si vous suivez le Real Madrid, si vous suivez la Liga, vous savez que c’est soit la victoire, soit le désastre. Quand Barcelone gagne tout le reste et vous bat en finale au passage, c’est un désastre.

« Ils sont passés tout près en Coupe du Roi, en Supercoupe, en encaissant des buts à la dernière minute, en manquant des occasions, mais il faut franchir la ligne. Et quand c’est Barcelone, qui s’est aussi renforcé, c’est là que ça commence à devenir précaire et vous savez que les supporters l’ont fait savoir à plusieurs reprises l’an dernier au sujet de l’équipe, même s’elle a terminé deuxième et s’est inclinée les armes à la main face au Bayern Munich en Ligue des champions, et j’ai trouvé la performance contre eux bonne.

« Donc ils ne sont pas loin, mais il leur faut juste un peu de poudre, un peu de magie spéciale, et que ce soit Jose qui l’apporte ou les nouvelles recrues, on verra bien. Nous espérons tous que ce sera une année magnifique et je pense que ce sera le cas, et je pense qu’il y aura des étincelles, et je pense que ce sera formidable aussi avec la signature de Rodri à Barcelone, cela ajoute simplement une autre superstar dans l’équation.

« Mais cela n’a pas d’importance, Jose a été amené pour en finir avec Barcelone, pour battre Barcelone, puis battre Barcelone encore et encore et encore, et c’est tout. N’importe qui peut aller au Real Madrid aujourd’hui, vous pourriez y aller et finir deuxième, je pourrais y aller et finir deuxième, avec ce qu’ils faisaient en laissant les superstars diriger, mais Jose a été recruté pour une raison.

« Florentino [Perez] lui fait confiance, il croit qu’il peut tirer le meilleur de qui que ce soit, contrôler les ego, quoi qu’on dise dans le vestiaire. Je ne pense pas que ce soit aussi grave que ce qui est dépeint, parce qu’il y a toujours des ego dans ce vestiaire et ils sont tous très professionnels, mais c’est à Jose de franchir la ligne. C’est aussi simple que ça, ni plus ni moins, il doit simplement gagner. »