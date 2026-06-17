Environ deux heures avant le coup d’envoi, une première clameur a jailli dans le stade de Houston. Les écrans géants diffusaient en direct la sortie de Cristiano Ronaldo du car de l’équipe. Peu après, l’un des dizaines de milliers de supporters arborant un maillot CR7 en tribune a été interviewé. Il a hurlé dans le micro : « We are here to support Cristiano Ronaldo ! »
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Même son plus célèbre supporter ne parvient pas à le stimuler. Cristiano Ronaldo pénalise les chances du Portugal de remporter la Coupe du monde
À Houston, l’affiche ne concernait pas vraiment le Portugal ou la RD Congo, mais bien Cristiano Ronaldo. La star d’Al-Nassr, âgée de 41 ans, devait répondre présent dans ce duel très médiatisé entre les deux « GOAT ». La veille, son éternel rival Lionel Messi (38 ans) avait mené l’Argentine à une victoire 3-0 contre l’Algérie grâce à un triplé. Il avait également égalé le record de Ronaldo du nombre de buts marqués lors de cinq Coupes du monde différentes, ainsi que le record absolu de Miroslav Klose, avec 16 buts en Coupe du monde.
Quarante-trois minutes avant le coup d’envoi, CR7 a investi la pelouse pour s’échauffer. Pour se mettre en jambes, il a expédié plusieurs ballons dans le but vide – suffisant pour faire exploser de joie des tribunes acquises à sa cause. Avec le recul, ce fut un aperçu illusoire : durant les 90 minutes suivantes, il ne parvint pas à percer le rideau défensif adverse, ni à battre le gardien.
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Il semblait que la léthargie de Cristiano Ronaldo gagnait ses coéquipiers.
Aligné en avant-centre, Ronaldo a passé l’essentiel de son temps à déambuler entre les défenseurs congolais, se contentant parfois d’attendre, en position de hors-jeu, qu’ils remontent lentement à sa hauteur. Par moments, il restait presque aussi statique que Lumumba Vea, le supporter congolais célèbre pour rester figé sur un piédestal durant tout le match, le bras droit levé, en hommage au héros national Patrice Lumumba. En raison des restrictions d’entrée liées à Ebola, Lumumba Vea a manqué le premier match du Congo, mais il devrait rejoindre l’équipe pour les deux autres rencontres de la phase de groupes.
Il a tenté un petit pont infructueux à gauche de la surface, chuté en exécutant un ciseau retourné et s’est agacé, gesticulant, parce que ses coéquipiers ne le servaient pas assez. Il n’a pas pris part à l’ouverture du score early de João Neves.
Par la suite, la sélection portugaise, pourtant si talentueuse, s’est mise en mode gestion. On aurait dit que la léthargie de Ronaldo contaminait ses coéquipiers, jusqu’à ce que le Congo égalise, non sans mérite, dans le temps additionnel de la première mi-temps. À la suite de quoi Ronaldo a critiqué son propre gardien, Diogo Costa, aux yeux de tous sur le terrain. Ronaldo lui-même s’est d’ailleurs abstenu de tout travail défensif.
Pour être complet, rappelons que Messi, face à l’Algérie, n’avait pas non plus brillé par son implication physique ; mais, contrairement à Ronaldo, il allait chercher les ballons au lieu d’attendre. Au total, lors des 45 premières minutes contre le Congo, Ronaldo affiche 0 tir, 0 dribble, 16 passes dont 15 en retrait.
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Après la mi-temps, Cristiano Ronaldo a manqué à deux reprises la même occasion
La désillusion s’est rapidement emparée des supporters de Ronaldo dans les tribunes. Quelques sifflets et des « Meeessi » isolés ont fusé. La seule véritable montée d’adrénaline de la première période est survenue lorsque le youtubeur IShowSpeed, présenté comme le plus grand fan de CR7, est apparu sur les écrans ; il s’est déchaîné dans son maillot aux couleurs du Portugais, sans pour autant réveiller l’inspiration de l’attaquant.
Après la mi-temps, le scénario ne change pas jusqu’à la 68^e minute : servi seul face au but (20^e touche de balle), Ronaldo enroule son tir à droite du cadre. Son coéquipier Bruno Fernandes, abasourdi et furieux, s’effondre au sol : il était mieux placé pour conclure et le 2-1 semblait acquis. À la 74e minute (21e touche de balle !), il a répété la scène avec une précision étonnante, sans pour autant mettre en rage un coéquipier mieux placé. Sans succès non plus, d’ailleurs. Il a alors encouragé ses supporters avec des gestes emphatiques, qui ont répondu par des chants bien sages – avant d’être à nouveau déçus pendant le reste du match.
Initialement déterminé à soulever enfin ce trophée, Ronaldo semble aujourd’hui plus un boulet qu’un atout pour son propre rêve, là où Messi, quatre ans plus tôt au Qatar, avait réussi son coup.