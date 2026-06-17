Aligné en avant-centre, Ronaldo a passé l’essentiel de son temps à déambuler entre les défenseurs congolais, se contentant parfois d’attendre, en position de hors-jeu, qu’ils remontent lentement à sa hauteur. Par moments, il restait presque aussi statique que Lumumba Vea, le supporter congolais célèbre pour rester figé sur un piédestal durant tout le match, le bras droit levé, en hommage au héros national Patrice Lumumba. En raison des restrictions d’entrée liées à Ebola, Lumumba Vea a manqué le premier match du Congo, mais il devrait rejoindre l’équipe pour les deux autres rencontres de la phase de groupes.

Il a tenté un petit pont infructueux à gauche de la surface, chuté en exécutant un ciseau retourné et s’est agacé, gesticulant, parce que ses coéquipiers ne le servaient pas assez. Il n’a pas pris part à l’ouverture du score early de João Neves.

Par la suite, la sélection portugaise, pourtant si talentueuse, s’est mise en mode gestion. On aurait dit que la léthargie de Ronaldo contaminait ses coéquipiers, jusqu’à ce que le Congo égalise, non sans mérite, dans le temps additionnel de la première mi-temps. À la suite de quoi Ronaldo a critiqué son propre gardien, Diogo Costa, aux yeux de tous sur le terrain. Ronaldo lui-même s’est d’ailleurs abstenu de tout travail défensif.

Pour être complet, rappelons que Messi, face à l’Algérie, n’avait pas non plus brillé par son implication physique ; mais, contrairement à Ronaldo, il allait chercher les ballons au lieu d’attendre. Au total, lors des 45 premières minutes contre le Congo, Ronaldo affiche 0 tir, 0 dribble, 16 passes dont 15 en retrait.