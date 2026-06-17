Aligné en avant-centre, Ronaldo a passé l’essentiel de son temps à se promener entre les défenseurs congolais, se contentant parfois d’attendre, en position de hors-jeu, qu’ils remontent à sa hauteur. Par moments, il restait presque aussi statique que Lumumba Vea, le supporter congolais célèbre pour rester figé sur un piédestal durant tout le match, le bras droit levé, en hommage au héros national Patrice Lumumba. En raison des restrictions d’entrée liées à Ebola, Lumumba Vea a manqué le premier match du Congo, mais il devrait rejoindre l’équipe pour les deux autres rencontres de la phase de poules.

Il a tenté un petit pont infructueux à gauche de la surface, chuté en exécutant un ciseau retourné et s’est emporté à plusieurs reprises, gesticulant car ses coéquipiers ne le servaient pas assez. Il n’a pas pris part à l’ouverture du score early de João Neves.

Par la suite, la sélection portugaise, pourtant si talentueuse, s’est contentée de gérer le match. On aurait dit que la léthargie de Ronaldo gagnait ses coéquipiers, jusqu’à ce que le Congo égalise, non sans mérite, dans le temps additionnel de la première mi-temps. Après quoi Ronaldo a publiquement critiqué son propre gardien, Diogo Costa. Il s’est d’ailleurs abstenu de tout travail défensif.

Pour être complet, rappelons que Messi non plus n’avait pas brillé contre l’Algérie par un soudain sursaut d’énergie ou un travail défensif acharné ; mais, contrairement à Ronaldo, il allait chercher les ballons au lieu d’attendre passivement. Au terme des quarante-cinq premières minutes face au Congo, la ligne statistique de CR7 était famélique : zéro tir, zéro dribble, seize passes dont quinze en retrait.