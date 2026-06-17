Environ deux heures avant le coup d’envoi, une première clameur a jailli dans le stade de Houston. Les écrans géants diffusaient en direct la sortie de Cristiano Ronaldo du car de l’équipe. Peu après, l’un des dizaines de milliers de supporters arborant un maillot CR7 en tribune a été interviewé. Il a lancé dans le micro : « Nous sommes là pour soutenir Cristiano Ronaldo ! »
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Même son plus célèbre supporter ne parvient pas à le stimuler. Cristiano Ronaldo apparaît aujourd’hui comme un boulet pour les ambitions du Portugal au Mondial
À Houston, l’affiche ne concernait pas vraiment le Portugal ou la RD Congo, mais bien Cristiano Ronaldo. La star d’Al-Nassr, âgée de 41 ans, devait répondre présent dans ce duel très médiatisé entre les deux « GOAT ». La veille, son éternel rival Lionel Messi (38 ans) avait mené l’Argentine à une victoire 3-0 contre l’Algérie grâce à un triplé. Il avait également égalé le record de Ronaldo du nombre de buts marqués lors de cinq Coupes du monde différentes, ainsi que le record absolu de Miroslav Klose, qui totalise 16 buts en Coupe du monde.
Quarante-trois minutes avant le coup d’envoi, CR7 a investi la pelouse pour s’échauffer. Pour se mettre en jambes, il a expédié plusieurs frappes dans le but vide – et ses supporters, c’est-à-dire pratiquement tout le stade, ont explosé de joie à chaque fois. Comme on le sait désormais, c’était une sage prévoyance : durant les 90 minutes suivantes, le quintuple Ballon d’Or n’a pas offert la moindre occasion de célébrer aux défenseurs adverses ni au gardien.
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La léthargie de Cristiano Ronaldo semblait gagner ses coéquipiers.
Aligné en avant-centre, Ronaldo a passé l’essentiel de son temps à se promener entre les défenseurs congolais, se contentant parfois d’attendre, en position de hors-jeu, qu’ils remontent à sa hauteur. Par moments, il restait presque aussi statique que Lumumba Vea, le supporter congolais célèbre pour rester figé sur un piédestal durant tout le match, le bras droit levé, en hommage au héros national Patrice Lumumba. En raison des restrictions d’entrée liées à Ebola, Lumumba Vea a manqué le premier match du Congo, mais il devrait rejoindre l’équipe pour les deux autres rencontres de la phase de poules.
Il a tenté un petit pont infructueux à gauche de la surface, chuté en exécutant un ciseau retourné et s’est emporté à plusieurs reprises, gesticulant car ses coéquipiers ne le servaient pas assez. Il n’a pas pris part à l’ouverture du score early de João Neves.
Par la suite, la sélection portugaise, pourtant si talentueuse, s’est contentée de gérer le match. On aurait dit que la léthargie de Ronaldo gagnait ses coéquipiers, jusqu’à ce que le Congo égalise, non sans mérite, dans le temps additionnel de la première mi-temps. Après quoi Ronaldo a publiquement critiqué son propre gardien, Diogo Costa. Il s’est d’ailleurs abstenu de tout travail défensif.
Pour être complet, rappelons que Messi non plus n’avait pas brillé contre l’Algérie par un soudain sursaut d’énergie ou un travail défensif acharné ; mais, contrairement à Ronaldo, il allait chercher les ballons au lieu d’attendre passivement. Au terme des quarante-cinq premières minutes face au Congo, la ligne statistique de CR7 était famélique : zéro tir, zéro dribble, seize passes dont quinze en retrait.
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Après la mi-temps, Cristiano Ronaldo a manqué par deux fois la même occasion
La désillusion s'est rapidement emparée des supporters de Ronaldo dans les tribunes. Quelques sifflets accompagnés de « Meeessi » ont fusé. La seule véritable montée d’adrénaline de la première période est survenue lors de l’apparition du youtubeur IShowSpeed, présenté comme le plus grand fan de CR7, qui s’est déchaîné dans son maillot aux couleurs du Portugais. Même cette séquence n’a pas semblé stimuler Ronaldo.
Après la mi-temps, le scénario ne change pas jusqu’à la 68e minute : servi seul face au but (20e touche de balle), Ronaldo enroule trop son tir, qui file à droite du cadre. Bruno Fernandes, abasourdi et furieux, s’effondre au sol : il était mieux placé pour conclure et offrir le 2-1. À la 74e minute (21e touche de balle !), il a répété la scène avec une précision étonnante, sans pour autant mettre en rage un coéquipier mieux placé. Sans succès non plus, d’ailleurs. Il a alors encouragé ses supporters avec des gestes emphatiques, ceux-ci répondant par des chants bien sages – avant d’être à nouveau déçus pendant le reste du match.
Initialement déterminé à soulever enfin ce trophée, le quintuple Ballon d’Or semble désormais plus un boulet qu’un atout sur la route de son propre rêve.