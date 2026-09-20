La tension entre les deux bancs a atteint son paroxysme après le coup de sifflet final au Metropolitano, Mourinho se lançant dans une longue critique du niveau de l'arbitrage. Simeone, toutefois, n'a pas tardé à défendre l'intégrité du jeu, estimant que son homologue avait dépassé les limites.

Le technicien argentin a souligné qu'être une figure de premier plan dans ce sport ne donne à personne le droit de dénigrer les arbitres qui dirigent de telles rencontres sous haute pression. Simeone a clarifié sa position en déclarant : « Nous respectons l'opinion des autres entraîneurs. »

L'entraîneur de l'Atletico a ensuite mis en avant l'importance de maintenir des standards professionnels, même lorsque les émotions sont à vif pendant un derby. S'adressant directement aux médias, il a expliqué qu'il existe des limites qui ne devraient jamais être franchies par ceux qui occupent des postes de responsabilité. « Mais ce que je comprends de notre position, c'est que le respect envers les arbitres, même si nous avons bénéficié de certaines décisions aujourd'hui, doit être maintenu, parce que si ce n'est pas le cas, tout devient permis. Tout n'est pas permis, même si votre nom est Mourinho », a ajouté Simeone.