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« Même si votre nom est Mourinho ! » : Diego Simeone envoie un message cash à l'entraîneur du Real Madrid après la victoire controversée de l'Atletico dans le derby
Simeone exige le respect envers les arbitres
La tension entre les deux bancs a atteint son paroxysme après le coup de sifflet final au Metropolitano, Mourinho se lançant dans une longue critique du niveau de l'arbitrage. Simeone, toutefois, n'a pas tardé à défendre l'intégrité du jeu, estimant que son homologue avait dépassé les limites.
Le technicien argentin a souligné qu'être une figure de premier plan dans ce sport ne donne à personne le droit de dénigrer les arbitres qui dirigent de telles rencontres sous haute pression. Simeone a clarifié sa position en déclarant : « Nous respectons l'opinion des autres entraîneurs. »
L'entraîneur de l'Atletico a ensuite mis en avant l'importance de maintenir des standards professionnels, même lorsque les émotions sont à vif pendant un derby. S'adressant directement aux médias, il a expliqué qu'il existe des limites qui ne devraient jamais être franchies par ceux qui occupent des postes de responsabilité. « Mais ce que je comprends de notre position, c'est que le respect envers les arbitres, même si nous avons bénéficié de certaines décisions aujourd'hui, doit être maintenu, parce que si ce n'est pas le cas, tout devient permis. Tout n'est pas permis, même si votre nom est Mourinho », a ajouté Simeone.
- AFP
Mourinho fulmine contre les décisions arbitrales
La frustration de Mourinho était évidente tout au long de son passage devant les médias après le match, où il serait arrivé avec des preuves visuelles pour étayer ses griefs. L'entraîneur du Real Madrid était particulièrement furieux d'un tacle de Cuti Romero sur Jude Bellingham qui n'a pas abouti à un carton rouge, ainsi que de l'expulsion ultérieure de son propre défenseur, Dean Huijsen.
Dans un monologue enflammé qui a duré plusieurs minutes, Mourinho a brandi des images du match pour illustrer son propos devant les journalistes présents. Il a soutenu que le match aurait eu un visage totalement différent si les officiels avaient agi équitablement lors de la première période. « Nous pourrions sauter la conférence de presse parce que l'histoire du match est juste là », a déclaré Mourinho en brandissant les images au début de ce qui a ressemblé à une tirade de près de cinq minutes. « C'étaient deux cartons rouges évidents. Les difficultés auxquelles nous avons été confrontés depuis l'expulsion. 11 contre 10. »
Domination tactique et analyse du match
Malgré le bruit autour des arbitres, Simeone est resté concentré sur l’exécution tactique qui a permis à l’Atletico de prendre trois points vitaux. Simeone a salué la discipline de son équipe et sa capacité à rester calme durant les périodes de supériorité numérique après le carton rouge de Huijsen. « Un match intense, que nous avons contrôlé à tout moment. Nous avons stoppé un adversaire qui a des transitions incroyables, nous avons contrôlé presque toutes ces transitions. »
L’Argentin a également rejeté les suggestions selon lesquelles son équipe avait simplement eu de la chance avec l’arbitrage, préférant regarder l’équilibre global du match. Il a estimé que ses joueurs méritaient la victoire pour leur travail collectif et leur capacité à suivre un plan de jeu bien conçu. Simeone a déclaré : « D’habitude, je ne donne pas mon avis. Il a dit que le tacle de Cuti ne méritait pas un carton rouge, mais si nous voulons nous concentrer là-dessus et non sur le match, très bien, c’est un jeu et jouons tous. »
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L’Atlético remonte au classement de la Liga
Ce résultat permet à l’Atlético de Madrid de grimper à la deuxième place, devant le Real Madrid au classement. Si Barcelone conserve sa place de leader, Simeone est encouragé par la progression de son effectif, en particulier l’intégration des nouvelles recrues comme Jonathan David et Julian Alvarez. L’entraîneur affirme avec insistance que l’équipe est encore dans une « phase de construction » et qu’elle continuera à s’améliorer au fil de la saison. Au sujet de la victoire, il est resté humble : « Il est clair que mener 1-0 n’était pas suffisant.
Interrogé sur le point de savoir si la meilleure équipe l’avait emporté ce jour-là, Simeone a refusé de fournir aux médias une petite phrase sensationnaliste, préférant protéger la concentration de son groupe. Il reste méfiant face aux récits poussés par ceux qui sont à l’extérieur du club et veut s’assurer que ses joueurs ne soient pas distraits par les retombées du derby. « Vous cherchez un titre. Je n’ai pas besoin de ce titre. Parlons du match que nous avons joué, pas du match qu’ils veulent nous faire jouer », a-t-il conclu.
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