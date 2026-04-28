Le coup d’envoi sera donné mardi à 21 heures au Parc des Princes, à Paris. Le match retour aura lieu mercredi prochain à l’Allianz Arena de Munich. Le vainqueur de cette confrontation affrontera, le 30 mai, en finale à Budapest, le FC Arsenal ou l’Atlético de Madrid.
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Même si le PSG perd un avantage ! Cette critique majeure finira-t-elle par causer la perte du FC Bayern ?
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PSG - FC Bayern : la composition des équipes titulaires
Au Bayern Munich, le onze type pour les grandes rencontres est figé depuis des mois. Toutefois, un ajustement de dernière minute a été opéré au poste de meneur de jeu début avril : à peine Serge Gnabry, alors titulaire, s’est-il blessé que Jamal Musiala, fraîchement revenu de blessure, a retrouvé son meilleur niveau. Côté bavarois, ce devrait être le seul ajustement par rapport à la victoire 2-1 sur le PSG début novembre en phase de groupes.
Au PSG, le doute a régné plus longtemps : Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha ont géré des pépins physiques mineurs, tandis que Fabian Ruiz, de retour de blessure au genou, a retrouvé le onze après deux apparitions en tant que remplaçant le week-end dernier. Le quatuor a néanmoins pris part à la dernière séance collective. « Tout le monde est prêt, aucun doute là-dessus », a tranché l’entraîneur parisien Luis Enrique après la séance sur le canal du club.
- PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Doue, Dembélé, Kvaratskhelia.
- FC Bayern : Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane.
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PSG - FC Bayern : Match nul
Le PSG a récemment été en proie à des soucis au niveau de son effectif de pointe, tandis que les problèmes du FC Bayern concernent plutôt la profondeur de son effectif : outre le titulaire Gnabry, trois joueurs de rotation importants sont également absents, à savoir Lennart Karl, Tom Bischof et Raphael Guerreiro. Compte tenu de la petite taille de l'effectif, qui a été scrutée avec une attention particulière avant le début de la saison, les joker efficaces se font donc rares.
Nicolas Jackson marque certes régulièrement en Bundesliga, mais il est resté sur le banc lors des rencontres clés contre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen. Le directeur sportif Max Eberl a confirmé ce week-end que l’option d’achat pour l’attaquant prêté par Chelsea ne sera pas levée. Sur le plan physique, Min-Jae Kim, Hiroki Ito et Leon Goretzka sont opérationnels. Le joker le plus dangereux reste Alphonso Davies : de retour de blessure, le latéral gauche a plusieurs fois fait la différence grâce à sa vitesse. Côté parisien, l’entraîneur adjoint Aaron Danks – qui remplace Kompany, suspendu – décidera des changements, toute communication étant interdite pendant la rencontre et à la mi-temps.
En tout cas, Enrique dispose de bien plus d’options que Danks : si, comme prévu, ses meilleurs joueurs récemment blessés sont tous titulaires, il aura encore plusieurs jokers de haut niveau, notamment l’ancien joueur du Bayern Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi et Lucas Beraldo en défense ; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu et Kang-In Lee au milieu de terrain ; ainsi que Bradley Barcola et Goncalo Ramos en attaque.
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PSG - FC Bayern : les statistiques
D’un point de vue statistique, le FC Bayern est actuellement l’équipe européenne la plus performante. Toutes compétitions confondues, les Munichois ont récolté en moyenne 2,71 points par match lors de leurs 49 rencontres officielles disputées jusqu’à présent. Aucun club des grands championnats ne fait mieux. Le PSG affiche pour sa part une moyenne de 2,27 points sur le même nombre de rencontres. À ce jour, le club bavarois n’a plié que face à Arsenal et Augsbourg, tandis que le PSG a déjà concédé huit défaites, dont celle en championnat contre les Munichois.
La force majeure du club bavarois réside dans son trio offensif Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane, auteur de 167 buts toutes compétitions confondues (contre 125 au PSG), et de nouveaux records tombent presque chaque semaine. Avec 53 réalisations à lui seul, Kane se dirige inexorablement vers le Soulier d’or. Les deux meilleurs buteurs du PSG, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, totalisent chacun 16 réalisations, une marque qui paraît bien modeste en comparaison.
Bayern Munich Paris Saint-Germain Harry Kane (53 buts) Ousmane Dembélé (16 buts) Luis Díaz (25 buts) Khvicha Kvaratskhelia (16 buts) Michael Olise (19 buts) Gonçalo Ramos (12 buts) Serge Gnabry (10 buts) Bradley Barcola (12 buts) Nicolas Jackson (10 buts) et Désiré Doué (12 buts).
Si le FC Bayern se montre nettement plus prolifique en attaque, les deux formations présentent des statistiques défensives très proches : 52 buts encaissés pour les Bavarois, 53 pour le PSG.
À quatre journées de la fin, son avance sur son dauphin, le RC Lens, reste confortable (six points). En janvier, le club de la capitale a bien remporté la Coupe de la Ligue, mais il a déjà été éliminé en seizièmes de finale de la Coupe de France par son voisin en plein essor, le FC Paris. De son côté, le FC Bayern se prépare à affronter le VfB Stuttgart en finale de la Coupe d’Allemagne.
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PSG - FC Bayern : forme
Les Munichois se déplacent à Paris avec neuf victoires consécutives à leur actif, dont deux succès retentissants contre le Real Madrid et une remontée spectaculaire face au FSV Mayence 05 samedi dernier. Menés 3-0 par une équipe réserve, ils ont finalement renversé la vapeur pour s’imposer 4-3 grâce à des remplacements décisifs.
Tout comme Kompany, Enrique a largement roté son effectif ce week-end, mais son équipe s’est tout de même imposée facilement 3-0 face au SCO Angers. Au total, le PSG a remporté huit de ses neuf derniers matchs officiels, mais a essuyé une défaite en Ligue 1 contre l’Olympique lyonnais il y a une semaine et demie. En Ligue des champions, le PSG a récemment dominé Chelsea puis Liverpool, bénéficiant du report des journées de Ligue 1 entre les deux rencontres pour préserver ses joueurs. Un privilège qui ne se renouvellera pas face au Bayern, le calendrier ne le permettant pas. Samedi, le PSG recevra le FC Lorient.
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PSG - FC Bayern : bilan
Le duel entre le PSG et le FC Bayern s’impose de plus en plus comme un classique du football européen. En neuf ans, les deux équipes se sont affrontées à neuf reprises en Ligue des champions ; seule la confrontation entre le Real Madrid et Manchester City a été plus fréquente (13 fois) sur la même période.
La plupart du temps, c’est le Bayern qui a eu le dernier mot. En 2020, les Bavarois ont triomphé en finale pour conquérir leur dernier trophée à ce jour. Ils ont ensuite enchaîné cinq victoires consécutives contre le PSG en C1, dont le 2-1 en novembre. À la mi-temps, les Bavarois menaient 2-0 ; pour Joshua Kimmich, cette première période constituait la meilleure demi-heure de son passage au club depuis 2015. Après l’exclusion de Luis Diaz, la seconde mi-temps s’est transformée en une bataille défensive, mais les Munichois ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.
Lors de la Coupe du monde des clubs cet été, le FC Bayern a toutefois échoué en quarts de finale face au PSG. Les Munichois n’ont pas seulement perdu le match, mais aussi Musiala, victime d’une fracture du péroné accompagnée d’une luxation grave de la cheville. L’auteur du tacle, Gianluigi Donnarumma, a depuis quitté Paris pour Manchester City.