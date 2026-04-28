Même si le PSG perd un avantage ! Cette critique majeure finira-t-elle par causer la perte du FC Bayern ?

Le PSG a récemment été en proie à des soucis au niveau de son effectif de pointe, tandis que les problèmes du FC Bayern concernent plutôt la profondeur de son effectif : outre le titulaire Gnabry, trois joueurs de rotation importants sont également absents, à savoir Lennart Karl, Tom Bischof et Raphael Guerreiro. Compte tenu de la petite taille de l'effectif, qui a été scrutée avec une attention particulière avant le début de la saison, les joker efficaces se font donc rares.

Nicolas Jackson marque certes régulièrement en Bundesliga, mais il est resté sur le banc lors des rencontres clés contre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen. Le directeur sportif Max Eberl a confirmé ce week-end que l’option d’achat pour l’attaquant prêté par Chelsea ne sera pas levée. Sur le plan physique, Min-Jae Kim, Hiroki Ito et Leon Goretzka sont opérationnels. Le joker le plus dangereux reste Alphonso Davies : de retour de blessure, le latéral gauche a plusieurs fois fait la différence grâce à sa vitesse. Côté parisien, l’entraîneur adjoint Aaron Danks – qui remplace Kompany, suspendu – décidera des changements, toute communication étant interdite pendant la rencontre et à la mi-temps.

En tout cas, Enrique dispose de bien plus d’options que Danks : si, comme prévu, ses meilleurs joueurs récemment blessés sont tous titulaires, il aura encore plusieurs jokers de haut niveau, notamment l’ancien joueur du Bayern Lucas Hernandez, Ilya Zabarnyi et Lucas Beraldo en défense ; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu et Kang-In Lee au milieu de terrain ; ainsi que Bradley Barcola et Goncalo Ramos en attaque.