Même si l'un d'entre eux n'a pas été aligné – et qu'un autre n'a même pas été sélectionné –, on compte pas moins de deux gagnants inattendus du BVB au sein de l'équipe nationale allemande

En défense centrale, tout est également clair. Quoi qu'il arrive, Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah formeront le duo titulaire pour la Coupe du monde. Les deux erreurs commises par Schlotterbeck contre la Suisse n'y changeront rien. Après tout, on attend de lui qu'il effectue des passes qui ouvrent le jeu lors de la construction offensive.
Bien sûr, la confirmation de Nagelsmann, qui avait déjà promis à Schlotterbeck une place de titulaire dans le magazine kicker et qui a également apporté un soutien sans faille au chef de la défense du BVB après le match contre la Suisse, se présente différemment. Une des raisons qui expliquent la conviction du sélectionneur national est évidente : Schlotterbeck est le seul défenseur central de l'effectif actuel à posséder un pied gauche puissant, ce qui est tout simplement indispensable dans un système aussi axé sur le ballon et répondant aux exigences de Nagelsmann. Il reste à espérer qu'il s'agissait d'un simple accident de parcours.
D'un autre côté, la classe individuelle de Schlotterbeck en défense dans l'espace et dans les duels ne fait aucun doute. Tah en profite également, lui qui a parfois du mal à réagir à temps, notamment lors des transitions rapides. Contre la Suisse, il s'est en outre montré trop passif sur deux buts encaissés.
Face à son concurrent Antonio Rüdiger, Tah conserve toutefois actuellement une bonne longueur d’avance. Même si le défenseur du Bayern n’a pas fait bonne figure lors d’une action contre le Ghana et a pu remercier Schlotterbeck de ne pas avoir vu le score passer à 1-1 plus tôt. Rüdiger devrait être le premier remplaçant, à condition qu’il ne se tire pas une balle dans le pied en provoquant de nouvelles controverses au Real Madrid.
Waldemar Anton peut lui aussi déjà compter sur son billet pour la Coupe du monde, bien qu'il n'ait pas joué une seule minute. Tout comme Groß, le joueur de Dortmund est un membre respecté de la structure de l'équipe nationale allemande, pleinement satisfait de son rôle de joueur capable de préserver de maigres avances jusqu'au coup de sifflet final. Une sélection est d'ailleurs la récompense méritée pour une excellente saison au BVB. Nagelsmann lui avait d'ailleurs déjà laissé entrevoir cette possibilité après le coup de sifflet final : « Nous avons quelques joueurs qui n'ont pas joué du tout, pour lesquels nous devons voir comment se déroulent les prochaines semaines. Mais nous avons aussi Waldi, qui sera très probablement de la partie, même s’il n’a pas joué. Avec lui, nous savons ce que nous avons. Il se donne toujours à fond à l’entraînement, il met le paquet. Il aurait souvent mérité de jouer, mais ça ne se voit pas chez lui. »
Malick Thiaw était, aux côtés d’Anton, de Schade et du gardien remplaçant Finn Dahmen, le quatrième de la bande à ne pas avoir été aligné. Il reste donc un candidat incertain.