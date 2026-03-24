En 1975, un groupe d'immigrés turcs a fondé le SV Türk Gücü. En français : « Force turque ». Après quelques années passées dans la Bayernliga, alors en troisième division, et une faillite en 2001, le club a connu des relégations et des fusions. Puis est arrivé Hasan Kivran. Cet homme d'affaires germano-turc a pris les rênes du club en 2016, alors qu'il évoluait en sixième division, et a mené le Türk Gücü en un temps record jusqu'en 3e division, le propulsant ainsi pour la toute première fois dans le football professionnel. Lors de ses débuts en 3e division en 2020/21, l'équipe renforcée s'est longtemps maintenue dans le haut du classement. Kivran en voulait plus : il rêvait d'une promotion en 2e Bundesliga.

À l'été 2021, Türkgücü a scindé sa section professionnelle et prévoyait d'entrer en bourse, devenant ainsi le troisième club de football allemand à le faire après le Borussia Dortmund et le SpVgg Unterhaching. Le projet a échoué, Kivran a mis fin peu après à son engagement financier, le club a dû se déclarer à nouveau en faillite et a même cessé ses activités sportives au début de 2022, au cours de sa deuxième saison en troisième division. La procédure de faillite est toujours en cours, mais pourrait s'achever en 2026.