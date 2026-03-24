Bilan intermédiaire : cette saison, en Bayernliga Süd (cinquième division), le Türkgücü Munich compte à ce jour plus d'entraîneurs (3) que de victoires (2). Le club fait l'objet d'une plainte déposée par la ville de Munich, a été temporairement exclu des compétitions en raison de l'absence d'assurance de ses joueurs, a perdu ses quatre matchs en 2026 avec une différence de buts totale de 1:11 et se retrouve sans espoir en bas du classement. Bienvenue donc à l'arrivée de ce qui est peut-être le parcours en montagnes russes le plus spectaculaire de l'histoire récente du football allemand.
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Même sa propre ville a poursuivi ce club de longue date en justice ! Sans doute les rebondissements les plus spectaculaires de l'histoire du football allemand
En 1975, un groupe d'immigrés turcs a fondé le SV Türk Gücü. En français : « Force turque ». Après quelques années passées dans la Bayernliga, alors en troisième division, et une faillite en 2001, le club a connu des relégations et des fusions. Puis est arrivé Hasan Kivran. Cet homme d'affaires germano-turc a pris les rênes du club en 2016, alors qu'il évoluait en sixième division, et a mené le Türk Gücü en un temps record jusqu'en 3e division, le propulsant ainsi pour la toute première fois dans le football professionnel. Lors de ses débuts en 3e division en 2020/21, l'équipe renforcée s'est longtemps maintenue dans le haut du classement. Kivran en voulait plus : il rêvait d'une promotion en 2e Bundesliga.
À l'été 2021, Türkgücü a scindé sa section professionnelle et prévoyait d'entrer en bourse, devenant ainsi le troisième club de football allemand à le faire après le Borussia Dortmund et le SpVgg Unterhaching. Le projet a échoué, Kivran a mis fin peu après à son engagement financier, le club a dû se déclarer à nouveau en faillite et a même cessé ses activités sportives au début de 2022, au cours de sa deuxième saison en troisième division. La procédure de faillite est toujours en cours, mais pourrait s'achever en 2026.
- Nino Duit
Türkgücü a réalisé le rêve de tout amateur de football
Après son élimination spectaculaire en 3e division, Türkgücü a évolué pendant trois ans en Regionalliga Bayern. La question récurrente du stade est restée sans solution durable. Le complexe sportif local situé dans la Heinrich-Wieland-Straße à Perlach n'est pas adapté aux matchs à partir de la Regionalliga, et les sites alternatifs appropriés sont rares à Munich.
Depuis le début de son ascension, Türkgücü a disputé la plupart de ses matchs à domicile au stade Grünwalder, trop grand, trop coûteux et surchargé (pas seulement par le TSV 1860). En 3e division, certains matchs ont eu lieu à l'Olympiastadion, qui a toutefois dû rester vide la plupart du temps en raison des restrictions liées au coronavirus. En Regionalliga, le Türkgücü est revenu par intermittence au Dantestadion, un stade chargé d'histoire, réalisant ainsi au moins un rêve de longue date pour les groundhoppers allemands.
Les « groundhoppers » sont des supporters de football qui souhaitent assister à autant de matchs que possible dans des stades différents, et de préférence très particuliers. Des stades comme le Dantestadion, où aucun match de football n’avait été disputé depuis plus de 20 ans. Venus de près ou de loin, les groundhoppers ont afflué, représentant toujours une part considérable de l’ensemble des spectateurs lors des matchs à domicile de Türkgücü au Dantestadion, et ont même parfois été salués par le speaker du stade lors d’une annonce.
Des dettes et des litiges sur plusieurs fronts
Ces recettes supplémentaires provenant de la billetterie ont sans doute été les bienvenues pour Türkgücü. Mais le club ne semble pas avoir été très rigoureux dans le règlement de ses factures. En octobre, le Süddeutsche Zeitung a rapporté que la ville de Munich avait intenté une action en justice contre Türkgücü. La raison en est une dette s'élevant prétendument à environ 112 000 euros, due en grande partie à des loyers de stade impayés pour la saison 2022/23 de la Regionalliga. Türkgücü a fait appel, et le litige est toujours en cours. Ce vendredi, le tribunal régional de Munich I rendra son verdict.
Les dettes envers la Fédération sportive bavaroise (BLSV) ont déjà eu des conséquences immédiates au cours de cette saison. Türkgücü ayant payé ses cotisations en retard, les joueurs n’étaient plus couverts par l’assurance accidents et n’ont donc pas été autorisés à jouer pendant un certain temps. Un match de championnat prévu mi-octobre contre le FC Pipinsried a été annulé et comptabilisé sans combat sur un score de 0-2.
D'autres dettes existeraient également envers la caisse d'assurance accident du travail et la Fédération bavaroise de football (BFV). De plus, depuis plusieurs années déjà, des rapports font régulièrement état de salaires de joueurs impayés. En 2024, la FIFA a imposé une interdiction de transfert, car Türkgücü n'aurait payé qu'une partie de la somme convenue lors du transfert de Törles Knöll, en provenance du club croate Slaven Belupo, en 2021. Quelques semaines plus tard, les clubs sont finalement parvenus à un accord et l'interdiction a été levée.
Trois entraîneurs, pas de changement de tendance
La saison dernière, les Munichois ont été relégués de la Regionalliga après avoir terminé derniers du classement. Slaven Skeledzic, qui avait autrefois travaillé dans le centre de formation du FC Bayern et comme entraîneur adjoint de Miroslav Klose, a alors pris les rênes de l'équipe. En passant par Türkgücü, Skeledzic espérait faire son retour dans le grand football ou, à tout le moins, en Regionalliga, mais les choses se sont déroulées tout autrement.
Après quatre défaites en quatre matchs, il a été remercié prématurément. « Dès le début de mon mandat, le club souffrait d’énormes déficits structurels », avait alors déclaré Skeledzic au magazine Kicker. « Il n’y avait pas d’organisation claire, mais plutôt du désordre, des informations erronées et un chaos total. Dans ce contexte, il était tout simplement impossible de travailler de manière professionnelle. »
C'est ensuite la légende du club Ünal Tosun qui a pris la relève en tant qu'entraîneur-joueur, sans plus de succès, avant de partir à la fin de l'année chez le rival de la ligue, le TSV Landsberg. Son successeur, et donc le troisième entraîneur de cette saison, est une vieille connaissance : Rainer Elfinger, qui avait déjà entraîné Türkgücü en 2016. Pour son deuxième mandat, il attend toujours sa première victoire. L'écart avec la première place non relégable est de 18 points, et de cinq points avec la zone de relégation. Aucun club n'a marqué moins de buts, aucun n'en a encaissé plus.
- IMAGO / foto2press
Le Türkgücü Munich est de retour au départ
Au lieu de remonter en ligue régionale, Türkgücü risque désormais de descendre en sixième division. C'est là que le parcours en dents de scie avait commencé il y a dix ans. Mais en raison de ses problèmes financiers, la situation pourrait encore s'aggraver et Türkgücü pourrait devoir repartir de zéro tout en bas de l'échelle.
Les matchs à domicile se déroulent à nouveau depuis cette saison dans le complexe sportif local, à condition que les joueurs soient assurés. Les groundhoppers ne viennent plus, et presque personne d'autre non plus – en moyenne, moins de 100 supporters par match ces derniers temps. Comme l'a annoncé Türkgücü en décembre, le président du conseil d'administration, Taskin Akkay, quittera le club ce printemps – et avec lui, le dernier dirigeant ayant participé à cette ascension fulgurante. À tous égards, c'est un retour à la case départ pour Türkgücü.