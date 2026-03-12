Même s'il ne joue pratiquement pas dans son nouveau club ! Le FC Bayern perd définitivement l'un de ses meilleurs talents

Le milieu de terrain a été prêté par le club champion en titre à Cologne le dernier jour du mercato hivernal. Cependant, le joueur international péruvien n'a guère eu l'occasion de jouer jusqu'à présent : il n'a disputé que 13 minutes avec l'équipe de l'entraîneur Lukas Kwasniok.

Néanmoins, le prêt semble être positif pour les deux parties. Comme le rapporte le journal Abendzeitung, Chavez se sent bien à Cologne malgré son faible temps de jeu, et les responsables du club de Bundesliga sont également satisfaits de son évolution. Selon le journal, le milieu de terrain central a récemment fait des progrès, notamment sur le plan physique, et pourrait être plus souvent sur le terrain dans les semaines à venir, alors que l'Effzeh lutte pour son maintien.

Dès son arrivée, le club avait formulé de grandes attentes à l'égard du jeune attaquant. Le directeur sportif Thomas Kessler avait alors déclaré : « Felipe possède de grandes qualités footballistiques. Ses capacités offensives nous apportent une variabilité supplémentaire au milieu de terrain. » Chavez peut évoluer aussi bien au milieu de terrain qu'aux ailes.