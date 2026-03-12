Felipe Chavez n'a jusqu'à présent guère joué au 1. FC Cologne, mais le FC Bayern pourrait bientôt perdre définitivement l'un de ses talents les plus prometteurs.
Traduit par
Même s'il ne joue pratiquement pas dans son nouveau club ! Le FC Bayern perd définitivement l'un de ses meilleurs talents
Le milieu de terrain a été prêté par le club champion en titre à Cologne le dernier jour du mercato hivernal. Cependant, le joueur international péruvien n'a guère eu l'occasion de jouer jusqu'à présent : il n'a disputé que 13 minutes avec l'équipe de l'entraîneur Lukas Kwasniok.
Néanmoins, le prêt semble être positif pour les deux parties. Comme le rapporte le journal Abendzeitung, Chavez se sent bien à Cologne malgré son faible temps de jeu, et les responsables du club de Bundesliga sont également satisfaits de son évolution. Selon le journal, le milieu de terrain central a récemment fait des progrès, notamment sur le plan physique, et pourrait être plus souvent sur le terrain dans les semaines à venir, alors que l'Effzeh lutte pour son maintien.
Dès son arrivée, le club avait formulé de grandes attentes à l'égard du jeune attaquant. Le directeur sportif Thomas Kessler avait alors déclaré : « Felipe possède de grandes qualités footballistiques. Ses capacités offensives nous apportent une variabilité supplémentaire au milieu de terrain. » Chavez peut évoluer aussi bien au milieu de terrain qu'aux ailes.
Le 1. FC Cologne poursuit son plan de développement avec Chavez
Les habitants de la ville cathédrale ont un plan bien défini pour ce talent. « Nous voulons l'initier progressivement à la Bundesliga », a expliqué Kessler. À terme, le jeune homme de 18 ans devra montrer ses atouts sur le terrain lors de matchs plus longs.
Le fait que Chavez ait jusqu'à présent peu joué est également lié à la situation sportive de Cologne. Dans la lutte contre la relégation, l'entraîneur Lukas Kwasniok mise avant tout sur la présence physique et la force dans les duels, comme il l'a souligné il y a quelques semaines lors d'une conférence de presse : « Nous devons accepter que nous devons nous battre avec notre physique et notre combativité. Si vous ne pouvez pas apporter ces éléments dans le jeu, vous n'avez aucune chance contre les meilleurs. »
Néanmoins, selon les informations de l'az, Cologne prévoit d'exercer l'option d'achat convenue cet été et de signer Chavez pour un transfert à un chiffre moyen. Cependant, le FC Bayern ne veut pas perdre complètement le contrôle de son talent : les Munichois auraient obtenu un droit de rachat pour les années 2027 et 2028. En interne, le jeune Péruvien est toujours considéré comme un grand talent.
Le champion en titre pourrait ainsi se séparer dans un premier temps de l'un de ses joueurs du campus, mais la porte reste ouverte pour un éventuel retour.
Les statistiques de Felipe Chavez au 1. FC Cologne :
Matchs officiels Buts Passes décisives Minutes jouées 2 0 0 13