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Pinheiro KimmichIMAGO / Jan Huebner
SID

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Même s’il a aussi participé à la suspension de Kompany, l’arbitre offre un bon présage pour le Bayern face au PSG

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
V. Kompany

Mercredi, le Portugais João Pinheiro sera l’arbitre du match retour des demi-finales de la Ligue des champions entre le FC Bayern et le Paris Saint-Germain, tenant du titre.

À 38 ans, il a déjà arbitré deux rencontres du Bayern Munich en Ligue des champions. Cette saison (2-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven) comme la précédente (3-1 face au Slovan Bratislava), le club bavarois a à chaque fois récolté la victoire. 

  • L’arbitre avait toutefois déjà joué un rôle clé dans la suspension de l’entraîneur Vincent Kompany lors du match aller spectaculaire. Lors de la victoire contre le PSV, M. Pinheiro avait adressé au technicien belge l’un des trois cartons jaunes fatals qui lui ont finalement coûté sa place pour la manche aller. Après le 4-5 concédé à Paris, le groupe de Kompany doit encore s’imposer pour atteindre la finale.

    Mardi, l’autre demi-finale retour entre le FC Arsenal et l’Atlético Madrid (1-1 à l’aller) sera quant à elle dirigée par une équipe arbitrale entièrement allemande : le Berlinois Daniel Siebert sera au sifflet, assisté de compatriotes, dont Bastian Dankert, de Rostock, en tant qu’assistant vidéo.

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