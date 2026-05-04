L’arbitre avait toutefois déjà joué un rôle clé dans la suspension de l’entraîneur Vincent Kompany lors du match aller spectaculaire. Lors de la victoire contre le PSV, M. Pinheiro avait adressé au technicien belge l’un des trois cartons jaunes fatals qui lui ont finalement coûté sa place pour la manche aller. Après le 4-5 concédé à Paris, le groupe de Kompany doit encore s’imposer pour atteindre la finale.

Mardi, l’autre demi-finale retour entre le FC Arsenal et l’Atlético Madrid (1-1 à l’aller) sera quant à elle dirigée par une équipe arbitrale entièrement allemande : le Berlinois Daniel Siebert sera au sifflet, assisté de compatriotes, dont Bastian Dankert, de Rostock, en tant qu’assistant vidéo.