Le PSG a essuyé un revers de taille dans son dossier Olise. Le champion de France court après l’ailier depuis des années et le considérait comme une cible prioritaire, mais le Bayern a fermement fermé la porte à toute négociation. La saison exceptionnelle du Français, auteur de 22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs, a renforcé la détermination du club bavarois à le conserver.

L’international français a marqué 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 matchs, s’imposant comme l’un des joueurs les plus influents du club et une pièce maîtresse de ses projets à long terme. Malgré l’intérêt persistant du PSG, la direction bavaroise aurait fermement écarté toute possibilité de transfert, insistant sur le fait que l’ailier n’est en aucun cas disponible.