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« Même pour 500 millions d'euros, pas question ! » : le PSG aurait tort de s'obstiner à négocier Michael Olise, le Bayern Munich ayant déjà déclaré l'ailier français intouchable
Le Bayern met un terme aux avances du PSG
Le PSG a essuyé un revers de taille dans son dossier Olise. Le champion de France court après l’ailier depuis des années et le considérait comme une cible prioritaire, mais le Bayern a fermement fermé la porte à toute négociation. La saison exceptionnelle du Français, auteur de 22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs, a renforcé la détermination du club bavarois à le conserver.
L’international français a marqué 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 matchs, s’imposant comme l’un des joueurs les plus influents du club et une pièce maîtresse de ses projets à long terme. Malgré l’intérêt persistant du PSG, la direction bavaroise aurait fermement écarté toute possibilité de transfert, insistant sur le fait que l’ailier n’est en aucun cas disponible.
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Le message du Bayern est on ne peut plus clair.
Selon L'Équipe, les dirigeants du Bayern ont fermement démenti les rumeurs sur l'avenir d'Olise. Un membre du comité directeur a d'abord écarté toute idée de transfert, affirmant : « Même pour 200 millions d'euros, il ne partira pas. »
Cette position a ensuite été réitérée : un membre du conseil d’administration aurait ajouté : « Olise n’a pas de prix. Même pour 500 millions d’euros, il ne partira pas. »
Olise s'impose comme un pilier du projet du Bayern
Le Bayern Munich ne se contente pas de rejeter les offres pour Jérémie Frimpong : il considère l’international néerlandais comme un maillon essentiel de son projet sportif et n’entend pas se séparer de l’un de ses éléments les plus influents.
Pour concrétiser cet engagement, le club bavarois négocierait actuellement une prolongation de contrat jusqu’en 2031, assortie d’une revalorisation salariale significative. Une telle mesure l’installerait parmi les joueurs les mieux rémunérés du club et soulignerait son importance grandissante aux côtés de stars confirmées comme Harry Kane.
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Le PSG pourrait être contraint d’envisager d’autres options.
Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, et le club bavarois refusant même d’examiner les offres, Olise est aujourd’hui hors de portée du PSG. Le club de la capitale devrait donc se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son attaque, comme Maghnes Akliouche, l’ailier de l’AS Monaco. Le Bayern, lui, préparerait déjà un nouveau bail pour le joueur, qui sera libre de négocier après la Coupe du monde 2026.