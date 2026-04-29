« Même ma mère m’a appelé » : un footballeur professionnel victime d’un piratage et de chantage sur Instagram

Tout a commencé par une publication qui a suscité un vif étonnement parmi ses abonnés. Dans ce message, ce natif de Leipzig semblait présenter fièrement un gain colossal réalisé grâce au trading de cryptomonnaies.

Pour étayer son annonce, il publiait une capture d’écran censée montrer un virement sur son compte Sparkasse. Mais l’apparence était trompeuse.

Pendant que ses supporters s’interrogeaient sur cette richesse soudaine, l’attaquant avait déjà perdu le contrôle de son identité numérique. Le footballeur professionnel n’a pris conscience de la portée de l’incident que lorsque son entourage privé a réagi.