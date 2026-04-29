Raphael Assibey-Mensah, joueur du club historique de Thuringe Rot-Weiß Erfurt, a révélé que son compte Instagram personnel avait été victime d’une attaque malveillante.
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« Même ma mère m’a appelé » : un footballeur professionnel victime d’un piratage et de chantage sur Instagram
Tout a commencé par une publication qui a suscité un vif étonnement parmi ses abonnés. Dans ce message, ce natif de Leipzig semblait présenter fièrement un gain colossal réalisé grâce au trading de cryptomonnaies.
Pour étayer son annonce, il publiait une capture d’écran censée montrer un virement sur son compte Sparkasse. Mais l’apparence était trompeuse.
Pendant que ses supporters s’interrogeaient sur cette richesse soudaine, l’attaquant avait déjà perdu le contrôle de son identité numérique. Le footballeur professionnel n’a pris conscience de la portée de l’incident que lorsque son entourage privé a réagi.
Victime d’un piratage, le joueur témoigne : « Même ma mère m’a appelé. »
« Même ma mère m’a appelé, pensant que je faisais désormais du trading sur les devises », raconte l’attaquant pour illustrer l’absurdité de la situation. La réalité, brutale, ne s’est pas fait attendre : « En réalité, j’ai été victime d’une arnaque. »
Le pirate avait réalisé un travail remarquable et bloqué toute tentative d’accès du footballeur. Pendant un certain temps, Assibey-Mensah n’a pu que regarder, impuissant, la manipulation de son propre profil.
« J’ai fini par récupérer l’accès, mais mon compte était déjà restreint », précise-t-il. Sa réactivité et la vigilance de son réseau ont permis de démasquer rapidement ces contenus frauduleux. « Beaucoup de gens m’ont appelé ou écrit. Mais je ne suis pas impliqué dans ce type d’activités », conclut-il avec fermeté.
Assibey-Mensah a réussi à obtenir le numéro de téléphone de l’auteur de l’infraction.
Plus grave encore, le piratage n’était que le début. Les malfaiteurs ont ensuite tenté de monétiser la situation délicate du joueur professionnel du RWE en passant au chantage pur et simple. Ils ont toutefois sous-estimé la détermination de l’athlète.
Grâce à l’authentification multifactorielle, Assibey-Mensah a finalement repris le contrôle de son espace numérique. Dans l’opération, il a récupéré un indice crucial : le numéro de téléphone du présumé coupable. En appelant ce contact, le joueur a découvert sans détour les exigences financières du pirate, mais il a refusé de céder.
« Je sais désormais qui se cache derrière tout ça. J’ai contacté cette personne via le numéro indiqué – elle voulait de l’argent de ma part », raconte-t-il au sujet de son face-à-face avec l’adversaire. « Quand j’ai vu le numéro lors de la récupération, j’ai appelé. Il voulait de l’argent, mais j’ai immédiatement refusé. Plus tard, je lui ai demandé s’il voulait encore de l’argent… puis je me suis moqué de lui », conclut Assibey-Mensah.