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علي سمير

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Même les corners n’ont pas suffi à sauver « l’éléphant boiteux ». De Manchester City à Arsenal : merci pour le titre de champion d’Angleterre !

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Arsenal
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Analysis
Arsenal vs Bournemouth
Bournemouth
Premier League
M. Arteta
P. Guardiola
Chelsea vs Manchester City
Chelsea

Le souvenir d’Aston Villa resurgit pour hanter les Gunners

« L'Éléphant » est tombé de son piédestal : ni ses corners, ni ses remplacements, ni les conseils de Mikel Arteta aux supporters – qui leur recommandait d'apporter de quoi manger avant le match et de bien se préparer pour la rencontre contre Bournemouth, perdue aujourd'hui 2-1 – n'ont suffi lors de la 32e journée de Premier League à l'Emirates Stadium.

Pour mesurer l’ampleur du problème, il suffit de remonter au 14 avril 2024 : les Gunners s’étaient déjà inclinés 2-0 face à Aston Villa sur la même pelouse, preuve que le club peine à apprendre de ses erreurs.

Malgré les efforts de Manchester City pour lui ouvrir la voie du titre, Arsenal continue de reculer, s’éloignant peu à peu du podium.

Non pas par manque de volonté, mais en raison d’une incapacité structurelle, d’un déficit de caractère et, sans doute, de l’absence de plusieurs éléments indispensables depuis la génération invaincue de 2004.

Cette défaite contre Bournemouth n’est pas catastrophique en soi, mais elle enterre presque les espoirs des Gunners, car Pep Guardiola, tel un prédateur, sait exploiter la moindre faille, comme en 2023 et 2024.

Guardiola a multiplié les coups de main en partageant les points avec Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham et Nottingham Forest, voire en s’inclinant contre Manchester United lors des douze dernières journées. Malgré ces cadeaux, l’Espagnol reste impuissant, incapable de saisir sa chance.

Même les coups de pied arrêtés, habituellement arme fatale d’Arteta, n’ont pas fait la différence : le football a choisi de sanctionner l’Espagnol au pire moment.


  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Comme on dit dans le milieu, le résultat se devine d’après l’affiche.

    La rencontre de ce jour n’était pas une simple confrontation : il s’agissait de la victoire espérée pour porter l’écart à 12 points, alors que nous en sommes à la 32^e journée du championnat anglais, avec un match en retard pour Manchester City.

    De son côté, Manchester City affrontait un déplacement périlleux chez Chelsea, ce qui rendait cette journée cruciale dans la course au titre de Premier League.

    À l’Emirates Stadium, l’atmosphère était morne dès l’entame : des visages crispés entre inquiétude et espoir résiduel. Tout le monde savait qu’Arsenal n’était pas au mieux, et la victoire à l’aller contre le Sporting Lisbonne en quart de finale de la Ligue des champions ne constituait en rien une garantie.

    Même les tribunes, d’ordinaire assourdissantes, semblaient résignées, comme si public et joueurs s’étaient entendus pour offrir l’un des spectacles les plus frustrants de l’histoire du club.

    Arteta, toujours aussi tendu face à Andoni Iraola, a abordé le match en redoutant une nouvelle défaite ; il n’a pas tenté grand-chose et s’est logiquement incliné.

    Le scénario du match a confirmé cette tendance : un premier but d’Eli Kropi dès la 17^e minute, puis un second d’Alex Scott à la 74^e, avec entre les deux une réduction du score « inutile » de Victor Giocuris.

    À noter que les blessures de Jurrien Timber, Bukayo Saka, Riccardo Calafiori et Martin Ødegaard ne sauraient expliquer à elles seules cette contre-performance : Arsenal affiche des performances décevantes, qu’ils soient présents ou non.



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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Même les corners, habituellement décisifs, n’ont pas suffi à les aider.

    La preuve la plus flagrante que « l'éléphant a décidé de tomber de l'arbre » réside dans le jeu instable d'Arsenal, qui a même ébranlé certaines certitudes qui conféraient à l'équipe une certaine force et une certaine solidité, et qui la sauvaient dans les moments critiques.

    Pour juger de ses chances de titre en Premier League, il suffit d’observer les visages des Gunners quand ils sont menés ou tenus en échec : pas de plan B, pas de leader capable de sonner la révolte.

    Même sur les corners : l’équipe en a obtenu dix ce soir, sans parvenir à tirer profit d’une seule de ces occasions.

    Certains louent le génie d’Andoni Iraola et assurent qu’il a trouvé la formule des corners, mais, en réalité, les images montrent une incapacité chronique des joueurs à se déplacer et à se positionner dans la surface pour couper les centres face à un adversaire, Bournemouth, qui peine pourtant à défendre sur coups arrêtés.

    Cette situation est anormale et inacceptable. Elle illustre une nouvelle fois la panique qui s’empare d’Arsenal dès qu’il approche un objectif.

    À ce rythme, Manchester City pourrait presque adresser un message ironique à Arsenal : « Merci pour votre précieuse collaboration ; vous nous offrez le titre sur un plateau pour la troisième fois, alors qu’un entraîneur “moyen” comme Arne Slot nous l’avait subtilisé la saison passée. »



  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les joueurs convoqués sur le banc des accusés

    On ne peut pas passer sous silence le cas de l’Espagnol Mikel Arteta : il n’a manifestement pas tiré les enseignements du passé. A-t-il déjà oublié la leçon reçue face à Southampton lors de sa première saison en Premier League ?

    A-t-il oublié la défaite 2-0 contre Aston Villa à l’Emirates Stadium, le 14 avril 2024 (33^e journée), qui lui a coûté un deuxième titre consécutif de Premier League ?

    Que fit-il durant la trêve internationale, alors qu’il savait sa défense moins solide qu’en début de saison et que son attaque était toujours « hors service » ?

    Et à côté d’Arteta, il y a eux…

    - Martin Zubimendi : le « coup de théâtre » dans lequel Arsenal est tombé, alors que Liverpool, le Real Madrid et le Barça s’étaient aussi positionnés, mais, « malheureusement », il les a tous devancés.

    Ben White : son niveau a baissé depuis longtemps ; ses dribbles se lisent comme un livre ouvert, presque aussi facilement que battre Arsenal à l’Emirates quand le titre est en jeu.

    – Declan Rice : l’ancien pilier est aujourd’hui une ombre de lui-même par rapport à ses performances de la première partie de saison.

    Miles Lewis Skilley : il pourrait filer à Manchester United, car s’il ignorait pourquoi il n’avait pas joué avec Arsenal de toute la saison, il a désormais la réponse.

    Noni Madueke : arborer un bandeau sur la tête ne fait pas de toi Ronaldinho ; à 46 ans, le Brésilien aurait été plus décisif que toi aujourd’hui.

    Gabriel Martinelli et Leandro Trossard pourraient suivre Skille au plus vite.

    Désormais, il suffit de consulter le calendrier des matchs restants d’Arsenal et de Manchester City en Premier League pour comprendre que chaque point compte. Restez assis devant votre écran en priant pour une victoire de Chelsea face à Pep Guardiola demain, si vous le souhaitez, mais, en réalité, qui ne saisit pas sa chance ne mérite pas de soulever le trophée.

    City peut encore battre Chelsea en match en retard et réduire l’écart à trois points. Pire, Arsenal affrontera Manchester City lors de la prochaine journée : une victoire des Citizens et le classement sera à nouveau à égalité. Conclusion : l’ère Arteta à l’Emirates semble bel et bien terminée.


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