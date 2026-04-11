« L'Éléphant » est tombé de son piédestal : ni ses corners, ni ses remplacements, ni les conseils de Mikel Arteta aux supporters – qui leur recommandait d'apporter de quoi manger avant le match et de bien se préparer pour la rencontre contre Bournemouth, perdue aujourd'hui 2-1 – n'ont suffi lors de la 32e journée de Premier League à l'Emirates Stadium.

Pour mesurer l’ampleur du problème, il suffit de remonter au 14 avril 2024 : les Gunners s’étaient déjà inclinés 2-0 face à Aston Villa sur la même pelouse, preuve que le club peine à apprendre de ses erreurs.

Malgré les efforts de Manchester City pour lui ouvrir la voie du titre, Arsenal continue de reculer, s’éloignant peu à peu du podium.

Non pas par manque de volonté, mais en raison d’une incapacité structurelle, d’un déficit de caractère et, sans doute, de l’absence de plusieurs éléments indispensables depuis la génération invaincue de 2004.

Cette défaite contre Bournemouth n’est pas catastrophique en soi, mais elle enterre presque les espoirs des Gunners, car Pep Guardiola, tel un prédateur, sait exploiter la moindre faille, comme en 2023 et 2024.

Guardiola a multiplié les coups de main en partageant les points avec Tottenham, Sunderland, Chelsea, Brighton, West Ham et Nottingham Forest, voire en s’inclinant contre Manchester United lors des douze dernières journées. Malgré ces cadeaux, l’Espagnol reste impuissant, incapable de saisir sa chance.

Même les coups de pied arrêtés, habituellement arme fatale d’Arteta, n’ont pas fait la différence : le football a choisi de sanctionner l’Espagnol au pire moment.



